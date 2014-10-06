В Москве может появиться улица Юрия Любимова

Юрий Любимов. Фото: M24.ru

Заммэра столицы по социальным вопросам, председатель комиссии по наименованию территориальных единиц Леонид Печатников считает, что в Москве должна появиться улица Юрия Любимова.

"Мы с Юрием Петровичем в последнее время были близки, я его хорошо знал, и очень бы хотел, чтобы одна из улиц в Москве была названа в его честь. Он этого достоин", - приводит слова Печатникова Агентство "Москва".

Отметим, что присвоить улице имя театрального режиссера можно будет только через 10 лет. В свою очередь, министр культуры России Владимир Мединский поддержал идею присвоения имени Юрия Любимова одной из московских улиц.

"Я сделаю соответствующее обращение к мэру столицы Сергею Собянину", - цитирует Мединского агентство ТАСС.

Помимо присвоения имени режиссера улице, в столице также рассматривается вопрос об установке памятника Юрию Любимову. С соответствующей инициативой выступил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он предложил театральному сообществу самостоятельно выбрать место для установки памятника.

"Я думаю, что решить этот вопрос должно творческое сообщество. Альма-матер вместе с ним у нас - театр Вахтангова, Щукинское училище, но я думаю, что здесь правильнее рассмотреть вопрос о Таганке, и о местах связанных с Таганкой, но это должны решать те люди, которые вместе с ним работали и коллектив театра на Таганке", - сказал Герасимов Агентству "Москва".

Кроме того, кабинет режиссера в театре на Таганке могут открыть для посещения. "Сейчас, когда в театре идет капитальный ремонт, такие посещения редки, но по окончании работ будут постоянно проводиться экскурсии", - цитирует директора театра Владимира Флейшера МИА "Россия сегодня".

Напомним, Юрий Любимов скончался на 98-м году 5 октября. Он умер в Боткинской больнице, куда его доставили на прошлой неделе с диагнозом сердечная недостаточность.

Прощание с режиссером состоится в среду, 8 октября, в театре имени Вахтангова.