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Москва 24

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Общество

25 мая, 18:29

Звездный выпускной: как и в каких нарядах провожали школьные годы знаменитости

общество

У московских школьников сегодня проходят последние звонки, правда, без общего стола и дискотеки. Из-за пандемии в этом году выпускные идут в онлайн-режиме, и напутственные слова от учителей и директоров школ будут сказаны дистанционно. Москва 24 вспомнила, как и в каких нарядах отмечали свои школьные выпускные российские звезды. Фото – в нашей подборке.

Сергей Жуков

Фото: соцсети/instagram.com/sezhukov

Сергей Жуков закончил школу в 18 лет, после чего сразу уехал из дома, и общение с одноклассниками прекратилось. Хотя его мама иногда сама передает привет от одноклассников, которых встречает в городе. Об этом Сергей Жуков рассказал в диалоге с Москвой 24.

"Несколько раз я приезжал домой, и мы специально ездили в мою школу. Я встречался с учителями, с новым директором, они меня водили по классам, показывали, как все поменялось. Я смотрел свои классы и ловил нотки романтики и ностальгии", – вспоминает Жуков.

Выпускной Сергея пришелся на период девяностых годов.

Уже была отменена школьная форма, кто-то приходил в джинсах-варенках, кто-то побогаче, помоднее. И мы как уже продвинутый класс провели выпускной сначала в школе, в актовом зале, а потом родители нам устроили празднование в кафе. В те времена это было очень круто.
Сергей Жуков

По словам Сергея, единственное, что он ярко помнит с выпускного, – это как они с одноклассниками разрабатывали план проноса вина в помещение. "Подговаривали девчонок через туалет открыть окно, а мальчишки в авоську должны были положить. Я не помню, получилось или нет, да и в тот момент это было неважно – так, чисто детские хитрости", – говорит Жуков.

Певец считает, что нынешним выпускникам не стоит сильно переживать из-за онлайн-формата праздника. В семье Жукова по скайпу отметили уже два дня рождения – Сергея и его сына. "Мы долго думали, нужно ли это делать, звать ли друзей в Zoom или в скайп. Я вообще приверженец старых традиций, но мы все равно это сделали и остались очень довольны, потому что жизнь-то продолжается. Уйдет все плохое – придет хорошее, и вот эти воспоминания будут по-своему бесценны. Мы будем говорить: "А помнишь двадцатый год?" – "О-о-о, ну конечно, карантин". Поэтому, пусть и в грустной подоплеке, все равно будем вспоминать, ведь это наша жизнь", – подчеркнул Жуков.

Родион Газманов

Фото: предоставлено Родионом Газмановым/instagram.com/rodder13

Родион Газманов заканчивал школу в Великобритании, там и прошел его выпускной. "Мы были в смокингах, пили шампанское, и было все очень красиво", – поделился в диалоге с Москвой 24 Родион. По возвращении в Москву, когда он поступал в финансовую академию, Газманов заехал на последний звонок в родную школу, где учился до Великобритании.

"Меня там с радостью встретили и пустили, я увидел своих повзрослевших бывших одноклассниц и одноклассников. Это было очень здорово: встреча с давними друзьями и уже школьная дискотека были в том виде, к которому я привык: в актовом зале, на всю школу. Из напитков были только пакеты с соком, никакого алкоголя, чтобы не подставлять наших учителей", – рассказал Газманов.

Каждый раз, когда я вспоминаю Сергея Жукова, хочется спросить: подо что танцевал на школьном выпускном сам Сергей Жуков? Ведь тогда еще не было группы "Руки Вверх".
Родион Газманов

По мнению Родиона, проведение последнего звонка в формате зума было хорошим решением в ситуации пандемии: "Отмечание подобных мероприятий онлайн – это некий символ нашего этого года, и лучше так, чем никак. Мы с моими ребятами очень много отработали онлайн-заказов на подобные мероприятия через Zoom и YouTube. Видно, что люди поняли, что мы сейчас живем в XXI веке и что плодами цивилизации нужно пользоваться".

Родион Газманов пожелал нынешним выпускникам поступить в вуз, через который они обретут профессию своей мечты, и не бояться делать выбор.

Наргиз

Фото: соцсети/instagram.com/nargizzakirova_official

Наргиз рассказала Москве 24, что последний звонок стал для нее "иерихонской трубой высвобождения из кирпичных стен гнета и десятилетнего забвения". В школе ей было довольно скучно, и Наргиз черпала из уроков только исключительно интересующие ее на тот момент знания.

В моей памяти навсегда останутся уроки русского языка и литературы, так как мой преподаватель Ида Львовна – человек по призванию, она была рождена быть учителем. В ее классах даже нерадивые двоечники сидели с открытыми ртами, слушая ее повествования. Это, пожалуй, был единственный класс, в котором я не ерзала, нервно ожидая звонка окончания урока.
Наргиз

С ностальгией вспоминает Наргиз свое восхищение после прочтения произведений "Мертвые души" и "Ревизор". В то время как для других детей это было что-то вроде китайской грамоты, для Наргиз эти книги стали очень понятными и доходчивыми.

В целом веселых воспоминаний из школы у певицы почти не осталось. С бывшими одноклассниками связь она не поддерживает, хотя однажды пыталась это сделать, но разговор получился холодным и скучным. Сегодняшним выпускникам Наргиз желает быть добрее, достигать высочайших целей в любой стезе и, главное, относиться друг к другу внимательнее и учиться сострадать.

Иван Дорн

Фото: соцсети/instagram.com/dorn_ivan

Иван Дорн отметил свой выпускной в городе Славутич в 2006 году. К тому времени он уже стал лауреатом многочисленных музыкальных конкурсов. На выпускной Иван пришел в сопровождении одноклассницы Маши и сразу попал под прицелы местной телекомпании.

"Я так волнуюсь, мне так приятно. Наконец-то я выпускник, хотя и со школой прощаться не хочется, – рассказал на камеру Дорн. – Хочу пожелать всем будущим выпускникам терпения, чтобы они хорошо относились к своим учителям. Чтобы их любили и понимали. Потому что потом будете стоять на моем месте и жалеть: "Вот я жвачку подложил учительнице, а она оказалась такой хорошей. Любите своих учителей".

Помимо этого, в интервью Иван рассказал, как однажды пошутил над одноклассницей. "Помню, как я у Машки Петровой снял ботинки и положил их на бочок в мужском туалете. Потом она бегала голая, босая по школьным коридорам и искала эти ботинки”, – рассказал Дорн. "У-у-у, не надо стесняться…"

Лиза Арзамасова

Фото: соцсети/instagram.com/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова окончила школу в 2012 году. К тому моменту она уже была знаменитой, и ее появление на выпускном в роскошном, летящем платье вызвало восторг и зависть одноклассников. Наряд ей сшила подруга, потому что из-за съемок у Лизы просто не было времени заниматься подготовкой к выпускному. У нее была всего одна примерка, а готовое платье она увидела буквально за два часа до торжества.

К тому моменту Лиза уже решила развиваться в сфере кино, театра и телевидения. В своих интервью она отмечала, что немножко грустно и страшно вступать во взрослую жизнь, но, так как вектор ее развития уже определен, смотреть в будущее гораздо легче, чем другим одноклассникам.

Тимур Родригез

Фото: соцсети/instagram.com/trodriguezzz

Узнаете этого милого, скромного мальчика? Именно так выглядел Тимур Родригез на своем выпускном в 1996 году. Тогда все его знали под родным именем Тимур Керимов. Парень начинал оттачивать свой актерский талант уже за школьной партой и смешил одноклассников, изображая учителей прямо во время урока. За плохое поведение Тимура часто отправляли в кабинет к директору, но и там приходилось "на бис" повторять номера, за которые он был удален с урока.

В одном из интервью Родригез рассказал, что рубашку, жилет и бабочку на выпускной ему сшила мама. А пиджак он надел папин. "Я пел посвященные нескольким учителям песни и произносил речь. Именно в этот день я почувствовал, что все обиды, накопившиеся за 11 лет, не имеют значения. Мне вдруг стало очень грустно. Я почувствовал, что буду скучать. Но университетская бурная жизнь компенсировала с лихвой все расстройство!" – вспоминает Родригез.

Вера Брежнева

Фото: соцсети/instagram.com/ververa

Сегодня певица Вера Брежнева является одним из секс-символов российской эстрады и берет за свои концерты большие гонорары. Но пару десятилетий назад из-за финансовых трудностей она даже не смогла попасть на свой выпускной в родном Днепродзержинске. В одном из интервью Брежнева призналась, что денег не банкет у ее семьи не было.

Не на что было даже купить праздничный наряд. После официальной части выпускного Вера пришла на банкет в платье сестры и маминых туфлях. Но ее не пустили, объяснив тем, что ученица не сдала деньги и застолье не было на нее рассчитано. Брежнева (тогда Вера Галушка) смогла присоединиться к веселью, только когда одноклассники уже опустошили столы. Несмотря на то что в это время уже пора было идти встречать зарю, Вера вспоминает, что ей удалось отлично повеселиться.

Сергей Лазарев

Фото: соцсети/instagram.com/lazarevsergey

Сергея Лазарева девчонки обожали со школьной скамьи. За красивые глаза они даже помогали Лазареву пронести горячительные напитки под своими пышными платьями. "Мы отметили цивильно все в школе, а потом поехали на Красную площадь, – с ностальгией вспоминает Сергей. – Тогда еще не было рамок, и пропускали всех и вся. Я был королем бала, и девушка, которая была королевой бала, приволокла меня домой, потому что я стоять на ногах не мог. Но я поспал и через пять часов поехал на съемку, я уже тогда выступал".

Выпускникам Лазарев пожелал ставить перед собой великие цели, идти к ним и не сдаваться. "Все препятствия нам необходимы для того, чтобы их преодолевать и становиться лучше. Не бойтесь препятствий, идите вперед, и вы обязательно всего добьетесь", – настроил выпускников певец.

Дмитрий Нагиев

Фото: соцсети/instagram.com/nagiev.universal

По словам одноклассников актера Дмитрия Нагиева, в школе он ходил с длинными волосами (тогда это было модно), менял подруг и не испытывал особой тяги к знаниям. Но, чтобы не привлекать внимание учителей, он прилежно выполнял минимальные задания.

При этом одевался Нагиев аккуратнее всех в классе, следил за формой самостоятельно, не перекладывая ответственность за стирку и глажку на маму. Отчасти педантичностью в своем внешнем виде он и привлекал противоположный пол. Школьная форма всегда была идеально отутюжена, а под ней – кипенно-белая рубашка с накрахмаленным воротничком.

Регина Тодоренко

Фото: соцсети/instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко демонстрировала свои певческие и танцевальные таланты еще на школьном выпускном в 2007 году. На торжество она пришла в довольно откровенном кружевном платье с открытым пупом и разрезом на юбке до самой талии. Эпатажа добавляли наращенные волосы, яркие ногти и длинные загорелые ноги, которые благодаря разрезу были видны почти полностью.

Кстати, за школьные годы Регина не раз доводила свою маму до слез экспериментами со своими волосами. В восьмом классе она перекрасила их в синий цвет. Много раз Регина хотела сделать мужскую стрижку, перекраситься в розовый, побриться налысо. А мама в голос кричала, что волосы дочери еще пригодятся. Теперь уход за волосами действительно стал неотъемлемой частью жизни Тодоренко: в прошлом году она стала лицом австралийского бренда, выпускающего косметику для волос.

В связи с отменой традиционного выпускного у школьников многие решили потратить отложенные на выпускной деньги в благотворительных целях. Так, ученики и педагоги школы № 2006 передали средства на лечение больной годовалой девочки. Их примеру последовали и другие школы.

Наталья Чепрукова, Наталья Лоскутникова

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Лоскутникова Наталья

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