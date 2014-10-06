"Активные граждане" выступили за индивидуальный дизайн елок на Садовом

Фото: ТАСС/Александра Краснова
77% москвичей проголосовали за сохранение индивидуального дизайна для каждой новогодней елки на Садовом кольце, сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".
Ранее на 10 основных площадях Садового кольца - Зубовской, Смоленской, Серпуховской, Павелецкой, Таганской, Земляной Вал, Красные Ворота, Сухаревской, Самотечной и Кудринской - для каждой ели выбирали индивидуальное украшение.
Ссылки по теме
- Москвичи определят, что появится на месте пустырей и промзон
- На Мясницкой улице установят кустарники в кадках
В этом году столичное правительство решило предложить москвичам самим выбрать варианты оформления этих территорий к Новому году. "Активным" гражданам предложили выбрать, стоит ли разработать единый стиль украшения всех елок или стоит оставить индивидуальный дизайн для каждой.
За единый стиль оформления выступили лишь 16% опрошенных. Еще 4% участников опроса считают, что такое решение должны принимать специалисты.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.