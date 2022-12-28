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Психолог дала советы, как победить предновогоднюю апатию

Никакого праздника: как справиться с предновогодней апатией

Эксперты утверждают, что в новогодние праздники люди реже обращаются к психиатрам и психотерапевтам. Несмотря на это, даже на фоне праздника остаются те, кто чувствуют себя одинокими. На людях они стараются улыбаться, но когда наедине с собой – погружаются в депрессию. Как позаботиться о себе в этот нелегкий период, расскажет психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Откровенно выдохся

Фото: depositphotos/Milkos

В психологии под настроением подразумевают длительное сочетание эмоций и чувств. При депрессии преобладает негатив: чувство униженности, никчемности, самобичевание от того, что нет сил что-то делать.

Современная жизнь – активный и динамичным нон-стоп. Мы не берем передышку, вспоминая поговорку: "В старости будем отдыхать". Поэтому загоняем себя в состояние нервного истощения, а это упадок сил, беспричинная грусть и самообесценивание.

"Я хочу закрыть все дела к Новому году, мне некогда отдыхать. Работа забирает много сил, но верю, что смогу выдохнуть во время каникул", – говорит Илья 27 лет, менеджер по продажам бытовой техники. Когда он приходит домой, то занимается ремонтом на кухне и выслушивает тревоги жены, что ей хочется встретить праздник в уютном месте.

Илья очень старается все успеть, но дел с каждым днем становится все больше. И вот он сидит сгорбившись, обхватив голову руками. Мужчина ругает себя, что раскис и не справляется с обычными делами. Он пытается собраться, но не может, потому что эмоциональные силы закончились. Так он все больше погружается в ощущение "я неудачник".

Чтобы не доводить до такого состояния, нужно придерживаться двух простых правил.

  • Невозможно жить без отдыха, ведь нервной системе необходимо восстанавливаться. Поэтому возьмите за правило принцип: "Устал – поставь в график передышку".
  • Откажитесь от идеи сделать за последнюю неделю все, что не успели в течение года. Лучше подведите промежуточные итоги и перенесите какие-то дела на январь. Если что-то нужно доделать в этом году, не стесняйтесь попросить помощи у коллег. Ведь порой поддержка нужна даже Деду Морозу.

Страх одиночества

Фото: depositphotos/alexshutter95

"Кому я такая нужна?" – грустно говорит Наталья 33 лет, веб-дизайнер. Она прожила год зря: на работе никаких достижений нет, молодой человек изменил с подругой, и как теперь верить кому-то, она не знает. Ее предали меньше чем полгода назад, прошло еще слишком мало времени, чтобы оправиться. Поэтому Наташа горюет и проживает психологическую травму.

Сейчас для нее одиночество стало спасательным кругом, который помогает ей защититься от душевной боли. Но есть убеждение, что праздники – дело семейное, и поэтому она попадает в уязвимость: "У меня нет пары – неужели я хуже других женщин?"

Психологическим выходом будет уважение к пережитому опыту. Четко осознайте: необходимо время, чтобы сердце снова было готово впустить любовь. Если создать отношения с первым встречным, без чувств, но с мотивацией "лишь бы как все", есть риск оказаться в эмоциональном одиночестве даже рядом с кем-то.

Поэтому не торопитесь. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы провести праздник для себя, исполняя свои желания самостоятельно.

Как прошел мой год?

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Подведение итогов уже само по себе способно вызвать депрессию. Все потому, что многие ставят цели без учета своих реальных возможностей.

Что с этим можно сделать? Например, сравните себя настоящего с собой прошлогодним. Ответьте на вопрос: "Что мне удалось сделать за год? В чем я хотя бы ненамного продвинулся вперед к своим мечтам?" Бывает, мы воспринимаем успешность только через призму амбиций и денег. Но забываем, что качество жизни и ощущение счастья измеряются не кошельком, а внутренним состоянием.

Если за последний год вы смогли наладить отношения в семье, стали лучше понимать своего ребенка или сделали ремонт в квартире – это грандиозные достижения, и вы вправе хвалить себя за них. Это приободрит вас и сделает внутренне более устойчивым.

Помните, что планирование на год возможно широкими мазками, без чрезмерной конкретики. Например, вы хотите развиваться как профессионал. Это то желание, которое находится в зоне вашего контроля. Способ, как это сделать, можно выбирать от месяца к месяцу: аудиолекции, чтение тематической литературы, обмен опытом с коллегами или поиск информации в интернете.

Однако важно, как долго наблюдается депрессия. Если усталость и апатия не проходят в течение двух недель, нужно обратиться к психологу для профессиональной диагностики. Берегите себя!

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Девятка Анна

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