"Активные граждане" выступили за индивидуальный дизайн елок на Садовом

Фото: ТАСС/Александра Краснова

77% москвичей проголосовали за сохранение индивидуального дизайна для каждой новогодней елки на Садовом кольце, сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".

Ранее на 10 основных площадях Садового кольца - Зубовской, Смоленской, Серпуховской, Павелецкой, Таганской, Земляной Вал, Красные Ворота, Сухаревской, Самотечной и Кудринской - для каждой ели выбирали индивидуальное украшение.

В этом году столичное правительство решило предложить москвичам самим выбрать варианты оформления этих территорий к Новому году. "Активным" гражданам предложили выбрать, стоит ли разработать единый стиль украшения всех елок или стоит оставить индивидуальный дизайн для каждой.

За единый стиль оформления выступили лишь 16% опрошенных. Еще 4% участников опроса считают, что такое решение должны принимать специалисты.