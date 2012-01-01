Главные традиции и обычаи Радоницы

Радоница у православных христиан – день поминовения усопших, который в этом году пришелся на 29 апреля. Он ежегодно отмечается во второй вторник после Пасхи. О том, что можно, а чего категорически нельзя делать в этот день, – в материале Москвы 24.

История

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На Пасху, а также в течение всей Светлой седмицы православные верующие не поминают усопших. Заупокойных молитв в церквях в эти дни тоже не читают. Это связано с тем, что Светлое Христово Воскресенье считается праздником победы жизни над смертью, поэтому скорбеть нельзя.

Для того чтобы помянуть усопших и разделить с ними радость Воскресения Иисуса, установили Радоницу (от слова "радоваться"), которую еще называют Родительским днем. Накануне, в понедельник, в церквях проходит Великая панихида – заупокойное богослужение. А на следующий день принято молиться за ушедших родственников и посещать кладбища. Несмотря на поминальные обряды, Радоница считается праздничным днем, который наполнен светлой грустью и надеждой на вечную жизнь.

Заморозки – к скудному урожаю

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Радоница – православный праздник, но традиции этого дня уходят корнями в дохристианские времена. Предки устраивали на кладбище поминальные трапезы, однако в наши дни церковь не одобряет такой обычай, напоминая, что оставлять еду на могилах – это языческий обряд и пищу лучше отдать нуждающимся. Недопустимо также распитие алкогольных напитков, в том числе нельзя оставлять рядом с фотографией родственника спиртное.

Помимо этого, на Радоницу нельзя работать в огороде и в целом копаться в земле, а также венчаться. Зато в этот день не запрещается официально регистрировать отношения, играть скромные свадьбы, отмечать дни рождения и проводить обряд крещения.

С праздником также связано немало сезонных примет. Например, заморозки указывают на то, что урожай в этом году будет скудным, а вот новолуние – наоборот, богатым. Если удалось увидеть грачей, значит, предстоящее лето окажется теплым. В свою очередь, дождь в этот день – предвестник добрых вестей.