Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:45

Главная / Истории /

Психолог рассказала, как поздравить родных с Днем бабушек и дедушек

Любовь и забота. Как порадовать бабушек и дедушек в период домашнего режима
общество праздники

В России 28 октября отмечается День бабушек и дедушек. В этом году он совпал с рекомендациями москвичам старше 65 лет оставаться дома. Рассказываем, как появился этот добрый праздник и чем можно удивить своих родных, пока они находятся на домашнем режиме.

Благодаря цветам

Фото: depositphotos/photographee.eu

День бабушек и дедушек можно назвать молодым праздником. В мире его отмечают всего лишь 11-й раз. Он был учрежден в 2009 году Цветочным бюро Голландии.

Идея была в том, чтобы внуки поздравляли своих бабушек и дедушек комнатными растениями в красивых горшочках. Презент символизирует связь между поколениями, уважение и привязанность к своим родным.

Праздник настолько пришелся по душе, что традиция быстро разошлась по миру. Единой даты празднования Дня бабушек и дедушек нет, в каждой стране для этого свой день. В России это 28 октября. В одном все страны схожи: бабушек и дедушек поздравляют в уютном семейном кругу.

Из-за непростой ситуации с коронавирусом в текущем году москвичам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Тем не менее городские власти делают все, чтобы досуг горожан старшего возраста оставался интересным и активным.

Общаться онлайн

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Чтобы бабушкам и дедушкам было чем заняться, в столице многие активности перевели в онлайн-формат. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что таким образом сейчас работает более 30 направлений в проекте "Московское долголетие", а в рамках проекта "Мой социальный центр" организовано свыше 130 клубов по интересам.

Благодаря этому почти 55 тысяч жителей Москвы старшего поколения продолжают общаться онлайн, учиться новому и поддерживать друг друга.
Анастасия Ракова
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Еще один проект, который стартовал в Москве, – "Сказки внукам". Он создан по инициативе активистов "Моего социального центра", а его главная цель – преодолеть социальную изоляцию среди представителей старшего поколения, детей-сирот и других подопечных соцзащиты. Все москвичи "серебряного возраста" смогут до конца года записать видеосказку для своих внуков, детей-сирот и ребят, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Первые выпуски проекта "Сказки внукам" уже можно найти на YouTube-канале департамента труда и социальной защиты населения. Чтобы записать свою сказку, просто позвоните в любой из "Моих социальных центров".

Главное – внимание

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

В нынешний непростой период ценность общения со своими бабушками и дедушками особенно возрастает, отметила в разговоре с Москвой 24 член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина.

"К сожалению, многие даже забывают позвонить. Но здесь вопрос, скорее, во взаимоотношениях между людьми. А если мы говорим о хороших отношениях, когда человек действительно любит своих бабушек и дедушек, то он будет звонить им каждый день. И чем старше возраст, то по нескольку раз. Потому что человек переживает и понимает, насколько для них это сейчас важно", – объясняет эксперт.

Конечно, звонок по телефону или скайпу вряд ли заменит живое общение. Но, если мы находимся в сложной ситуации, это единственный вариант, как можно поддерживать отношения со своими родными.
Полина Гераськина
психолог

Материальные подарки для бабушек и дедушек не имеют большого значения, уверена психолог. Для них гораздо важнее почувствовать любовь и заботу от своих родных.

"Это у современного поколения мы можем наблюдать "куплю-продажу отношений". У наших бабушек и дедушек совершенно другие приоритеты", – говорит специалист.

Чтобы порадовать близких, которые сейчас находятся на домашнем режиме, можно поздравить их с улицы, попросив выйти на балкон или выглянуть в окно, как это было в канун 9 Мая, советует Гераськина. Кроме звонков и видеосвязи, бабушек и дедушек можно порадовать СМС-сообщением с теплыми поздравлениями или виртуальной открыткой. А если вы все же хотите поздравить их материальным подарком, закажите бесконтактную доставку.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать