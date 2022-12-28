Психолог дала советы, как победить предновогоднюю апатию

Эксперты утверждают, что в новогодние праздники люди реже обращаются к психиатрам и психотерапевтам. Несмотря на это, даже на фоне праздника остаются те, кто чувствуют себя одинокими. На людях они стараются улыбаться, но когда наедине с собой – погружаются в депрессию. Как позаботиться о себе в этот нелегкий период, расскажет психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Откровенно выдохся

В психологии под настроением подразумевают длительное сочетание эмоций и чувств. При депрессии преобладает негатив: чувство униженности, никчемности, самобичевание от того, что нет сил что-то делать.

Современная жизнь – активный и динамичным нон-стоп. Мы не берем передышку, вспоминая поговорку: "В старости будем отдыхать". Поэтому загоняем себя в состояние нервного истощения, а это упадок сил, беспричинная грусть и самообесценивание.

"Я хочу закрыть все дела к Новому году, мне некогда отдыхать. Работа забирает много сил, но верю, что смогу выдохнуть во время каникул", – говорит Илья 27 лет, менеджер по продажам бытовой техники. Когда он приходит домой, то занимается ремонтом на кухне и выслушивает тревоги жены, что ей хочется встретить праздник в уютном месте.

Илья очень старается все успеть, но дел с каждым днем становится все больше. И вот он сидит сгорбившись, обхватив голову руками. Мужчина ругает себя, что раскис и не справляется с обычными делами. Он пытается собраться, но не может, потому что эмоциональные силы закончились. Так он все больше погружается в ощущение "я неудачник".



Чтобы не доводить до такого состояния, нужно придерживаться двух простых правил.



Невозможно жить без отдыха, ведь нервной системе необходимо восстанавливаться. Поэтому возьмите за правило принцип: "Устал – поставь в график передышку".

Откажитесь от идеи сделать за последнюю неделю все, что не успели в течение года. Лучше подведите промежуточные итоги и перенесите какие-то дела на январь. Если что-то нужно доделать в этом году, не стесняйтесь попросить помощи у коллег. Ведь порой поддержка нужна даже Деду Морозу.

Страх одиночества

"Кому я такая нужна?" – грустно говорит Наталья 33 лет, веб-дизайнер. Она прожила год зря: на работе никаких достижений нет, молодой человек изменил с подругой, и как теперь верить кому-то, она не знает. Ее предали меньше чем полгода назад, прошло еще слишком мало времени, чтобы оправиться. Поэтому Наташа горюет и проживает психологическую травму.

Сейчас для нее одиночество стало спасательным кругом, который помогает ей защититься от душевной боли. Но есть убеждение, что праздники – дело семейное, и поэтому она попадает в уязвимость: "У меня нет пары – неужели я хуже других женщин?"

Психологическим выходом будет уважение к пережитому опыту. Четко осознайте: необходимо время, чтобы сердце снова было готово впустить любовь. Если создать отношения с первым встречным, без чувств, но с мотивацией "лишь бы как все", есть риск оказаться в эмоциональном одиночестве даже рядом с кем-то.

Поэтому не торопитесь. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы провести праздник для себя, исполняя свои желания самостоятельно.

Как прошел мой год?

Подведение итогов уже само по себе способно вызвать депрессию. Все потому, что многие ставят цели без учета своих реальных возможностей.

Что с этим можно сделать? Например, сравните себя настоящего с собой прошлогодним. Ответьте на вопрос: "Что мне удалось сделать за год? В чем я хотя бы ненамного продвинулся вперед к своим мечтам?" Бывает, мы воспринимаем успешность только через призму амбиций и денег. Но забываем, что качество жизни и ощущение счастья измеряются не кошельком, а внутренним состоянием.

Если за последний год вы смогли наладить отношения в семье, стали лучше понимать своего ребенка или сделали ремонт в квартире – это грандиозные достижения, и вы вправе хвалить себя за них. Это приободрит вас и сделает внутренне более устойчивым.

Помните, что планирование на год возможно широкими мазками, без чрезмерной конкретики. Например, вы хотите развиваться как профессионал. Это то желание, которое находится в зоне вашего контроля. Способ, как это сделать, можно выбирать от месяца к месяцу: аудиолекции, чтение тематической литературы, обмен опытом с коллегами или поиск информации в интернете.

Однако важно, как долго наблюдается депрессия. Если усталость и апатия не проходят в течение двух недель, нужно обратиться к психологу для профессиональной диагностики. Берегите себя!