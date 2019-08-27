Полный дом. Какие ведомства могут переехать в "Москва-Сити"

В деловой центр "Москва-Сити" могут переехать еще 14 министерств, сообщают СМИ. Сейчас там разместились Минэкономики, Минпромторг и Минкомсвязи. Разбираемся, кого, возможно, ожидает переезд и для чего чиновников многих ведомств хотят сконцентрировать в одном месте.



Масштабный переезд

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Весной 2019 года в деловой центр "Москва-Сити" переехали Минэкономики, Минпромторг, Минкомсвязи, а также Росстандарт, Росимущество и Ростуризм. Для чиновников было приобретено порядка 75 тысяч квадратных метров в "IQ-квартале" у "Галс-девелопмент". Агентом стал "Дом.рф", занимающийся сейчас продажей зданий, в которых ведомства ранее располагались.

А теперь стало известно, что, вероятно, в "Москва-Сити" переберутся госслужащие еще 14 министерств и их структурных подразделений. На старом месте останутся только МВД, Минобороны, МЧС, МИД и Росархив, сообщают СМИ. При этом в Минтруде уже заявили, что не собираются переезжать в "Москва-Сити" в 2019 году.

Тем не менее предполагается, что "прописка" всех чиновников по одному адресу будет выгодна с экономической точки зрения. Сейчас 14 министерств располагаются в различных частях столицы. Общая площадь их зданий, по данным СМИ, составляет порядка 600 тысяч квадратных метров, а в "Москва-Сити" им потребуется от 350 тысяч до 400 тысяч квадратных метров.

Уместить всех в более компактном пространстве планируется за счет создания опен-спейсов. Таким образом переезд должен помочь сэкономить на содержании площадей, которые занимают госслужащие.

Глава Минэкономики Максим Орешкин, курирующий процесс перемещения чиновников, еще в начале 2019 года заявлял, что "практически все министерства российского правительства могут переехать в "Москва-Сити". 27 августа, сообщают СМИ, по этому вопросу у него пройдет первое совещание с представителями ведомств.



Новая жизнь в Сити

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В качестве нового офиса для тысяч сотрудников Минэкономики, Минпромторга, Минкомсвязи и ряда федеральных агентств была выбрана одна из башен многофункционального комплекса "IQ-квартал".





Строительство многофункционального комплекса "IQ-квартал" завершилось в октябре 2017 года. Мосгорстройнадзор проверил здание на безопасность и выдал разрешение на эксплуатацию.

Вообще "IQ-квартал" в "Москва-Сити" состоит из трех башен: в первой расположено более двухсот апартаментов, вторая рассчитана под офисы, как и третья, 42-этажная. Ее и отдали госслужащим. Все три здания объединены общим подземным пространством.

Общая площадь комплекса составляет 228 тысяч квадратных метров. Многофункциональный комплекс "IQ-квартал" возведен за счет инвестора. Его построила нидерландская компания. Он является одним из важнейших транспортных терминалов в ММДЦ "Москва-Сити". В шаговой доступности от него три станции метро – "Международная", "Деловой центр" и "Выставочная".

Для работников федеральных органов в высотке "Москва-Сити" подготовили офисные помещения в стиле опен-спейс. Так что тем, кто трудился в кабинетах, пришлось привыкать к работе в открытых залах.



Офис для чиновников ранее приезжал осмотреть премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он заявил, что в Москве мало пространств, подобных новому комплексу, где можно было бы проводить мероприятия с видеомостами.

При этом глава Минэкономики Максим Орешкин тогда рассказал премьеру, что одна из сотрудниц его ведомства не хотела переезжать из-за боязни высоты. "А теперь, когда переехала, сидит у окна и никому это место не отдает", – подчеркнул он.

Кстати, Медведев пообщался с сотрудниками ведомства и лично на 27 этаже башни. Премьер спросил, где людям больше нравится работать, в кабинетах или в опен-спейс. На что получил ответ, что им больше по душе открытые пространства.

"Для нас, конечно, это непривычная история. Министерство, именно орган исполнительной власти, сидел в условиях открытого пространства, это, конечно, новое слово", – сказал Медведев.