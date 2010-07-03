Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минтруд не собирается переезжать в "Москва-Сити" в 2019 году, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее "Коммерсант" написал о готовящемся переезде в "Москва-Сити" 14 ведомств. По информации газеты, туда не планируют перебираться МВД, МЧС, МИД и Росархив. Первыми в деловом центре разместились Минэкономики, Минпромторг, Минкомсвязи, Росстандарт, Росимущество и Ростуризм.

В октябре 2017 года стало известно, что в 2018-м в "Москва-Сити" должны переехать Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторг. В том же году министерство строительства и ЖКХ заявило, что не будет перемещаться туда.

В начале 2019 года глава Минэкономики Максим Орешкин сказал, что "практически все министерства российского правительства могут переехать в "Москва-Сити".