Торговые сети прокомментировали изменения правил грузовых перевозок в Москве

Столичные власти опровергли заявления СМИ о том, что из-за ужесточения правил передвижения грузовых автомобилей в Москве могут повыситься цены на товары в магазинах и, возможно, будут перебои с их поставкой. Портал Москва 24 пообщался с представителями торговых сетей и выяснил: они также считают подобные опасения беспочвенными.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что панические слухи о перебоях с завозом продуктов в столицу не имеют под собой никаких оснований. По его словам, пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно. Кроме того, он подчеркнул, что новые правила мало чем отличаются от тех, что были.

"‬Единственное – дают возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос. Тем не менее готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными сторонами", – заявил Собянин.

В свою очередь, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк пояснил, что большинство ритейлеров не пользуются разовыми пропусками, а получают их либо на квартал, либо на целый год. "В настоящее время действует 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов, и все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска", – сказал он.

При этом, по словам Немерюка, департамент транспорта и департамент торговли и услуг готовы взаимодействовать по этому вопросу с представителями торговых сетей, уже намечены совещания. "Со многими из них мы уже переговорили, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло", – подчеркнул он.

В департаменте торговли рассказали, хватит ли продуктов москвичам



Глава ведомства добавил, что возможностью получить разовый пропуск в срок до восьми часов с момента подачи заявки воспользовались две тысячи владельцев грузовых автомобилей, и этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортными услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва. Такую же позицию высказали в департаменте транспорта.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками. Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками. Новые правила оформления пропусков начали действовать в Москве с 14 января 2019 года. Разовый пропуск сроком действия не более пяти суток на одно транспортное средство можно получить не более двух раз в месяц. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. Как и прежде, движение грузовиков ограничено с 6.00 до 22.00 часов. В частности, автотранспорту грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение в дневное время в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и по ТТК. Для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по МКАД. Согласно новым правилам, эти ограничения действуют в течение всего года.



"Никакого дефицита не будет"

Гендиректор сети магазинов "Магнолия" Владислав Зуб в беседе с порталом Москва 24 рассказал, что на крупные сети изменение правил передвижения грузовых автомобилей никак не повлияло.

"Если раньше можно было бесконечно продлевать разовые пропуска, то теперь не более двух разовых пропусков можно получать в течение месяца. Те перевозчики, которые регулярно работают в Москве, будут получать годовые пропуска, как мы сейчас их получаем. На нас это не скажется никак. Опасения, связанные с тем, что в магазинах Москвы будут пустые полки, беспочвенны. Никакого дефицита продуктов в наших магазинах не будет", – пояснил он.

Член совета директоров сети магазинов "Азбука Вкуса" Владимир Садовин также уверен в том, что это ложные опасения. "Нам точно нечего опасаться, мы всегда были в центре города и пропуска для грузовиков были все годовые. Это касается только разовых пропусков. Это маленькое изменение. Никаких перебоев с поставками у нас нет и не предвидится", – подчеркнул он.