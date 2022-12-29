Эксперты рассказали, нужно ли запрещать продажу игрушки Хагги Вагги в РФ

Отечественные интернет-магазины и маркетплейсы убирают из продажи игрушки Хагги Вагги, после того как Роскачество обнаружило в них токсичное вещество. В последнее время зубастые куклы пользуются большим спросом, в том числе и среди детей. Разбираемся, нужно ли полностью запрещать их к продаже в РФ и как они влияют на психику ребенка.



Опасны для здоровья?

В конце декабря Роскачество представило результаты исследования игрушек Хагги Вагги, которое показало, что 89% анализируемых образцов имеют недопустимый уровень содержания фенола. При попадании на кожу это вещество уже через несколько минут начинает оказывать воздействие на ткани мозга, предупредили в ведомстве.

Кроме того, 67% игрушек в продаже не имели сертификатов соответствия, которые подтверждают, что изделие отвечает требованиям техрегламента. Результаты исследования Роскачества были направлены в контрольно-надзорные органы и продавцам.





пресс-служба Роскачества Ретейл традиционно оперативно отреагировал на обращения Роскачества: маркетплейсы и торговые сети сообщили о том, какие меры к товарам проверенных производителей приняли в свете новой информации.

В частности, маркетплейсы Ozon, "Яндекс Маркет", Wildberries и "СберМегаМаркет" убрали карточки с небезопасными игрушками и удалили предложения недобросовестных продавцов.

Интернет-магазин "Детский мир" потребовал, чтобы производители кукол предоставили результаты повторного испытания товара Роскачеством. Если выяснится, что нарушения не были устранены, новые поставки заблокируют.

Онлайн-магазин "Азбука детства" также убрал игрушки из ассортимента. В интернет-магазине Elmers-mama тоже рассказали, что скрыли на сайте товар и не допускают его к продаже.



Хагги Вагги – персонаж хоррор-игры Poppy Playtime, которая вышла в октябре 2021 года. По сюжету зубастое существо с синим мехом охотится на главного героя, прибывшего на заброшенную фабрику игрушек. После выхода игры в магазинах стали появляться товары с Хагги Вагги – куклы, футболки, рюкзаки.



Ранее депутат Госдумы Мария Бутина назвала жуткими чудовищами игрушки Хагги Вагги. Она также предложила рассмотреть возможность ограничения их закупок в детсадах.

"Новый писк моды – Хагги Вагги, бесформенное чудовище кислотного цвета, можно купить в магазинах всей страны. Можно, но нужно ли? Как минимум, может быть, обеспечить невозможность появления этих жутких "детских" игрушек в детсадах по госзакупкам? Ибо что посеешь, то и пожнешь", – подчеркнула Бутина.



Запретить совсем?

Содержащийся в детских игрушках фенол может приводить к интоксикации и вызывать нарушение в работе внутренних органов. Об этом Москве 24 рассказал врач-педиатр Евгений Тимаков.

"Он может влиять на общее состояние организма, которое связано с интоксикацией. Это может быть утомляемость, повышенная сонливость. Это может быть более серьезный процесс – нарушение работы эндокринных органов, в первую очередь щитовидной железы", – перечисляет эксперт.





Евгений Тимаков врач-педиатр Это могут быть проблемы, которые связаны с сердечно-сосудистой системой. К сожалению, фенол может влиять и на репродуктивную функцию. Ну и, естественно, это банальная аллергическая реакция.

По словам педиатра, скорость развития симптомов зависит от того, как именно ребенок контактирует с игрушкой.

"Зависит от того, как идет выделение фенола и как он поступает: через дыхательные пути или ребенок эту игрушку держит, сосет и грызет", – пояснил Тимаков.

В свою очередь, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в беседе с Москвой 24 рассказала, нужно ли запретить продажу Хагги Вагги. По ее словам, важно бороться с продукцией, которая не соответствует нормам безопасности. Однако полностью выводить из оборота игрушку нет необходимости.





Антонина Цицулина президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Информация о том, что какой-то товар не подходит для детей, появляется регулярно, за этим постоянно следят соответствующие органы. Некачественную продукцию проверяют и убирают. Например, мы сейчас обеспокоены некачественными наборами для химических опытов, которые могут нанести реальный вред здоровью детей.

Нельзя однозначно сказать, что игрушки Хагги Вагги могут нанести вред психологическому здоровью ребенка, отметила Цицулина.

"Безусловно, если ребенок станет играть исключительно с Хагги Вагги, если родители начнут скачивать компьютерные игры, которые вообще не подходят для детей, то результат будет отрицательный. Все остальное – в какие игрушки играть, сколько их должно быть – на усмотрение родителей", – объяснила эксперт.

Игры должны быть разные и по возрасту, заключила Цицулина.





Мартовская Маргарита, Медведева Светлана