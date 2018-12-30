"Там, где не ждешь, случается удивительное". Люди, отметившие Новый год не так, как все

Вот и дождались! Уже завтра мы сядем за праздничные столы и уткнемся в экраны телевизоров. Конечно, не у всех получится отметить Новый год дома: кто-то встретит его в дороге, кто-то на дежурстве или в совершенно неожиданном месте. Портал Москва 24 рассказывает истории трех людей, для которых празднование Нового года обернулось самым невероятным образом, но запомнилось на всю жизнь.

У Деда Мороза тоже болят зубы

Роберт Мамиконян, врач-стоматолог

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Еще будучи студентом-санитаром, приходилось встречать Новый год на рабочем месте в больницах. Начальство нам всегда предлагало самостоятельно разобраться, кто будет дежурить на Новый год. Тогда мы кидали жребий или договаривались "не в службу, а в дружбу". Порой находились одинокие, несчастные люди, которые сами рвались на работу в этот день, чтобы не осознавать, что жизнь ужасна. Вообще, в таком состоянии хорошо проводить Новый год на работе: сидишь, и вроде тебе не одиноко. Плюс, там еще сверхурочные дают.

Когда стал стоматологом, ситуаций с выходом на работу в саму новогоднюю ночь не было, но 31 декабря часто проводил в стоматологическом кабинете. В этот день мы обычно работаем до трех-четырех часов, а потом все расходятся по домам отмечать праздник.

Два года назад я тоже работал 31 декабря. Первая половина дня прошла спокойно, а часа в три к нам пришел необычный пациент. Тогда невозмутимая девушка-администратор с ресепшна подошла ко мне и сказала: "Идите, посмотрите, к нам пришел новогодний гражданин, он что-то хочет".

Захожу в кабинет и вижу в кресле… Деда Мороза. Первая мысль: "Интересно, наверное, сегодня 31 декабря". Подумал, что уже пора домой.



Все-таки декабрь – безумный месяц, много работаешь, и появление Деда Мороза для меня было знаком того, что пора сворачиваться. У переодетого в новогодний костюм мужчины все было по-настоящему: борода, шуба, сапоги, шапка. Правда, усы уже слегка отклеивались, и от дедушки чувствовался легкий запах перегара. Определенно, он был немного подшофе и довольно промерзший (наверное, долго ходил перед этим по улице).

У Деда болел зуб. Он думал, что дотянет до Старого Нового года и потом его удалит, но боль оказалась такой сильной, что терпеть стало невозможно. Это закон подлости "номер три" в стоматологии – зуб всегда болит перед Новым годом.

Кстати, закон №1 – зуб болит во время отпуска, закон №2 – он перестает болеть, когда приходишь к стоматологу.





Я решил спросить, принимал ли замаскированный Дед Мороз алкоголь? Он ответил, что чуть-чуть. Я возразил, что не похоже. Тогда он признался: "Я принимал чуть-чуть, но много раз". Это было уже ближе к истине. Пришлось сделать ряд анестезий, чтобы нивелировать воздействие спирта, после чего я невозмутимо занялся работой. Бороду и усы отдирать не стали, зуб и без этого был успешно удален.

Внезапный приход Деда Мороза в канун Нового года меня растрогал, поэтому в честь предстоящих праздников я сделал ему большую скидку. Он очень благодарил, поздравил с наступающим Новым годом, оставил два мандарина на ресепшне и, довольный, ушел.

Эту историю мы с коллегами вспоминаем до сих пор. Вот и в этом году в стоматологии перед праздниками ажиотаж. По закону прокрастинации, люди пытаются закрыть все дела до Нового года. Если не успеешь, то с первого января снова будешь откладывать. Это как с понедельника перестать пить.

В преддверии праздников пациенты приносят подарки: шампанское, мандарины и домашнюю выпечку. Этот Новый год мы с семьей планируем встретить в Подмосковье, будем плавать в теплом бассейне под открытым небом. А с третьего января я снова за работу.

Новый год за плацкартным столиком

Роман Овчинников, сотрудник сферы финансов

Фото: предоставлено героем материала

В 2004 году я был студентом второго курса московского университета. Тогда нам предоставляли возможность досрочно сдать экзамены в последнюю неделю уходящего года. Будучи отличником, я принял решение воспользоваться этим шансом, хотя и пришлось отложить свой отъезд домой к родителям в Липецкую область.

Пожертвовав предновогодними днями, я полностью посвятил себя учебе, и в итоге закрыл сессию на отлично. Тогда встал вопрос: поехать к родителям 31 декабря и услышать бой курантов прямо в поезде или встретить Новый год с друзьями, а уж потом отправляться домой. В итоге решил ехать в новогоднюю ночь, и буквально за сутки до отправления купил билет. От Москвы до моего городка в Липецкой области ехать порядка восьми часов. Отправление в восемь вечера и прибытие около трех часов ночи.

Конечно, я ожидал, что в новогоднюю ночь вагон будет абсолютно пустым и придется грустно ехать в гордом одиночестве, только с проводниками. Но, к моему удивлению, свободных мест в вагоне не оказалось, все билеты были распроданы. На перроне даже чувствовалось какое-то напряжение, потому что внутренне каждый думал, что будет ехать пара-тройка пассажиров, а тут оказался полный вагон. Но когда зашли внутрь, у людей появился оптимизм, в глазах читалось что-то типа: "О! Я не один, нас много!".

