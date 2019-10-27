Что известно о студенте из подмосковного техникума, планировавшем убийство однокурсников

В Подмосковье арестован 18-летний студент техникума Борис Банин. По данным правоохранительных органов, он готовился расстрелять своих однокурсников прямо на паре. В отношении молодого человека заведено уголовное дело. Подробности жизни и отношений арестованного студента с семьей и сверстниками, а также детали того, как он планировал преступление, читайте в нашем материале.

Фото: соцсети

К преступлению готовился целый год

Студента Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина задержали в ходе совместной операции сотрудников ФСБ и МВД. "На него (Бориса Банина. – Прим. ред.) удалось выйти в ходе оперативных мероприятий", – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Также при задержании у молодого человека нашли оружие – по некоторым данным, у студента хранился пистолет системы Макарова.

В отношении студента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. 28 октября Зарайский городской суд Подмосковья арестовал Банина на два месяца – до 23 декабря, пока будет идти следствие.

По данным СМИ, парень ранее обращал на себя внимание правоохранительных органов. Примерно год назад преподаватели Луховицкого техникума изъяли у студента нож, который тот пронес на территорию учебного заведения. Еще несовершеннолетнего Бориса поставили на учет в полиции, а также отправили к психологу. Правда, многие заметили, что работа дала обратные плоды: мальчик стал еще более замкнутым, потерял интерес к учебе – все время проводил на задних партах в компании мобильного телефона и наушников.

Похоже, дело шло к трагедии. По данным источников в правоохранительных органах, студент готовил массовую расправу над студентами техникума, а также над одним из преподавателей. "Час расплаты" должен был наступить 29 октября прямо во время занятий. А во вторник, 22 октября, парень пропал из общежития.

Вел "тетрадь смерти"

Родился Борис Банин в подмосковных Серебряных прудах. Тетя арестованного студента отметила, что мальчик рос практически без родителей: отца-алкоголика давно лишили родительских прав, а мама проходит лечение в психиатрической больнице – ее также лишили родительских прав. В СМИ отмечают, что в сентябре мальчик пытался судиться с ними за жилье, но дело проиграл. Воспитывала Бориса бабушка, от которой он съехал в студенческое общежитие в Зарайске.

В учебном заведении, где могла произойти трагедия, Борис числился с октября 2018 года. В техникуме подтвердили, что Банин являлся их учеником. Там также отметили, что ни о каких конфликтах студента с другими ребятами или преподавателями ничего не знали. "То, что его задержали, я знаю. Мы не в курсе, по какой причине. Я сколько работаю, конфликтов при мне ни с педагогами, ни с одногруппниками не было", – рассказал журналистам директор Луховицкого аграрно-промышленного техникума. Однако некоторые студенты с ним определенно не согласны.

Фото: телеграм-канал BAZA

Телеграм-канал Baza поговорил со студентами зарайского техникума. Многие заявили, что пугающее поведение и странные наклонности стали заметны сразу после поступления Бориса в учебное заведение. В частности, учеников настораживало увлечение мальчика видео с жестоким насилием, которые он смотрел прямо на парах.

Более того, в общежитии Борису дали прозвище Террорист. Такой странной кличкой мальчика наградили якобы после того, как он взорвал в комнате соседей страйкбольную гранату. Студенты, которые находились в помещении, были контужены и чуть не лишились слуха.

Однако самым пугающим в поведении Бориса было то, что мальчик, по словам его знакомых, вел "тетрадь смерти". Ее студенты нашли в комнате Банина. На первой странице тетради были перечислены около десятка имен: в основном учеников, которые обижали и гнобили Бориса, в том числе и друзья контуженных страйкбольной гранатой, – они якобы мстили за пострадавших и какое-то время избивали Бориса. Однако интересно, что в списке был и один преподаватель.

"Говорил, что в ИГ* хочет пойти"

Илья Пронин работает преподавателем в аграрно-промышленном техникуме. Отмечается, что именно он в свое время отобрал у Банина нож и таким образом попал в список врагов студента. "...Я у него ножик отобрал. Нашел нож и изъял его, отдал директору", – рассказал Пронин журналистам.

Преподаватель также узнал и о том, что Борис мечтал стать членом ИГ. По словам преподавателя, мальчик сказал своему учителю об этом вполне открыто. "Он тогда подтвердил, что в ИГ хочет пойти и тому подобное..." – пояснил Пронин. Мальчик в целом не скрывал своих интересов к противозаконной и опасной деятельности. По рассказам преподавателя, в опроснике для военкомата в графе "Как вы относитесь к терроризму?" Борис ответил: "Положительно". Когда мужчина напрямую спросил у мальчика, сможет ли тот заложить в школе бомбу, Борис ответил: "Да".

Кроме того, преподаватель знал и о страсти Бориса к оружию. По словам Пронина, он сам увлекается охотой. Когда Борис узнал об этом, стал просить преподавателя продавать ему патроны и посоветовать подходящий "ствол". Любовь Банина к оружию, кстати, подтвердили и тетя мальчика, и другие ученики. "Он интересовался оружием, часто показывал мне видео про старые образцы", – рассказал журналистам приятель мальчика.

Фото: телеграм-канал BAZA

"Сам по себе везде ходил"

Многие сверстники замечали за Борисом странности. "Мы учились в одном техникуме, я бывал у него в гостях в общежитии. Он всегда был скрытым, сам по себе и себе на уме", – рассказал Москве 24 знакомый Банина. При этом он уверяет, что информация о том, что Банина гнобили другие ученики, неверна. "Я не могу сказать, что его кто-то обижал, не было такого", – пояснил Алексей.





Алексей знакомый Бориса Банина Мы общались, но немного, потому что он сам по себе везде ходил, был тихий, вел себя забито. К некоторым одногруппникам относился плохо, с некоторыми общался нормально. Его никто не трогал и не обижал.

"Он вроде тихий был, я думал, у него с головой проблемы... По сторонам все время смотрел, как будто искал кого-то. И еще выражение лица было странное, как у злодеев из мультиков, коварное, что ли", – рассказал журналистам один из студентов старшего курса агропромышленного техникума.

Часть учащихся предпочитала обходить Банина стороной из-за страха. "Многие дети его остерегались из-за задиристого характера, в принципе, по мнению окружающих, он вел себя относительно странно", – отметил один из давних приятелей Бориса.

Поэтому некоторые не были сильно удивлены, когда узнали, в чем обвиняют Банина. "Он скрытный, поэтому можно было такого ожидать, наверное", – заключил в беседе с Москвой 24 Алексей.

*ИГ – террористическая организация, запрещенная на территории РФ

