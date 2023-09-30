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30 сентября, 09:00

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Опасные ошибки, которые могут стоить зрения

Вплоть до необратимых последствий: ошибки, которые могут стоить зрения

Причиной испорченного зрения и развития серьезных заболеваний глаз могут стать безобидные, на первый взгляд, вещи. Какие привычки стоит пересмотреть и что важно начать делать, чтобы сохранить здоровье глаз, расскажем вместе с экспертом.

Легкомысленное отношение к очкам

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Одна из самых опасных для зрения ошибок – отказываться от ношения очков или контактных линз, которые прописал врач. Об этом Москве 24 рассказала офтальмолог Елена Абоимова.

Многие не хотят регулярно носить очки, считая, что из-за этого зрение "сядет" еще больше. А в результате получают обратный эффект: глаза постоянно утомляются, начинают видеть еще хуже. В дополнение к этому могут развиться головные боли, отметила врач.

Еще одна ошибка – не надевать солнцезащитные очки во время прогулок в ясную погоду. Глаза важно защищать от солнца в любое время года, даже зимой.

Ультрафиолет приводит к фотостарению кожи век и конъюнктивы, способствует развитию птеригиума (глазной патологии, при которой роговица глаза зарастает тканью конъюнктивы), катаракты и возрастной дегенерации сетчатки.
Елена Абоимова
офтальмолог

И еще одни очень важные очки, которыми часто пренебрегают, – защитные. При работе с болгаркой, сваркой и так далее их обязательно нужно надевать, иначе ожог или попадание инородного тела может лишить не только зрения, но и вообще глаза, предупредила офтальмолог.

Игнорирование сроков годности

Фото: 123RF/svetamart

Опасную ошибку совершают люди, которые носят контактные линзы дольше рекомендованного производителем срока, отметила Елена Абоимова.

Со временем поверхность линз уплотняется, на ней появляются микротрещины и пересушенные участки. Все это может привести к кислородному голоданию роговицы, кератитам (воспаление роговицы глаза), тяжелому синдрому сухого глаза.

Нарушать сроки годности нельзя и при использовании глазных капель. После вскрытия их можно применять не дольше месяца, даже если они хранятся в холодильнике. В лучшем случае препарат окажется уже неэффективным, в худшем – даст токсико-аллеригическую реакцию.
Елена Абоимова
офтальмолог

По поводу капель необходимо также напомнить, что, если человек стал испытывать дискомфорт и сухость в глазах, важно обратиться к врачу. Если он назначит увлажняющие капли, надо обязательно их применять. Иначе со временем от сухости начнут погибать клетки, которые продуцируют липидную смазку. В итоге сухость глаз просто перестанет поддаваться лечению, к тому же появится риск возникновения помутнения роговицы, предупредила офтальмолог.

Наращивание ресниц

Фото: depositphotos/puhhha

Проблемы со зрением рискуют получить и модницы, которые беспрерывно наращивают ресницы, отметила Абоимова. Глазам необходимо хотя бы давать передышку, в противном случае может нарушиться работа мейбомиевых желез век, возникнуть их хроническое воспаление (блефарит), а также значительно усилиться сухость глаз.

Эксперименты с лечением

Фото: 123RF/iakovenko

Среди опасных ошибок обязательно стоит упомянуть эксперименты с лечением. В частности, применение различных народных средств.

Не надо самостоятельно готовить капли, лечить глаза компрессами и промываниями, так как результаты могут быть печальными – от аллергии до помутнения роговицы и потери зрения, предупредила Абоимова.

При любых проблемах с глазами важно обратиться к врачу, чтобы вовремя начать лечение и не довести ситуацию до необратимых последствий. В идеале надо ежегодно проходить обследование у офтальмолога. Многие болезни, такие как глаукома, дегенерация сетчатки и онкология, можно выявить на ранних стадиях и вылечить, пока не поздно, отметила эксперт.

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Трошина Любовь

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