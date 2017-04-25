Здесь жарить можно: пять лучших мест для шашлыка в Москве

Майские праздники – горячая пора, когда россияне отправляются отдыхать на природу и готовить шашлыки. Причем москвичам не надо для этого выезжать за город или на дачу. В столице уже оборудовано более 250 специальных зон с мангалами и беседками.
Где в Москве организованы специальные зоны для пикника, какие из них самые комфортные и какие меры предосторожности необходимо соблюдать – в материале сетевого издания m24.ru.
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Места для пикника
В столичных лесопарках оборудовано более 250 пикниковых зон. Отправиться на барбекю можно в Митинский лесопарк или в Бирюлевский дендропарк, в Лианозовский, Медведковский или Северный заказники, а также в парки "Покровское-Стрешнево", "Тушинский" и Битцевский лес.
Места для барбекю оборудованы всем необходимым: лавочками, столиками, мангалами и мусорными контейнерами. Зоны расположены на безопасном расстоянии от деревьев и кустарников, чтобы не возникла пожароопасная ситуация. Также на их территории установлены информационные щиты о правилах безопасности при разведении костра.
Самые комфортные и популярные зоны отдыха
Парк "Кусково"
В парке "Кусково" оборудовано больше всего зон для барбекю – свыше 30. Они расположены вдоль Рассветной аллеи, на западе и на севере большого дворцового пруда. На бесплатных точках установлены мангалы и столы с лавочками, а в платной зоне еще есть и детские площадки.
Фото: YAY/ТАСС/A. Ugorenkov
После трапезы в парке можно порыбачить, посетить музей керамики или просто прогуляться. На территории встречаются двухсотлетние дубы и редкие растения, занесенные в Красную книгу Москвы. Украшением парка служат многочисленные мраморные статуи, подстриженные изгороди и крытые переходы.
Ближайшие станции метро: "Рязанский проспект", "Выхино" и "Новогиреево"
Серебряный бор
Серебряный бор является одним из самых популярных мест отдыха среди москвичей. Здесь расположено более 20 бесплатных площадок для шашлыка, также имеются платные беседки и шатры. Все они оборудованы стационарными мангалами, антивандальными столами, лавками и урнами для сбора мусора.
Фото: ТАСС/Артем Житенев
Кроме того, в Серебряном бору можно поиграть в настольный теннис, волейбол, баскетбол и футбол. Здесь также есть детский парк.
Ближайшие станции метро: "Щукинская", "Полежаевская" и "Октябрьское поле"
Ландшафтный заказник "Тропарево"
Для любителей шашлыков в заказнике Тропарево создано около 20 специальных зон со столами, беседками и высокими мангалами.
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Помимо пикника на свежем воздухе, здесь можно полюбоваться разнообразием флоры и фауны. На территории свыше 300 гектаров растут березы, сосны, клены, липы – всего 17 видов древесных пород. Также в парке обитают ондатры, зайцы, куницы, а недалеко от центральной площади работает специальный "птичий городок".
Кроме того, в заказнике есть детские и спортивные площадки, а также зона для пейнтбола.
Ближайшие станции метро: "Коньково" и "Теплый Стан"
Измайловский лес
На территории Терлецкого и Измайловского лесопарков расположено 15 оборудованных мест для жарки шашлыков: на берегу Оленьего пруда, вдоль улиц 16-й Парковая и Чечулина. В пикниковых зонах установлены большие дубовые столы с лавочками, а вот мангалы лучше захватить с собой.
Фото: ТАСС/Артем Житенев
Главной достопримечательностью парка являются вековые широколиственные леса. Некоторые из них объявлены памятниками природы и сохранены в своем естественном состоянии. Кроме того, в парке обитают кроты, ежи, ласки, куницы, зайцы и белки, гнездятся совы, соколы, дятлы, коростели и дрозды.
Ближайшие станции метро: "Измайловская" и "Первомайская"
Кузьминский лесопарк
Целый пикниковый город развернулся на природной территории "Кузьминки-Люблино". На всех площадках возле Щучьего озера и Шибаевского пруда установлены столы с лавочками, мангалы и бочки для использованного угля, большие контейнеры для мусора и модули с урнами для раздельного сбора отходов.
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Желающих отдохнуть в Кузьминках всегда много, поэтому лучше приезжать заранее или забронировать место.
Ближайшие станции метро: "Волжская", "Кузьминки"
Правила поведения в лесопарковых зонах
В лесах, заповедниках и особо охраняемых природных территориях категорически запрещено разводить костер. А в лесопарковых зонах можно готовить шашлыки только в строго отведенных местах. Как правило, они оборудованы мангалами, емкостями с песком для тушения костра и урнами для использованного угля.
Костер можно разжигать в яме глубиной не менее 0,3 метра, а также в мангалах, бочках и металлических баках. Во время разведения огня нужно следить, чтобы пламя не распространялось за пределы очага, а рядом не стояли горючие вещества и предметы.
Кроме того, отдыхающие должны иметь под рукой первичные средства пожаротушения и мобильный телефон для экстренных вызовов.
Что запрещено в лесопарковых зонах
- Разводить костер на торфяных почвах, под хвойными деревьями, рядом со складами древесины, а также в местах, где действует особый противопожарный режим (заповедники, заказники и другие охраняемые природные территории);
- Бросать горящие спички, окурки и золу из курительных трубок на землю. Также нельзя оставлять в лесу мусор, бытовые и строительные отходы;
- Выжигать траву и разводить огонь вне специально обустроенных площадок;
- Костер нельзя оставлять без присмотра. Перед уходом с места очаг возгорания необходимо потушить;
- Нельзя использовать в лесу пиротехнические изделия;
- Запрещено оставлять изделия из стекла на освещаемой солнцем территории.
С начала пожароопасного сезона сотрудники "Мосприроды", МЧС и МВД ведут регулярный мониторинг лесных массивов. А в майские праздники надзорный контроль только усилят.
За разведение костра в неположенном месте грозит штраф до пяти тысяч рублей. Причем сумму должен будет заплатить каждый из участников самовольного пикника.
Установка мангала в неположенном месте, даже если вы еще не успели развести огонь, тоже приравнивается к правонарушению. За это придется заплатить также 5 тысяч рублей.
Если вы готовите шашлык в специально отведенном месте, то для разжигания огня можно брать только уголь. Использовать рядом стоящие деревья в качестве дров категорически запрещено – за незаконную вырубку предусмотрен штраф от 5 до 200 тысяч рублей.
Также нужно помнить, что парк – это общественное место и распитие алкогольных напитков здесь запрещено. Выпитая бутылка пива может "обойтись" в 300 рублей, а за пристрастие к более крепкому алкоголю придется отдать до 700 рублей. Также за выброс мусора могут оштрафовать на 500 рублей.
Что делать в случае пожараЕсли по неосторожности все-таки произошло возгорание, то нужно срочно сообщить об этом в пожарную службу по телефонам: 01, 101 или 112.
На ранней стадии огонь можно залить водой или забросать сырой рыхлой землей. Также пламя можно сбить веником из зеленых веток. Во время торфяного пожара следует перекопать горящий торф и залить его водой. Ни в коем случае не покидайте место, пока не убедитесь, что пожар потушен.
Если вам не удается справиться самостоятельно и сильное пламя угрожает жизни, то необходимо покинуть зону возгорания. Для этого нужно определить направление ветра и курс распространения огня – покидать место пожара следует вдоль его распространения.
Также, по возможности, нужно окунуться в ближайший водоем, намочить одежду и закрыть лицо мокрой тканью. Бежать нужно, пригнувшись к земле.