06 октября 2014, 16:35

"Активные граждане" выступили за индивидуальный дизайн елок на Садовом

Фото: ТАСС/Александра Краснова

77% москвичей проголосовали за сохранение индивидуального дизайна для каждой новогодней елки на Садовом кольце, сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".

Ранее на 10 основных площадях Садового кольца - Зубовской, Смоленской, Серпуховской, Павелецкой, Таганской, Земляной Вал, Красные Ворота, Сухаревской, Самотечной и Кудринской - для каждой ели выбирали индивидуальное украшение.

В этом году столичное правительство решило предложить москвичам самим выбрать варианты оформления этих территорий к Новому году. "Активным" гражданам предложили выбрать, стоит ли разработать единый стиль украшения всех елок или стоит оставить индивидуальный дизайн для каждой.

За единый стиль оформления выступили лишь 16% опрошенных. Еще 4% участников опроса считают, что такое решение должны принимать специалисты.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

