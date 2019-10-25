Смерть на борту самолета: почему погиб младенец в небе над Хабаровском

На борту самолета, летевшего в Хабаровск, скончался младенец. Малыша должны были доставить туда на лечение, однако мальчик не дожил до посадки. Мать ребенка винит в произошедшем медиков, которые сопровождали ее сына в полете. При этом в Минздраве Камчатского края заявили, что нарушений при транспортировке не было. Разбираемся, почему произошла трагедия.

Смерть за 20 минут до посадки

Трехмесячный малыш скончался 9 октября во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, где ему должны были провести операцию. По данным СМИ, младенцу поставили диагноз "тетрада Фалло". Это врожденная патология с комбинацией четырех дефектов в строении сердца и сосудов. Требовалось хирургическое вмешательство, которое должно были провести в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.

По словам матери мальчика Ольги, врачи готовили ребенка к отлету в спешке. Его подключили к портативному аппарату искусственной вентиляции легких, который стоял на полу. При этом на борту самолета было жарко и душно, а во время самого полета у медиков "не было достаточно лекарств и кислорода", утверждает женщина. Ребенок умер за 20 минут до посадки самолета.

Ольга говорит, что у ее сына сперва произошли два приступа, а третий стал последним.





Ольга мать погибшего ребенка Перед снижением запищал датчик на ножке – случился первый сердечный приступ. Врач принял меры, и датчик замолчал. Но через несколько минут, во время снижения, приступ повторился. Доктор расстегнул комбинезон, стал делать массаж сердца. Состояние вновь нормализовалось на несколько минут, но вскоре последовал третий приступ, который стал последним.

Женщина написала жалобу в Минздрав и готовит запрос в прокуратуру. В свою очередь, в Минздраве Камчатского края сообщили 23 октября, что организовали служебную проверку.

Лекарств и кислорода было достаточно?

В краевом Минздраве рассказали, что ребенок родился на сроке 27 недель, "глубоко недоношенным с экстремально низкой массой тела и множественными пороками развития", в том числе с пороком развития сердечно-сосудистой системы. Вопрос о необходимости операции стоял уже с первых дней его жизни, но решение о траспортировке пациента было принято после того, как его состояние стабилизировалось.

Министр здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина прокомментировала ситуацию, сообщив, что медицинских средств и кислорода на борту самолета было достаточно.





Елена Сорокина министр здравоохранения Камчатского края Весь полет ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Я могу с полной ответственностью заявить, что кислорода и лекарственных препаратов в распоряжении сопровождавших ребенка врачей было достаточно.

Однако, по словам Сорокиной, в начале снижения самолета состояние мальчика ухудшилось, нарастала дыхательная недостаточность, поэтому врач принял решение повторно интубировать пациента.





Елена Сорокина министр здравоохранения Камчатского края Для того чтобы не прерывать подачу кислорода, специалист воспользовался мешком Амбу, к которому подключил дополнительный баллон, предоставленный экипажем воздушного судна. После замены трубки, по которой в легкие ребенка поступал кислород, он вновь был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких.

Также она добавила, что замена трубки могла быть произведена и без использования мешка Амбу. С учетом всех обстоятельств смерти ребенка было принято решение отправить карту пациента и все медицинские документы на независимую экспертизу в Москву. Следственный комитет сейчас проводит проверку.

Три смерти за октябрь

За текущий месяц это не первый случай, когда на борту самолета умирают дети. В начале октября двухмесячный младенец скончался при перелете из Грозного в Москву. Во время полета состояние девочки ухудшилось. Лайнер сделал вынужденную посадку в Волгограде, ребенка доставили в больницу, однако спасти малышку не удалось. По предварительным данным, причиной смерти ребенка могло стать серьезное врожденное заболевание.

А 18 октября на рейсе Пхукет – Москва скончался годовалый ребенок из Израиля. Из-за ухудшения самочувствия девочки самолет совершил вынужденную посадку в Казани. У нее произошла остановка дыхания, бригада скорой помощи прибыла в аэропорт заблаговременно, но спасти маленькую пассажирку не удалось.

Если ребенка транспортируют на самолете

Когда речь идет о причинении вреда здоровью или смерти на борту, необходимо разделять – это обычное путешествие или медицинская транспортировка. В случае с гибелью трехмесячного малыша из Петропавловска-Камчатского была медицинская эвакуация. По мнению члена общественного совета при Минздраве РФ Алексея Старченко, в таком случае жалобу необходимо подавать в министерство здравоохранения.





Алексей Старченко член общественного совета при Минздраве РФ Медицинская транспортировка – это медуслуга, она содержит определенные требования и организуется в соответствии с действующими порядками. Вопросы доставки и сохранения жизни пациента имеют первостепенное значение.

Старченко добавляет, что в жалобе должна быть четко указана медицинская составляющая этой услуги, в том числе насколько эвакуация была подготовлена, как подготовили к транспортировке ребенка и кто сопровождал его в дороге.

Транспортабельность пациента определяет сама медицинская организация, откуда больного нужно перевезти, а также ответственный за эвакуацию в дороге. Родители имеют право отказаться от медицинского вмешательства, направленного на спасение жизни ребенка, но для этого нужно обратиться в суд.

В свою очередь, врач-педиатр, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков напоминает, что даже для здоровых детей до трех лет перелеты нежелательны и могут навредить.

"Это связано как с невероятной угрозой возникновения инфекций, так и с перепадами давления, которые могут быть опасны для ребенка", – подчеркнул эксперт.