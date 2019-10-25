Смерть на борту самолета: почему погиб младенец в небе над Хабаровском

На борту самолета, летевшего в Хабаровск, скончался младенец. Малыша должны были доставить туда на лечение, однако мальчик не дожил до посадки. Мать ребенка винит в произошедшем медиков, которые сопровождали ее сына в полете. При этом в Минздраве Камчатского края заявили, что нарушений при транспортировке не было. Разбираемся, почему произошла трагедия.
Смерть за 20 минут до посадки
Трехмесячный малыш скончался 9 октября во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, где ему должны были провести операцию. По данным СМИ, младенцу поставили диагноз "тетрада Фалло". Это врожденная патология с комбинацией четырех дефектов в строении сердца и сосудов. Требовалось хирургическое вмешательство, которое должно были провести в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.
По словам матери мальчика Ольги, врачи готовили ребенка к отлету в спешке. Его подключили к портативному аппарату искусственной вентиляции легких, который стоял на полу. При этом на борту самолета было жарко и душно, а во время самого полета у медиков "не было достаточно лекарств и кислорода", утверждает женщина. Ребенок умер за 20 минут до посадки самолета.
Ольга говорит, что у ее сына сперва произошли два приступа, а третий стал последним.
Женщина написала жалобу в Минздрав и готовит запрос в прокуратуру. В свою очередь, в Минздраве Камчатского края сообщили 23 октября, что организовали служебную проверку.
Лекарств и кислорода было достаточно?
В краевом Минздраве рассказали, что ребенок родился на сроке 27 недель, "глубоко недоношенным с экстремально низкой массой тела и множественными пороками развития", в том числе с пороком развития сердечно-сосудистой системы. Вопрос о необходимости операции стоял уже с первых дней его жизни, но решение о траспортировке пациента было принято после того, как его состояние стабилизировалось.
Министр здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина прокомментировала ситуацию, сообщив, что медицинских средств и кислорода на борту самолета было достаточно.
Однако, по словам Сорокиной, в начале снижения самолета состояние мальчика ухудшилось, нарастала дыхательная недостаточность, поэтому врач принял решение повторно интубировать пациента.
Также она добавила, что замена трубки могла быть произведена и без использования мешка Амбу. С учетом всех обстоятельств смерти ребенка было принято решение отправить карту пациента и все медицинские документы на независимую экспертизу в Москву. Следственный комитет сейчас проводит проверку.
Три смерти за октябрь
За текущий месяц это не первый случай, когда на борту самолета умирают дети. В начале октября двухмесячный младенец скончался при перелете из Грозного в Москву. Во время полета состояние девочки ухудшилось. Лайнер сделал вынужденную посадку в Волгограде, ребенка доставили в больницу, однако спасти малышку не удалось. По предварительным данным, причиной смерти ребенка могло стать серьезное врожденное заболевание.
А 18 октября на рейсе Пхукет – Москва скончался годовалый ребенок из Израиля. Из-за ухудшения самочувствия девочки самолет совершил вынужденную посадку в Казани. У нее произошла остановка дыхания, бригада скорой помощи прибыла в аэропорт заблаговременно, но спасти маленькую пассажирку не удалось.
Если ребенка транспортируют на самолете
Когда речь идет о причинении вреда здоровью или смерти на борту, необходимо разделять – это обычное путешествие или медицинская транспортировка. В случае с гибелью трехмесячного малыша из Петропавловска-Камчатского была медицинская эвакуация. По мнению члена общественного совета при Минздраве РФ Алексея Старченко, в таком случае жалобу необходимо подавать в министерство здравоохранения.
Старченко добавляет, что в жалобе должна быть четко указана медицинская составляющая этой услуги, в том числе насколько эвакуация была подготовлена, как подготовили к транспортировке ребенка и кто сопровождал его в дороге.
Транспортабельность пациента определяет сама медицинская организация, откуда больного нужно перевезти, а также ответственный за эвакуацию в дороге. Родители имеют право отказаться от медицинского вмешательства, направленного на спасение жизни ребенка, но для этого нужно обратиться в суд.
В свою очередь, врач-педиатр, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков напоминает, что даже для здоровых детей до трех лет перелеты нежелательны и могут навредить.
"Это связано как с невероятной угрозой возникновения инфекций, так и с перепадами давления, которые могут быть опасны для ребенка", – подчеркнул эксперт.