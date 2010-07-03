Психолог рассказала, как поздравить родных с Днем бабушек и дедушек

В России 28 октября отмечается День бабушек и дедушек. В этом году он совпал с рекомендациями москвичам старше 65 лет оставаться дома. Рассказываем, как появился этот добрый праздник и чем можно удивить своих родных, пока они находятся на домашнем режиме.



Благодаря цветам

День бабушек и дедушек можно назвать молодым праздником. В мире его отмечают всего лишь 11-й раз. Он был учрежден в 2009 году Цветочным бюро Голландии.

Идея была в том, чтобы внуки поздравляли своих бабушек и дедушек комнатными растениями в красивых горшочках. Презент символизирует связь между поколениями, уважение и привязанность к своим родным.

Праздник настолько пришелся по душе, что традиция быстро разошлась по миру. Единой даты празднования Дня бабушек и дедушек нет, в каждой стране для этого свой день. В России это 28 октября. В одном все страны схожи: бабушек и дедушек поздравляют в уютном семейном кругу.

Из-за непростой ситуации с коронавирусом в текущем году москвичам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Тем не менее городские власти делают все, чтобы досуг горожан старшего возраста оставался интересным и активным.



Общаться онлайн

Чтобы бабушкам и дедушкам было чем заняться, в столице многие активности перевели в онлайн-формат. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что таким образом сейчас работает более 30 направлений в проекте "Московское долголетие", а в рамках проекта "Мой социальный центр" организовано свыше 130 клубов по интересам.





Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Благодаря этому почти 55 тысяч жителей Москвы старшего поколения продолжают общаться онлайн, учиться новому и поддерживать друг друга.

Еще один проект, который стартовал в Москве, – "Сказки внукам". Он создан по инициативе активистов "Моего социального центра", а его главная цель – преодолеть социальную изоляцию среди представителей старшего поколения, детей-сирот и других подопечных соцзащиты. Все москвичи "серебряного возраста" смогут до конца года записать видеосказку для своих внуков, детей-сирот и ребят, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Первые выпуски проекта "Сказки внукам" уже можно найти на YouTube-канале департамента труда и социальной защиты населения. Чтобы записать свою сказку, просто позвоните в любой из "Моих социальных центров".



Главное – внимание

В нынешний непростой период ценность общения со своими бабушками и дедушками особенно возрастает, отметила в разговоре с Москвой 24 член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина.

"К сожалению, многие даже забывают позвонить. Но здесь вопрос, скорее, во взаимоотношениях между людьми. А если мы говорим о хороших отношениях, когда человек действительно любит своих бабушек и дедушек, то он будет звонить им каждый день. И чем старше возраст, то по нескольку раз. Потому что человек переживает и понимает, насколько для них это сейчас важно", – объясняет эксперт.





Полина Гераськина психолог Конечно, звонок по телефону или скайпу вряд ли заменит живое общение. Но, если мы находимся в сложной ситуации, это единственный вариант, как можно поддерживать отношения со своими родными.

Материальные подарки для бабушек и дедушек не имеют большого значения, уверена психолог. Для них гораздо важнее почувствовать любовь и заботу от своих родных.

"Это у современного поколения мы можем наблюдать "куплю-продажу отношений". У наших бабушек и дедушек совершенно другие приоритеты", – говорит специалист.

Чтобы порадовать близких, которые сейчас находятся на домашнем режиме, можно поздравить их с улицы, попросив выйти на балкон или выглянуть в окно, как это было в канун 9 Мая, советует Гераськина. Кроме звонков и видеосвязи, бабушек и дедушек можно порадовать СМС-сообщением с теплыми поздравлениями или виртуальной открыткой. А если вы все же хотите поздравить их материальным подарком, закажите бесконтактную доставку.