Эксперт Петров: сеанс айс-флоатинга не должен превышать одного часа

Айс-флоатинг набирает популярность среди трендов зимнего отдыха. Что это и насколько такое развлечение безопасно для здоровья, расскажет Москва 24.

Мода на экстрим

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Сети стремительно набирает популярность новый формат активного отдыха – айс-флоатинг. Во время сеанса, который в среднем длится от 30 до 40 минут, участники расслабленно плавают в ледяной воде в специальных гидрокостюмах.

Наиболее популярен среди туристов айс-флоатинг в Карелии, на территории Кольского полуострова, в Мурманской, Иркутской и Архангельской областях. Причем, как сообщает журнал Russpass, в России мода на айс-флоатинг зародилась именно в Кандалакше – маленьком городе на берегу Белого моря в Мурманской области, так как там почти не бывает штормов, а в воде можно встретить нерп или морских зайцев.

Средняя стоимость одного заплыва в таких местах варьируется в районе 4 500 рублей.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По словам пользователей, попробовавших активность, в отличие от традиционного зимнего купания с резким перепадом температуры, айс-флоатинг строится на спокойном, почти медитативном пребывании в холодной воде, который еще называют плаваньем "в обнимку с морем".

"Два года назад был такой опыт в Баренцевом море. Ощущение, словно ты герой фильма "Вечное сияние чистого разума". Волшебно", "Действительно очень расслабляет, это своего рода психолог. Вода слушает, слышит и лечит", "Мы плавали около часа. За это время переосмыслил некоторые вещи. Только представьте, 60 минут, где есть только ты, вода и бескрайнее небо", – отмечают комментаторы.

Кроме того, туристы утверждают, что умение плавать во время айс-флоатинга необязательно, поскольку костюм держит пловца на поверхности.





пользователь Сети Перед началом нам провели четкий инструктаж, рассказали, что делать в случае ЧП, как вести себя на воде, чтобы все прошло безопасно. В целом опыт интересный, а костюм напоминает смесь наряда Незнайки и тюремной робы из американских фильмов.

Айс-флоатинг появился и в столице: совершить заплыв можно в районе Строгино. Отмечается, что один сеанс стоит пять тысяч рублей и длится примерно 40–60 минут. При этом организаторы подчеркивают, что услуга доступна людям ростом от 140 сантиметров и выше.

Стремление к острым ощущениям

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Несмотря на кажущуюся доступность, флоатинг в ледяной воде имеет ряд строгих медицинских противопоказаний. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

В первую очередь он опасен для людей с болезнью Меньера – заболеванием внутреннего уха, связанным с нарушением работы вестибулярного аппарата. Необычное положение тела в воде, при котором "убирается гравитация", может спровоцировать сильный приступ головокружения и потерю ориентации в пространстве, пояснил эксперт.

Кроме того, к таким занятиям не допускаются лица с заболеваниями центральной нервной системы, поскольку это может привести к неправильной передаче сигналов, потере равновесия и, как следствие, вероятности утонуть.

Отдельную группу риска составляют люди с пониженным артериальным давлением, ведь во время таких занятий оно может упасть еще ниже, предупредил Кондрахин.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Кроме того, такой вид отдыха категорически не рекомендуется при любых нестабильных психических состояниях, включая тревожные расстройства. Для того, кто и в обычной жизни испытывает тревогу, погружение в ледяную воду и необходимость контролировать свое тело в непривычной среде становятся источником сильного стресса. Вместо расслабления это может привести к панике, неправильным действиям и опасной ситуации.

Если противопоказаний нет, важно правильно подготовиться: начинать следует не в открытом водоеме, а в безопасной контролируемой среде, например в бассейне, и желательно под руководством специалиста, рекомендовал врач.

По его мнению, необходимо заранее проверить свою реакцию: получится ли спокойно лежать на воде и не вызовет ли это панику. Оптимальное время – от 15 до 45 минут, но ключевым ориентиром должны быть собственные ощущения.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук При первых признаках дискомфорта или холода нужно сразу выходить на поверхность. После важно быстро согреться. Необходимо немедленно снять мокрый костюм в теплом помещении и переодеться в сухую одежду. Для внутреннего согревания идеально подойдет горячий бульон, травяной чай или морс.

От кофе, алкоголя и крепкого чая лучше отказаться: они создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, стимулируя выработку гормонов стресса, пояснил эксперт.

Однако при грамотном подходе флоатинг действительно может дать эффект глубокого расслабления, уверен врач. Такой эффект, по мнению специалиста, происходит за счет снятия нагрузки на опорно-двигательный аппарат, но его польза возможна только при полном отсутствии медицинских запретов и осознанном, спокойном отношении к практике.

Профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров добавил, что в идеальных условиях – при использовании дорогого качественного костюма, в безветренную погоду без волны и при наличии хорошей физической подготовки – максимальное время нахождения в воде не должно превышать 1 часа.

"Для неподготовленного человека или при использовании более простой экипировки время сокращается до 15–20 минут. В противном случае может начаться переохлаждение, потеря подвижности и озноб", – сказал эксперт.

Критическим симптомом является притупление чувства опасности и сонливость – это делает присутствие инструктора или спасателя на берегу абсолютно обязательным. Как показывает печальный опыт в других видах активного отдыха (например, при дайвинге), недостаточный контроль со стороны организаторов и самоуверенность участников часто приводят к трагическим последствиям, предупредил эксперт.

Для минимизации рисков Петров рекомендовал соблюдать четкий аварийный протокол.



Сергей Петров профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Каждому участнику, находящемуся в воде, необходимо иметь сигнальный свисток и быть пристегнутым страховочным шнуром к ноге или руке. В случае возникновения проблем пловец должен немедленно подать звуковой сигнал. У сопровождающих есть лишь 4–5 минут, чтобы вытащить человека, иначе ситуация может стать необратимой.

Специалист также напомнил, что перед заплывом необходимо тщательно осмотреть весь костюм, уделяя особое внимание местам стыков, молниям, манжетам и подшлемнику на предмет возможных протечек.