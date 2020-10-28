Почти 55 тыс москвичей старшего поколения посещают онлайн-занятия – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва делает все для того, чтобы представители старшего поколения могли активно и интересно проводить время, пока остаются дома из-за эпидемиологической ситуации. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, сообщает Агентство "Москва".

28 октября в РФ отмечают День бабушек и дедушек. "Мы понимаем, что сегодня важно не только заботиться о том, чтобы люди старше 65 лет продолжали находиться на самоизоляции, но и обеспечить им досуг таким образом, чтобы они продолжали жить привычной жизнью", – отметила Ракова.

По словам заместителя мэра, сейчас каждый москвич, попавший в группу риска и остающийся дома, должен понять, что он является частью города.

"Именно поэтому мы оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию и перевели большое количество активностей для пожилых москвичей в онлайн-формат. Так, в этом формате мы предлагаем более 30 направлений в проекте "Московское долголетие", а в рамках проекта "Мой социальный центр" организовано более 130 клубов по интересам", – уточнила она.

Всего свыше 55 тысяч пожилых жителей мегаполиса могут общаться в Сети, получать новые знания, а также поддерживать друг друга.

Как отмечает Анастасия Ракова, на днях стартовал уникальный проект "Сказки внукам". Его главная цель в преодолении социальной изоляции среди представителей старшего поколения, детей-сирот и других подопечных соцзащиты.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали оправданными ограничения в Москве из-за COVID-19. В столице действует домашний режим для пенсионеров и имеющих хронические заболевания.