Психолог рассказала, как поздравить родных с Днем бабушек и дедушек

В России 28 октября отмечается День бабушек и дедушек. В этом году он совпал с рекомендациями москвичам старше 65 лет оставаться дома. Рассказываем, как появился этот добрый праздник и чем можно удивить своих родных, пока они находятся на домашнем режиме.
Благодаря цветам
День бабушек и дедушек можно назвать молодым праздником. В мире его отмечают всего лишь 11-й раз. Он был учрежден в 2009 году Цветочным бюро Голландии.
Идея была в том, чтобы внуки поздравляли своих бабушек и дедушек комнатными растениями в красивых горшочках. Презент символизирует связь между поколениями, уважение и привязанность к своим родным.
Праздник настолько пришелся по душе, что традиция быстро разошлась по миру. Единой даты празднования Дня бабушек и дедушек нет, в каждой стране для этого свой день. В России это 28 октября. В одном все страны схожи: бабушек и дедушек поздравляют в уютном семейном кругу.
Из-за непростой ситуации с коронавирусом в текущем году москвичам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Тем не менее городские власти делают все, чтобы досуг горожан старшего возраста оставался интересным и активным.
Общаться онлайн
Чтобы бабушкам и дедушкам было чем заняться, в столице многие активности перевели в онлайн-формат. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что таким образом сейчас работает более 30 направлений в проекте "Московское долголетие", а в рамках проекта "Мой социальный центр" организовано свыше 130 клубов по интересам.
Еще один проект, который стартовал в Москве, – "Сказки внукам". Он создан по инициативе активистов "Моего социального центра", а его главная цель – преодолеть социальную изоляцию среди представителей старшего поколения, детей-сирот и других подопечных соцзащиты. Все москвичи "серебряного возраста" смогут до конца года записать видеосказку для своих внуков, детей-сирот и ребят, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Первые выпуски проекта "Сказки внукам" уже можно найти на YouTube-канале департамента труда и социальной защиты населения. Чтобы записать свою сказку, просто позвоните в любой из "Моих социальных центров".
Главное – внимание
В нынешний непростой период ценность общения со своими бабушками и дедушками особенно возрастает, отметила в разговоре с Москвой 24 член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина.
"К сожалению, многие даже забывают позвонить. Но здесь вопрос, скорее, во взаимоотношениях между людьми. А если мы говорим о хороших отношениях, когда человек действительно любит своих бабушек и дедушек, то он будет звонить им каждый день. И чем старше возраст, то по нескольку раз. Потому что человек переживает и понимает, насколько для них это сейчас важно", – объясняет эксперт.
Материальные подарки для бабушек и дедушек не имеют большого значения, уверена психолог. Для них гораздо важнее почувствовать любовь и заботу от своих родных.
"Это у современного поколения мы можем наблюдать "куплю-продажу отношений". У наших бабушек и дедушек совершенно другие приоритеты", – говорит специалист.
Чтобы порадовать близких, которые сейчас находятся на домашнем режиме, можно поздравить их с улицы, попросив выйти на балкон или выглянуть в окно, как это было в канун 9 Мая, советует Гераськина. Кроме звонков и видеосвязи, бабушек и дедушек можно порадовать СМС-сообщением с теплыми поздравлениями или виртуальной открыткой. А если вы все же хотите поздравить их материальным подарком, закажите бесконтактную доставку.