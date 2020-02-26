Предсказание о коронавирусе нашли в романе американского фантаста

Пророчество о коронавирусе нашли в книге 80-х годов. Речь идет о произведении американского фантаста Дина Кунца "Глаза тьмы", сообщает телеканал Москва 24.

На страницах романа рассказывается о секретной лаборатории в Ухане и опасном вирусе, который не оставляет никого в живых.

"Китайский ученый по имени Ли Чен перебежал в Соединенные Штаты, имея при себе дискету с записями о новом, самом важном и опасном за десять лет биологическом оружии Китая. Они называют его "Ухань-400", – отрывок из романа теперь кажется не литературным вымыслом, а настоящим предсказанием, уверен поклонник жанра фэнтези Валерий Ледовской.

"Совпадает по сюжету эпидемия, совпадает то, как ведут себя люди при возникновении этой эпидемии, родственники, которые разлучаются, и схоже название города, которое тоже было выбрано в книге неслучайно", – отметил Ледовской. Он полагает, что история с коронавирусом еще не закончилась и, может быть, будет больше совпадений в будущем.

На книжных полках "пророческая" книга "Глаза тьмы" появилась в 1981 году. По сюжету опасный вирус, привезенный беглецом из Китая, убивает зараженных всего за несколько часов. Первоисточником страшной эпидемии, по замыслу автора, является исследовательский центр в Ухане, который и на самом деле существует в окрестностях города.

В китайских соцсетях сейчас активно обсуждают, что вирус зародился в лаборатории и распространился по миру.



"Он действительно разрабатывался совместно с какими-то американскими коллегами, которые пытались сделать вакцину вообще от коронавирусной инфекции, ну и в конце концов из-за халатности, из-за отсутствия должного контроля вирус в кавычках сбежал", – считает китаист Алексей Маслов.

Задолго до начала эпидемии коронавирус предсказал в своей книге и российский писатель Вадим Панов. В его сюжете все началось с круизного лайнера. На вопрос: "Почему произведения становятся пророческими?" – автор отвечает: "Только у фантастов получается смотреть в будущее".



"Мы описываем наше общество, мы описываем те варианты, которые могут случиться в обозримом будущем, в котором, возможно, будут жить наши дети. Я, когда написал роман "Аркада", предложил читателям встретиться через 10 лет и посмотреть, какое будущее исполнится", – рассказал писатель-фантаст Вадим Панов.

Впрочем, будущее, которое, якобы напророчил Дин Кунц, – фантазия скорее пользователей интернета, уверен переводчик произведений американского писателя.

"Мне когда сказали, что Дин Кунц предсказал появление вируса, я не мог понять, откуда это взялось. Вирус там упоминается, в книге 344 страницы, он появляется на 330-й странице. Идея книги совсем другая, это дети с уникальными возможностями", – рассказал переводчик книг Дина Кунца Виктор Вебер.

Переводчик добавил, что если изучить книгу детально, то можно найти и множество отличий. И главное из них – это уровень смертности от вируса. В романе он составляет почти 100%, в то время как от коронавируса всего 3.