Дептранс выпустил тематические билеты в рамках кампании фонда "Старость в радость"

Фото: скриншот с видео благотворительного фонда "Старость в радость"

Столичный Дептранс выпустил 400 тысяч тематических билетов "Единый" и тысячу транспортных карт "Тройка" в рамках информационной кампании фонда "Старость в радость" #НеСтаканВоды, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

300 "Троек" передадут волонтерам, которые помогают домам престарелых и ухаживают за пожилыми людьми.

В Дептрансе напомнили, что 26 октября – День бабушек и дедушек. "И хотя праздник именно сегодня, давайте будем создавать его ежедневно и дарить любовь нашим старшим родным", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на новых тематических "Тройках" и "Единых" появятся особые "ключи" от самых интересных и красивых локаций Нижегородской области. Новую серию проездных посвятили 800-летию Нижнего Новгорода.