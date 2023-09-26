Три самых вкусных блюда из кабачков

Кабачки в сезон становятся героями мемов: эта культура так неприхотлива, что дачники, пытаясь пристроить огромный урожай, раздают овощи всем подряд. Однако есть их можно далеко не всем. Расскажем, чем полезны кабачки и кому их не рекомендуется употреблять.

Идеален для диеты

Кабачок способствует нормализации веса, также его можно употреблять при многих заболеваниях ЖКТ. Об этом Москве 24 рассказала врач – диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

По ее словам, одно из главных достоинств кабачка – низкая калорийность. В 100 граммах этого овоща содержится от 10 до 25 килокалорий в зависимости от способа приготовления. По этой причине кабачки станут хорошим ингредиентом диетических меню при снижении веса и подойдут для разгрузочных дней, пояснила Кононенко.





Инна Кононенко врач – диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Они содержат минимальное количество сахара – не более 2,5 грамма на 100 граммов продукта. И в них совсем нет крахмала, поэтому овощ можно употреблять каждый день даже при диабете.

Кроме того, кабачки являются прекрасным источником клетчатки. И хоть ее содержание невелико – всего 1,5 грамма в 100 граммах овоща, она хорошо усваивается, не травмирует стенки пищеварительного тракта и благоприятна для питания полезной микрофлоры, пояснила врач. Также кабачки отлично поддаются заморозке: сохраняют текстуру и максимум полезных нутриентов на долгое время, добавила она.

Что приготовить?

Прежде всего, из кабачков стоит делать салаты, так как в сыром виде они наиболее полезны, отметила Инна Кононенко. Она предложила вариант из кабачка, авокадо и кедровых орехов.

"Кабачок надо натереть на крупной терке, авокадо нарезать кубиками, добавить горсть орехов. Салат заправить лимонным соком и оливковым маслом", – рассказала Кононенко.

Еще один хороший вариант – печеный кабачок с творогом. Для его приготовления понадобятся:



баклажаны;

кабачки;

творог 2% жирности;

сыр 15–17% жирности;

чеснок (при желании);

перец молотый и соль – по вкусу.

Баклажаны необходимо наколоть вилкой и поставить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Затем остудить их, снять кожуру, а мякоть измельчить, объяснила Кононенко.

Кабачки нужно нарезать тонкими полосками. Затем каждую из них надо слегка потушить на воде до мягкости. Внутрь каждой полоски необходимо положить массу с баклажаном и творогом, после чего завернуть в трубочки.

Очень вкусным и полезным получается вегетарианский паштет. Для его приготовления понадобятся:



кабачок;

морковь;

репчатый лук;

чеснок;

масло оливковое;

соль.

Кабачки надо выложить на противень и запекать 30 минут при 200 градусах. Затем откинуть овощи на дуршлаг и слить из них лишнюю воду, рассказала диетолог.

Чеснок необходимо обжарить на сковороде, добавить нарезанную крупно морковь и жарить две минуты. Затем добавить лук и тушить еще десять минут, посолить, перемешать и снять с огня. Все овощи соединить и измельчить блендером.

Еда для всех?

Явных противопоказаний к употреблению кабачков нет. Однако надо учитывать, что при обострениях хронических заболеваний ЖКТ можно есть только термически обработанные овощи, без кожицы и в небольших количествах, предупредила Инна Кононенко.

Учитывая, что кабачок богат кремнием и калием, не стоит увлекаться им при наличии заболеваний почек и камней в них. При этом есть их в данном случае необходимо только в обработанном виде. Также кабачки не рекомендуется употреблять сырыми при повышенной секреции желудочного сока, обратила внимание врач.