Топ Москвы: выбраны лучшие фото 2023 года с электронных карт городов

В 2023 году жители России активно добавляли фотографии со всей страны на электронные карты. Сервис "2ГИС" при помощи искусственного интеллекта и с участием профессионального фотографа определил 100 лучших снимков. Среди них 19 сделаны в столице. На кадрах можно увидеть Дом Пашкова, "ГЭС-2", знаменитые сталинские высотки и не только. Показываем самые впечатляющие ракурсы Москвы.



Фото года

В уходящем году пользователи электронных карт добавили на них свыше 25 миллионов фото. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе "2ГИС". Среди всех снимков нейросетью были отобраны 6 000 лучших. Затем команда сервиса вместе с профессиональным фотографом сузили круг до 100 наиболее впечатляющих кадров, сделанных по всей России.

В топ, в частности, вошли 19 фотографий из Москвы. Например, два снимка посвящены Дому культуры "ГЭС-2". Историческое здание бывшей электростанции отреставрировали в 2021 году. Сегодня это одно из главных культурных пространств на карте столицы.



Дом культуры "ГЭС-2". Фото: Алексей Мартышкин

В сотню лучших вошел и кадр с видом на Дом Пашкова. Это здание XVIII века является одним из самых знаменитых памятников архитектуры отечественного классицизма. Оно стало знаковым для столицы и с момента возведения появлялось в литературных сюжетах, на картинах и открытках. Сам дом относится к объектам культурного наследия федерального значения.



Дом Пашкова. Фото: Алексей Мартышкин

Фото главного здания МГУ имени Ломоносова тоже попало в годовой рейтинг. Этот памятник сталинского ампира почти 40 лет считался самым высоким в Европе. Изначально в высотке собирались обустроить гостиницу и квартиры. Однако в конечном итоге здесь разместился Московский университет.



Главное здание МГУ имени Ломоносова. Фото: Алексей Мартышкин

Еще одним лидером стал снимок, сделанный в парке развлечений "Сказка". Локация расположена в Западном административном округе. Она находится на особо охраняемой территории природного исторического парка "Москворецкий" в Крылатском.



Парк развлечений "Сказка". Фото: Артем Коняшин

Один из пользователей заснял впечатляющий вид на школу управления "Сколково", созданную отечественными предпринимателями в 2006 году. Снимок понравился нейросети. Поэтому он тоже попал в топ-100 фотографий 2023 года.



Школа управления "Сколково". Фото: Алексей Мартышкин

Немало в подборке и атмосферных кадров. Например, салют над зданием Государственного исторического музея – крупнейшего в России. Именно здесь хранятся более пяти миллионов коллекционных предметов. Среди них в том числе бесценные памятники нумизматики, археологии, произведения искусства и оружие.



Государственный исторический музей. Фото: Евгений Грабовский

Ранее сервис "Туту.ру" выяснил, что на новогодние каникулы большая часть отельных бронирований (95,35%) приходится на внутренние направления по России. Традиционно самыми популярными являются гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге.

До этого сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал, как россияне намерены провести новогоднюю ночь и январские праздники. По данным аналитиков, увеличилось количество граждан, которые убеждены, что на зимние каникулы лучшим вариантом будет отправиться в поездку по стране. Вместе с тем большинство участников опроса (25,9%) выбрали Москву как наиболее подходящий российский город для встречи Нового года.