Я занял свою нижнюю боковушку и стал смотреть в окно. Из моего плацкартного купе помню только мужчину лет 40-45, но со своего места я мог рассмотреть почти весь вагон. Кто-то из пассажиров начал создавать новогодний декор: люди наряжали купе всевозможными подручными средствами, бумажными снежинками, мишурой. Начали накрывать столы, точнее маленькие плацкартные полустолики. У меня с собой был простой студенческий набор: несколько булочек и кефир. Особо ничего не брал, так как думал, что буду спать в поезде. А люди подготовились хорошо, выложили салаты, нарезку, различную закуску.

В те годы смартфоны еще не были так распространены, да и интернет ловил плохо, поэтому услышать бой курантов нам помогли пассажиры, у которых были телефоны с возможностью ловить радиосигнал. Они вытягивали руку с трубкой максимально вверх и включали динамики на телефоне. Так мы фрагментами слушали обращение президента, то с одного телефона, то с другого.

Когда начался бой курантов, в вагоне, где не было ни намека на алкоголь, внезапно появилось шампанское. Наверное, распитие было запрещено, но в нужный час все достали заготовки из-под полы. Вмиг стали взрываться пробки, раздаваться звон бокалов, люди начали выкрикивать новогодние тосты.

Это было что-то невероятное: совершенно незнакомые полчаса назад люди стали обниматься, поздравлять друг друга, приглашать к своим плацкартным столикам и желать разных благ в новом году. Фантастическая энергетика!



В ту ночь был мороз, за окном искрилась холодная синева снега на полях. От луны на них падал ровный свет, и было очень красиво. Еще сверху разлетались искры от контактов, что в темную новогоднюю ночь создавало ощущение отдаленного салюта. В голову лезли разные философские мысли, но главным желанием было поскорее добраться домой к родным и близким.

В итоге я успешно сошел на перрон в три часа ночи, меня встретили родители, и мы вместе продолжили празднование Нового года. Даже успели заехать на некоторые мероприятия, город не спал.

Годы спустя у меня остались исключительно теплые воспоминания о той встрече Нового года. И сейчас, когда люди жалуются на то, что им придется встречать Новый год в спартанских условиях, всегда рассказываю эту историю. Ведь зачастую там, где ты не ждешь, тебя может ждать самое удивительное!

Потоп после боя курантов

Иван Лоскутников, учредитель производственной компании

Фото: предоставлено героем материала

В далеком 2004 году, на старте своей карьеры, я работал дежурным электромонтером на заводе гидроэнергоснабжения. В мои должностные обязанности входило следить за состоянием насосных станций, которые поддерживали напор холодной и горячей воды в городе.

В ту новогоднюю ночь мне по графику выпало дежурить. Расписание смен составляется чуть ли не на год вперед, поэтому о таком чудесном событии я знал заранее. В момент, когда мне принесли это известие, пришлось пройти все пять стадий горя: отрицание ("Да ну на фиг!"), гнев ("Блин, почему я?"), торг (когда пытаешься договориться с коллегой: "Паха, ты все равно с женой разводишься, что тебе дома делать?"), депрессия и, наконец, принятие.

Хочу сказать, что дежурить в новогоднюю ночь очень печально. Особенно, если смена с 20:00 до 08:00 выпадает на 31 декабря, а потом еще одна на 1 января, как случилось у меня. Так, в 9 утра первого января я пришел домой, невыспавшийся и злой, увидел кучу пьяных, довольных и храпящих тел, поел оливье и лег спать. А потом опять встал и пошел на вечернюю смену. Не выпить, не отпраздновать – ничего нельзя.

В ту рабочую новогоднюю ночь хотелось выпить вина, но на смену алкоголь проносить было нельзя, поэтому я придумал альтернативу, виноградный сок. У нас все довольно строго было: начальник мог лично приехать в два часа ночи прямо в Новый год и проверить, как дела на посту.

В 12 часов ночи я налил себе бокал виноградного сока, мысленно чокнулся им с президентом, выпил, и готовился скучно провести смену за просмотром маленького карманного телевизора. Но не тут-то было. Ровно в 00:03 раздается оглушительный звук сигнализации прямо над моим ухом и на пульте начинают мигать красные аварийные лампочки. Я, естественно, в шоке, подрываюсь с места и думаю, что делать. Из ремонтных бригад никого нет – понимаю, что придется устранять аварию самому.

Выбегаю в цех и вижу, что уровень давления воды в городской системе водоснабжения резко упал. Это могло грозить тем, что часть домов и даже целых кварталов лишилась бы воды в новогоднюю ночь. Причина ЧП до сих пор смешит всех моих друзей и знакомых:

Дело в том, что горожане, прослушав речь президента и выпив бокал шампанского, резко побежали в туалеты. До этого же нельзя было: бой курантов, гимн – люди стойко терпели.



Так, они стали активно сливать воду, и давление в трубах всего города упало. На заводе сработала сигнализация. Тогда я включил аварийный насос и предотвратил новогоднюю катастрофу.

Когда пришел домой утром первого января, то по радио услышал про конкурс, где нужно было рассказать, кто как провел Новый год. Я позвонил и поведал о своем ЧП. Конечно, для слушателей пришлось озвучить более вдохновляющий вариант истории: о том, что я предпринял все действия, необходимые для устранения данной аварии и до трех ночи ликвидировал последствия. А город даже не знал, что такой безымянный герой, как Иван, не дал свершиться мировому катаклизму. Хотя по факту я просто включил аварийный насос. В общем, они оценили, посмеялись и вручили мне в подарок серебряную цепочку.

Сейчас у меня уже свой бизнес и приходится решать совсем другие проблемы, но, как бывший электромонтер, в Новом году я желаю всем света и тепла!

Наталья Лоскутникова