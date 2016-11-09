От гибели Титаника до эпидемии коронавируса: топ-5 предсказаний из поп-культуры

В Сети активно обсуждают, что американский писатель Дин Кунц, специализирующийся на жанрах фантастика и ужасы, в 1981 году предсказал появление китайского коронавируса в своем романе "Глаза тьмы". Это не первый случай, когда произведения поп-культуры "предвидят" будущее. Например, поклонники мультсериала "Симпсоны" уверены, что тот предрек президентство Дональда Трампа. Разбираемся, какие еще произведения считают пророческими для человечества.



"Ухань-400"

Поклонник жанра фэнтези Валерий Ледовской уверен, что в фантастическом романе Дина Кунца была предсказана вспышка коронавируса нового типа.

"Китайский ученый по имени Ли Чен перебежал в Соединенные Штаты, имея при себе дискету с записями о новом, самом важном и опасном за десять лет биологическом оружии Китая. Они называют его "Ухань-400", – рассказывает он.





Валерий Ледовской поклонник жанра фэнтези Совпадает по сюжету эпидемия, совпадает то, как ведут себя люди при возникновении этой эпидемии, родственники, которые разлучаются, и схоже название города, которое тоже было выбрано в книге неслучайно.

Однако переводчик произведений Кунца Виктор Вебер считает, что это не пророчество, а всего лишь богатая фантазия людей.

"Когда сказали, что Дин Кунц предсказал появление вируса, я не мог понять, откуда это взялось. Вирус там упоминается, в книге 344 страницы, он появляется на 330-й странице. Идея книги совсем другая – это дети с уникальными возможностями", – заявил он.

Кроме того, Вебер добавил, что, изучив книгу детально, можно найти много отличий. Главное, по мнению переводчика, – уровень смертности от вируса. В книги Кунца он составляет почти 100%, в то время как от коронавируса – только 3%.



Семейка экстрасенсов

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Еще 27 лет назад появление нового типа коронавируса предсказал американский мультсериал "Симпсоны", считают его поклонники. Пророческой, по мнению фанатов, оказалась серия под названием "Мардж в цепях" из четвертого сезона.

В ней герои сериала заказывают из Японии соковыжималки. Один из сотрудников во время упаковки посылок чихает в коробку и просит коллегу никому не сообщать, что у него грипп. В итоге инфекция распространяется по всему Спрингфилду.

К слову, это не первый случай, когда фанаты "Симпсонов" находят предсказания в сериале. По их словам, он предрек назначение Дональда Трампа на должность президента США. Так в 17-м эпизоде 11 сезона, где говорится о будущем персонажей, Лиза Симпсон становится президентом страны, который расхлебывает проблемы, оставленные после Трампа.



Предвыборный сериал

В кресло президента прямиком со съемочной площадки попал украинский актер, а теперь уже и глава государства Владимир Зеленский. В украинском ситкоме "Слуга народа", который начал выходить в ноябре 2015 года, Зеленский играет роль учителя Василия Голобородько – человека, уважаемого окружающими за честность и стремление к справедливости.

Его персонаж решает принять участие в президентских выборах и побеждает с результатом в 73% голосов. Примерно с таким же результатом Зеленский одержал победу на настоящих президентских выборах на Украине. В 2015 году никто и подумать не мог, что сериал станет своеобразным политическим рекламным роликом одного из кандидатов в президенты.



Титан и Титаник

Фото: "Двадцатый Век Фокс СНГ"

Пожалуй, самым неожиданным предсказанием за всю историю человечества стало пророчество американского писателя Моргана Робертсона. В своем романе "Тщетность" 1898 года за 14 лет до катастрофы "Титаника " он описывает крушение огромного лайнера "Титан".

Как утверждал сам автор, корабль явился ему в мыслях: он четко увидел гибель лайнера, которая сопровождалась душераздирающими криками утопающих пассажиров. В романе рассказывается о судне, считавшемся непотопляемым, но в итоге затонувшем в Атлантическом океане после столкновения с айсбергом в апреле.

Робертсона назвали великим пророком XX века после гибели "Титаника", однако, несмотря на свалившуюся популярность, книга стала своего рода проклятием для писателя: ему начали приходить письма, в которых автора обвиняли в случившемся.



Картины будущего

Картина Бенджамина Солари Парравичини

Аргентинский художник и скульптор Бенджамин Солари Парравичини еще в 30-х годах прошлого столетия предсказал множество событий XXI века, полагают исследователи его работ. В 1939 году он подписывает одну из своих картин: "Свобода Северной Америки потеряет свой свет, ее факел не осветит, как вчера, и памятник будет атакован дважды".

Анализирующие творчество художника эксперты считают, что это произведение предсказало события 11 сентября 2001 года, когда в в Нью-Йорке в результате теракта были взорваны и уничтожены башни-близнецы.

Кроме того, однажды он изобразил плачущих над огромным водоворотом ангелов и подписал "Япония". А на полях, в заметках, пояснил, что большая "Ф" взорвется и будет много шума по всей земле. Возможно, Парравичини имел ввиду трагедию с японской атомной электростанцией в Фукусиме, которая произошла в 2011 году.



Соболева Илона