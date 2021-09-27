В Минстрое прокомментировали информацию о новых тарифах на ЖКУ

Вице-премьер Марат Хуснуллин распорядился проработать вопрос об усилении адресной поддержки россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это связано с тем, что тарифы планируется устанавливать с учетом выполнения планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Разбираемся, кто при предлагаемой системе начнет платить больше и помогут ли эти меры побороть проблемы в ЖКХ.



Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Изменить подход

Над поддержкой социально незащищенных групп населения по оплате ЖКУ по поручению Марата Хуснуллина будут работать Минстрой, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Решение было принято на совещании вице-премьера. В итоговом протоколе сказано, что это связано с совершенствованием регулирования. Тарифы собираются устанавливать с учетом выполнения планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры, говорится в документе.

По словам эксперта тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павла Склянчука, новые тарифы предполагают доведение цен до экономически обоснованных. Это означает, что при работе над коммунальной инфраструктурой стоимость услуг может расти выше инфляции, сказал специалист. Нуждающимся гражданам подорожание будет компенсировано адресной поддержкой, отметил он. Это подтвердил источник, близкий к правительству.

В пресс-службе Минстроя рассказали Москве 24, что предоставление льгот на ЖКУ и будущие тарифы еще обсуждается.





пресс-служба Минстроя РФ В настоящее время Минстроем России ведется работа по определению категорий граждан, которым может быть предоставлена адресная поддержка на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также объема денежных средств, необходимых для этих целей. Вопросы, связанные со сроками перехода к новой тарифной политике и с расчетами прогнозных значений роста тарифов, также находятся в проработке.

Москва 24 также направила запрос в пресс-службу правительства РФ. На момент публикации материала ответа на него не последовало.

В столице льготы на оплату ЖКУ в настоящее время можно получить, если на эти услуги тратится более 10% семейного бюджета. Чтобы в этом удостовериться, необходимо рассчитать средний совокупный доход семьи до вычета налогов и сопоставить результат с таблицей на сайте Городского центра жилищных субсидий. Более подробную информацию можно найти на портале mos.ru.



Фото: Москва 24/Роман Балаев

К чему готовиться?

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в разговоре с Москвой 24 отметила, что повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно. По ее словам, сфера в настоящее время недофинансирована. При этом собственники жилья должны понимать, что при вступлении в права на недвижимость несут за него финансовую ответственность, отметила эксперт.





Вера Москвина исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Когда говорят, что управляющие компании ничего не делают, если разобраться, у них хватает денег, только чтобы полы помыть. Законодательство диктует минимальный перечень услуг, который требует очень серьезных финансов. Сказать, что ЖКХ работает за бесплатно, нельзя, но и о рентабельности этого бизнеса говорить не приходится.

"Экономически обоснованный тариф – это значит, что сейчас средняя цена за ЖКУ ниже рыночной. Насколько именно, оценить невозможно, потому что для каждого региона это своя цифра", – рассказала Москвина.

По прогнозам собеседницы Москвы 24, повышение тарифов в итоге должно состояться. При этом поддержка малоимущих граждан в вопросе тарифов должна поддержать людей в этой ситуации, подчеркнула специалист.

"Тут московская практика, где льготы могут получить около 50 категорий населения, очень кстати. На мой взгляд, она каким-то образом будет ретранслирована в регионы. Они сейчас находятся в самой стрессовой ситуации, неизвестно, как там будут решаться эти вопросы", – добавила Москвина.

Вице-президент общественной организации "Опора России", руководитель направления "Строительство и ЖКХ" Евгений Шлеменков заявил Москве 24, что отрасли ЖКХ для решения проблем необходим проект, финансируемый из федерального бюджета. В будущем к нему могут быть привлечены частные инвестиции, рассуждает Шмеленков.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комментируя инициативу о расширении круга получателей субсидии для оплаты ЖКУ, собеседник Москвы 24 отметил, что во многих случаях поддержка не оказывает должного эффекта.

"Как правило, субсидии выплачиваются из местного бюджета. А он на сегодняшний день в некоторых регионах тоже не бог весть какой богатый. Были бы средства в местных бюджетах, они бы уже давно могли сами своими решениями расширить круг получателей субсидии", – уверен Шлеменков.

Эксперт добавил, что если в Москве получить поддержку для оплаты ЖКУ могут семьи с тратами на эти услуги больше 10%, то в других регионах эта планка гораздо выше. Пока установить единое значение для всех не получается, так как финансовые возможности регионов отличаются, пояснил Шлеменков.

