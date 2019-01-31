Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

31 января, 13:38

Главная / Истории /

Торговые сети прокомментировали изменения правил грузовых перевозок в Москве

"Никакого дефицита не будет": торговые сети – об изменениях в грузовых перевозках в Москве
общество магазины эксклюзив

Столичные власти опровергли заявления СМИ о том, что из-за ужесточения правил передвижения грузовых автомобилей в Москве могут повыситься цены на товары в магазинах и, возможно, будут перебои с их поставкой. Портал Москва 24 пообщался с представителями торговых сетей и выяснил: они также считают подобные опасения беспочвенными.

Фото: depositphotos/06photo

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что панические слухи о перебоях с завозом продуктов в столицу не имеют под собой никаких оснований. По его словам, пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно. Кроме того, он подчеркнул, что новые правила мало чем отличаются от тех, что были.

"‬Единственное – дают возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос. Тем не менее готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными сторонами", – заявил Собянин.

В свою очередь, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк пояснил, что большинство ритейлеров не пользуются разовыми пропусками, а получают их либо на квартал, либо на целый год. "В настоящее время действует 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов, и все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска", – сказал он.

При этом, по словам Немерюка, департамент транспорта и департамент торговли и услуг готовы взаимодействовать по этому вопросу с представителями торговых сетей, уже намечены совещания. "Со многими из них мы уже переговорили, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло", – подчеркнул он.

В департаменте торговли рассказали, хватит ли продуктов москвичам


Глава ведомства добавил, что возможностью получить разовый пропуск в срок до восьми часов с момента подачи заявки воспользовались две тысячи владельцев грузовых автомобилей, и этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортными услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва. Такую же позицию высказали в департаменте транспорта.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками.

Новые правила оформления пропусков начали действовать в Москве с 14 января 2019 года. Разовый пропуск сроком действия не более пяти суток на одно транспортное средство можно получить не более двух раз в месяц. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Как и прежде, движение грузовиков ограничено с 6.00 до 22.00 часов. В частности, автотранспорту грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение в дневное время в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и по ТТК. Для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по МКАД. Согласно новым правилам, эти ограничения действуют в течение всего года.

"Никакого дефицита не будет"

Фото: depositphotos/ Syda_Productions

Гендиректор сети магазинов "Магнолия" Владислав Зуб в беседе с порталом Москва 24 рассказал, что на крупные сети изменение правил передвижения грузовых автомобилей никак не повлияло.

"Если раньше можно было бесконечно продлевать разовые пропуска, то теперь не более двух разовых пропусков можно получать в течение месяца. Те перевозчики, которые регулярно работают в Москве, будут получать годовые пропуска, как мы сейчас их получаем. На нас это не скажется никак. Опасения, связанные с тем, что в магазинах Москвы будут пустые полки, беспочвенны. Никакого дефицита продуктов в наших магазинах не будет", – пояснил он.

Член совета директоров сети магазинов "Азбука Вкуса" Владимир Садовин также уверен в том, что это ложные опасения. "Нам точно нечего опасаться, мы всегда были в центре города и пропуска для грузовиков были все годовые. Это касается только разовых пропусков. Это маленькое изменение. Никаких перебоев с поставками у нас нет и не предвидится", – подчеркнул он.

Слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований – Собянин

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать