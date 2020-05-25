Звездный выпускной: как и в каких нарядах провожали школьные годы знаменитости

У московских школьников сегодня проходят последние звонки, правда, без общего стола и дискотеки. Из-за пандемии в этом году выпускные идут в онлайн-режиме, и напутственные слова от учителей и директоров школ будут сказаны дистанционно. Москва 24 вспомнила, как и в каких нарядах отмечали свои школьные выпускные российские звезды. Фото – в нашей подборке.

Сергей Жуков

Сергей Жуков закончил школу в 18 лет, после чего сразу уехал из дома, и общение с одноклассниками прекратилось. Хотя его мама иногда сама передает привет от одноклассников, которых встречает в городе. Об этом Сергей Жуков рассказал в диалоге с Москвой 24.

"Несколько раз я приезжал домой, и мы специально ездили в мою школу. Я встречался с учителями, с новым директором, они меня водили по классам, показывали, как все поменялось. Я смотрел свои классы и ловил нотки романтики и ностальгии", – вспоминает Жуков.

Выпускной Сергея пришелся на период девяностых годов.





Сергей Жуков Уже была отменена школьная форма, кто-то приходил в джинсах-варенках, кто-то побогаче, помоднее. И мы как уже продвинутый класс провели выпускной сначала в школе, в актовом зале, а потом родители нам устроили празднование в кафе. В те времена это было очень круто.

По словам Сергея, единственное, что он ярко помнит с выпускного, – это как они с одноклассниками разрабатывали план проноса вина в помещение. "Подговаривали девчонок через туалет открыть окно, а мальчишки в авоську должны были положить. Я не помню, получилось или нет, да и в тот момент это было неважно – так, чисто детские хитрости", – говорит Жуков.

Певец считает, что нынешним выпускникам не стоит сильно переживать из-за онлайн-формата праздника. В семье Жукова по скайпу отметили уже два дня рождения – Сергея и его сына. "Мы долго думали, нужно ли это делать, звать ли друзей в Zoom или в скайп. Я вообще приверженец старых традиций, но мы все равно это сделали и остались очень довольны, потому что жизнь-то продолжается. Уйдет все плохое – придет хорошее, и вот эти воспоминания будут по-своему бесценны. Мы будем говорить: "А помнишь двадцатый год?" – "О-о-о, ну конечно, карантин". Поэтому, пусть и в грустной подоплеке, все равно будем вспоминать, ведь это наша жизнь", – подчеркнул Жуков.

Родион Газманов

Фото: предоставлено Родионом Газмановым/instagram.com/rodder13

Родион Газманов заканчивал школу в Великобритании, там и прошел его выпускной. "Мы были в смокингах, пили шампанское, и было все очень красиво", – поделился в диалоге с Москвой 24 Родион. По возвращении в Москву, когда он поступал в финансовую академию, Газманов заехал на последний звонок в родную школу, где учился до Великобритании.

"Меня там с радостью встретили и пустили, я увидел своих повзрослевших бывших одноклассниц и одноклассников. Это было очень здорово: встреча с давними друзьями и уже школьная дискотека были в том виде, к которому я привык: в актовом зале, на всю школу. Из напитков были только пакеты с соком, никакого алкоголя, чтобы не подставлять наших учителей", – рассказал Газманов.



Родион Газманов Каждый раз, когда я вспоминаю Сергея Жукова, хочется спросить: подо что танцевал на школьном выпускном сам Сергей Жуков? Ведь тогда еще не было группы "Руки Вверх".

По мнению Родиона, проведение последнего звонка в формате зума было хорошим решением в ситуации пандемии: "Отмечание подобных мероприятий онлайн – это некий символ нашего этого года, и лучше так, чем никак. Мы с моими ребятами очень много отработали онлайн-заказов на подобные мероприятия через Zoom и YouTube. Видно, что люди поняли, что мы сейчас живем в XXI веке и что плодами цивилизации нужно пользоваться".

Родион Газманов пожелал нынешним выпускникам поступить в вуз, через который они обретут профессию своей мечты, и не бояться делать выбор.

Наргиз

Наргиз рассказала Москве 24, что последний звонок стал для нее "иерихонской трубой высвобождения из кирпичных стен гнета и десятилетнего забвения". В школе ей было довольно скучно, и Наргиз черпала из уроков только исключительно интересующие ее на тот момент знания.





Наргиз В моей памяти навсегда останутся уроки русского языка и литературы, так как мой преподаватель Ида Львовна – человек по призванию, она была рождена быть учителем. В ее классах даже нерадивые двоечники сидели с открытыми ртами, слушая ее повествования. Это, пожалуй, был единственный класс, в котором я не ерзала, нервно ожидая звонка окончания урока.

С ностальгией вспоминает Наргиз свое восхищение после прочтения произведений "Мертвые души" и "Ревизор". В то время как для других детей это было что-то вроде китайской грамоты, для Наргиз эти книги стали очень понятными и доходчивыми.

В целом веселых воспоминаний из школы у певицы почти не осталось. С бывшими одноклассниками связь она не поддерживает, хотя однажды пыталась это сделать, но разговор получился холодным и скучным. Сегодняшним выпускникам Наргиз желает быть добрее, достигать высочайших целей в любой стезе и, главное, относиться друг к другу внимательнее и учиться сострадать.

Иван Дорн

Иван Дорн отметил свой выпускной в городе Славутич в 2006 году. К тому времени он уже стал лауреатом многочисленных музыкальных конкурсов. На выпускной Иван пришел в сопровождении одноклассницы Маши и сразу попал под прицелы местной телекомпании.

"Я так волнуюсь, мне так приятно. Наконец-то я выпускник, хотя и со школой прощаться не хочется, – рассказал на камеру Дорн. – Хочу пожелать всем будущим выпускникам терпения, чтобы они хорошо относились к своим учителям. Чтобы их любили и понимали. Потому что потом будете стоять на моем месте и жалеть: "Вот я жвачку подложил учительнице, а она оказалась такой хорошей. Любите своих учителей".

Помимо этого, в интервью Иван рассказал, как однажды пошутил над одноклассницей. "Помню, как я у Машки Петровой снял ботинки и положил их на бочок в мужском туалете. Потом она бегала голая, босая по школьным коридорам и искала эти ботинки”, – рассказал Дорн. "У-у-у, не надо стесняться…"

Лиза Арзамасова

Актриса Лиза Арзамасова окончила школу в 2012 году. К тому моменту она уже была знаменитой, и ее появление на выпускном в роскошном, летящем платье вызвало восторг и зависть одноклассников. Наряд ей сшила подруга, потому что из-за съемок у Лизы просто не было времени заниматься подготовкой к выпускному. У нее была всего одна примерка, а готовое платье она увидела буквально за два часа до торжества.

К тому моменту Лиза уже решила развиваться в сфере кино, театра и телевидения. В своих интервью она отмечала, что немножко грустно и страшно вступать во взрослую жизнь, но, так как вектор ее развития уже определен, смотреть в будущее гораздо легче, чем другим одноклассникам.

Тимур Родригез

Узнаете этого милого, скромного мальчика? Именно так выглядел Тимур Родригез на своем выпускном в 1996 году. Тогда все его знали под родным именем Тимур Керимов. Парень начинал оттачивать свой актерский талант уже за школьной партой и смешил одноклассников, изображая учителей прямо во время урока. За плохое поведение Тимура часто отправляли в кабинет к директору, но и там приходилось "на бис" повторять номера, за которые он был удален с урока.

В одном из интервью Родригез рассказал, что рубашку, жилет и бабочку на выпускной ему сшила мама. А пиджак он надел папин. "Я пел посвященные нескольким учителям песни и произносил речь. Именно в этот день я почувствовал, что все обиды, накопившиеся за 11 лет, не имеют значения. Мне вдруг стало очень грустно. Я почувствовал, что буду скучать. Но университетская бурная жизнь компенсировала с лихвой все расстройство!" – вспоминает Родригез.

Вера Брежнева

Сегодня певица Вера Брежнева является одним из секс-символов российской эстрады и берет за свои концерты большие гонорары. Но пару десятилетий назад из-за финансовых трудностей она даже не смогла попасть на свой выпускной в родном Днепродзержинске. В одном из интервью Брежнева призналась, что денег не банкет у ее семьи не было.

Не на что было даже купить праздничный наряд. После официальной части выпускного Вера пришла на банкет в платье сестры и маминых туфлях. Но ее не пустили, объяснив тем, что ученица не сдала деньги и застолье не было на нее рассчитано. Брежнева (тогда Вера Галушка) смогла присоединиться к веселью, только когда одноклассники уже опустошили столы. Несмотря на то что в это время уже пора было идти встречать зарю, Вера вспоминает, что ей удалось отлично повеселиться.

Сергей Лазарев

Сергея Лазарева девчонки обожали со школьной скамьи. За красивые глаза они даже помогали Лазареву пронести горячительные напитки под своими пышными платьями. "Мы отметили цивильно все в школе, а потом поехали на Красную площадь, – с ностальгией вспоминает Сергей. – Тогда еще не было рамок, и пропускали всех и вся. Я был королем бала, и девушка, которая была королевой бала, приволокла меня домой, потому что я стоять на ногах не мог. Но я поспал и через пять часов поехал на съемку, я уже тогда выступал".

Выпускникам Лазарев пожелал ставить перед собой великие цели, идти к ним и не сдаваться. "Все препятствия нам необходимы для того, чтобы их преодолевать и становиться лучше. Не бойтесь препятствий, идите вперед, и вы обязательно всего добьетесь", – настроил выпускников певец.

Дмитрий Нагиев

По словам одноклассников актера Дмитрия Нагиева, в школе он ходил с длинными волосами (тогда это было модно), менял подруг и не испытывал особой тяги к знаниям. Но, чтобы не привлекать внимание учителей, он прилежно выполнял минимальные задания.

При этом одевался Нагиев аккуратнее всех в классе, следил за формой самостоятельно, не перекладывая ответственность за стирку и глажку на маму. Отчасти педантичностью в своем внешнем виде он и привлекал противоположный пол. Школьная форма всегда была идеально отутюжена, а под ней – кипенно-белая рубашка с накрахмаленным воротничком.

Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко демонстрировала свои певческие и танцевальные таланты еще на школьном выпускном в 2007 году. На торжество она пришла в довольно откровенном кружевном платье с открытым пупом и разрезом на юбке до самой талии. Эпатажа добавляли наращенные волосы, яркие ногти и длинные загорелые ноги, которые благодаря разрезу были видны почти полностью.

Кстати, за школьные годы Регина не раз доводила свою маму до слез экспериментами со своими волосами. В восьмом классе она перекрасила их в синий цвет. Много раз Регина хотела сделать мужскую стрижку, перекраситься в розовый, побриться налысо. А мама в голос кричала, что волосы дочери еще пригодятся. Теперь уход за волосами действительно стал неотъемлемой частью жизни Тодоренко: в прошлом году она стала лицом австралийского бренда, выпускающего косметику для волос.

В связи с отменой традиционного выпускного у школьников многие решили потратить отложенные на выпускной деньги в благотворительных целях. Так, ученики и педагоги школы № 2006 передали средства на лечение больной годовалой девочки. Их примеру последовали и другие школы.

Наталья Чепрукова, Наталья Лоскутникова