Эксперт Лаврова рассказала, как позаботиться о волосах после отпуска на море

Палящее солнце и соленая вода негативно влияют на состояние волос: пересушивают и вымывают цвет. Как позаботиться о локонах после отпуска на море, читайте в материале Москвы 24.

Восстановление волос

Агрессивное воздействие ультрафиолетовых лучей и морской соли приводит к разрушению белковых связей, что может вызывать желтизну волос, рассказала специалист по качеству сети косметических средств Наталья Лаврова журналу "Лиза".

Для начала нужно помыть голову обычным шампунем, чтобы вымыть остатки морской соли. Однако для дальнейшего восстановления стоит подобрать комплексный уход: очищающие средства и кондиционеры с кератином и витаминными комплексами. Стоит также приобрести восстанавливающие бальзамы и маски с маслами. Кроме того, нужно обзавестись несмываемыми спреями и маслами для кончиков, отметила эксперт.

Не помешает вечерний массаж головы, чтобы простимулировать волосяные фолликулы. Важно не растирать кожу, а смещать ее вперед-назад относительно черепа.

Сушить пряди лучше без фена или использовать его на минимальном температурном режиме, держа на расстоянии 15–20 сантиметров от головы. Также стоит отказаться от плойки и щипцов как минимум на месяц после возвращения с курорта.



Кроме того, не нужно спешить с посещением салона, даже если хочется закрасить появившуюся во время отпуска желтизну, отмечает Лаврова. Внешние факторы повреждают кератиновый слой, что увеличивает пористость и хрупкость волос. В результате они становятся уязвимы к обесцвечиванию, окрашиванию и тонированию. Агрессивное химическое воздействие может привести к необратимым повреждениям локонов и секущимся концам.

Первое окрашивание лучше делать не раньше чем через две недели после возвращения с морского побережья. Оптимально проконсультироваться с мастером, который оценит состояние шевелюры и определит, когда можно приступить к изменению цвета прядей. Также специалист при необходимости подберет профессиональное восстановление.

Локоны состоят из белка, поэтому для их здорового роста и укрепления необходимо скорректировать рацион, включив в него продукты, богатые протеинами: мясо, рыбу, "молочку", яйца, морепродукты и бобовые, рекомендовала Лаврова.

Лососевые рыбы и орехи – это настоящие суперфуды для волос. Омега-3 жирные кислоты и другие полезные вещества в их составе помогают увлажнять и укреплять волосы, предотвращая их сухость и ломкость.

Руководство по восстановлению волос после плавания

Шаг 1: Волосы способны впитывать жидкость до предела. Поэтому, перед тем как погружаться в морскую воду или бассейн, тщательно намочите шевелюру, чтобы она вобрала меньше соленой или хлорированной воды, советует издание Peopletalk.

Шаг 2: После плавания копна может запутаться. Нужно дать ей полностью высохнуть, затем нанести немного масла и аккуратно расчесать. Это поможет прядям отделиться друг от друга и сделает их более послушными.

Шаг 3: Для очищения используйте шампунь, обогащенный маслами и экстрактами. Также можно применить скраб или пилинг для кожи головы.

Шаг 4: После шампуня нанесите увлажняющую маску с витаминами на 10–15 минут, затем смойте.

Шаг 5: Завершающий этап – несмываемый кондиционер. Нанесите его на волосы, дождитесь полного высыхания, а затем обработайте локоны термозащитой. При необходимости можно уложить прическу феном.

