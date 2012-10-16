Мэрия согласовала митинги оппозиции 20 и 21 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Мэрия Москвы согласовала митинги на Трубной площади в поддержку выборов в Координационный совет оппозиции, сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов в своем блоге в Twitter.

"На митингах можно будет проголосовать прямо на площади", – сказал Удальцов.

Количество участников акций – до 1,5 тысяч человек.

20 октября митинг пройдет с 12 до 18 часов, 21 октября – с 15 до 21 часа.

Мэрия подтвердила информацию. "Мы согласовали проведение публичных мероприятий в сквере в районе Трубной площади", - сообщил ИТАР-ТАСС руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров. Он добавил, что перекрытие движения не планируется.