Здесь жарить можно: пять лучших мест для шашлыка в Москве

Майские праздники – горячая пора, когда россияне отправляются отдыхать на природу и готовить шашлыки. Причем москвичам не надо для этого выезжать за город или на дачу. В столице уже оборудовано более 250 специальных зон с мангалами и беседками.

Где в Москве организованы специальные зоны для пикника, какие из них самые комфортные и какие меры предосторожности необходимо соблюдать – в материале сетевого издания m24.ru.

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Места для пикника

В столичных лесопарках оборудовано более 250 пикниковых зон. Отправиться на барбекю можно в Митинский лесопарк или в Бирюлевский дендропарк, в Лианозовский, Медведковский или Северный заказники, а также в парки "Покровское-Стрешнево", "Тушинский" и Битцевский лес.

Места для барбекю оборудованы всем необходимым: лавочками, столиками, мангалами и мусорными контейнерами. Зоны расположены на безопасном расстоянии от деревьев и кустарников, чтобы не возникла пожароопасная ситуация. Также на их территории установлены информационные щиты о правилах безопасности при разведении костра.

Самые комфортные и популярные зоны отдыха

Парк "Кусково"

В парке "Кусково" оборудовано больше всего зон для барбекю – свыше 30. Они расположены вдоль Рассветной аллеи, на западе и на севере большого дворцового пруда. На бесплатных точках установлены мангалы и столы с лавочками, а в платной зоне еще есть и детские площадки.

Фото: YAY/ТАСС/A. Ugorenkov

После трапезы в парке можно порыбачить, посетить музей керамики или просто прогуляться. На территории встречаются двухсотлетние дубы и редкие растения, занесенные в Красную книгу Москвы. Украшением парка служат многочисленные мраморные статуи, подстриженные изгороди и крытые переходы.

Ближайшие станции метро: "Рязанский проспект", "Выхино" и "Новогиреево"

Серебряный бор

Серебряный бор является одним из самых популярных мест отдыха среди москвичей. Здесь расположено более 20 бесплатных площадок для шашлыка, также имеются платные беседки и шатры. Все они оборудованы стационарными мангалами, антивандальными столами, лавками и урнами для сбора мусора.

Фото: ТАСС/Артем Житенев

Кроме того, в Серебряном бору можно поиграть в настольный теннис, волейбол, баскетбол и футбол. Здесь также есть детский парк.

Ближайшие станции метро: "Щукинская", "Полежаевская" и "Октябрьское поле"

Ландшафтный заказник "Тропарево"

Для любителей шашлыков в заказнике Тропарево создано около 20 специальных зон со столами, беседками и высокими мангалами.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Помимо пикника на свежем воздухе, здесь можно полюбоваться разнообразием флоры и фауны. На территории свыше 300 гектаров растут березы, сосны, клены, липы – всего 17 видов древесных пород. Также в парке обитают ондатры, зайцы, куницы, а недалеко от центральной площади работает специальный "птичий городок".

Кроме того, в заказнике есть детские и спортивные площадки, а также зона для пейнтбола.

Ближайшие станции метро: "Коньково" и "Теплый Стан"

Измайловский лес

На территории Терлецкого и Измайловского лесопарков расположено 15 оборудованных мест для жарки шашлыков: на берегу Оленьего пруда, вдоль улиц 16-й Парковая и Чечулина. В пикниковых зонах установлены большие дубовые столы с лавочками, а вот мангалы лучше захватить с собой.

Фото: ТАСС/Артем Житенев

Главной достопримечательностью парка являются вековые широколиственные леса. Некоторые из них объявлены памятниками природы и сохранены в своем естественном состоянии. Кроме того, в парке обитают кроты, ежи, ласки, куницы, зайцы и белки, гнездятся совы, соколы, дятлы, коростели и дрозды.

Ближайшие станции метро: "Измайловская" и "Первомайская"

Кузьминский лесопарк

Целый пикниковый город развернулся на природной территории "Кузьминки-Люблино". На всех площадках возле Щучьего озера и Шибаевского пруда установлены столы с лавочками, мангалы и бочки для использованного угля, большие контейнеры для мусора и модули с урнами для раздельного сбора отходов.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Желающих отдохнуть в Кузьминках всегда много, поэтому лучше приезжать заранее или забронировать место.

Ближайшие станции метро: "Волжская", "Кузьминки"

Правила поведения в лесопарковых зонах

В лесах, заповедниках и особо охраняемых природных территориях категорически запрещено разводить костер. А в лесопарковых зонах можно готовить шашлыки только в строго отведенных местах. Как правило, они оборудованы мангалами, емкостями с песком для тушения костра и урнами для использованного угля.

Костер можно разжигать в яме глубиной не менее 0,3 метра, а также в мангалах, бочках и металлических баках. Во время разведения огня нужно следить, чтобы пламя не распространялось за пределы очага, а рядом не стояли горючие вещества и предметы.

Кроме того, отдыхающие должны иметь под рукой первичные средства пожаротушения и мобильный телефон для экстренных вызовов.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/340]Как правильно летом организовать отдых на природе[/URLEXTERNAL]

Что запрещено в лесопарковых зонах Разводить костер на торфяных почвах, под хвойными деревьями, рядом со складами древесины, а также в местах, где действует особый противопожарный режим (заповедники, заказники и другие охраняемые природные территории);

Бросать горящие спички, окурки и золу из курительных трубок на землю. Также нельзя оставлять в лесу мусор, бытовые и строительные отходы;

Выжигать траву и разводить огонь вне специально обустроенных площадок;

Костер нельзя оставлять без присмотра. Перед уходом с места очаг возгорания необходимо потушить;

Нельзя использовать в лесу пиротехнические изделия;

Запрещено оставлять изделия из стекла на освещаемой солнцем территории.



С начала пожароопасного сезона сотрудники "Мосприроды", МЧС и МВД ведут регулярный мониторинг лесных массивов. А в майские праздники надзорный контроль только усилят.

За разведение костра в неположенном месте грозит штраф до пяти тысяч рублей. Причем сумму должен будет заплатить каждый из участников самовольного пикника.

Установка мангала в неположенном месте, даже если вы еще не успели развести огонь, тоже приравнивается к правонарушению. За это придется заплатить также 5 тысяч рублей.

Если вы готовите шашлык в специально отведенном месте, то для разжигания огня можно брать только уголь. Использовать рядом стоящие деревья в качестве дров категорически запрещено – за незаконную вырубку предусмотрен штраф от 5 до 200 тысяч рублей.

Также нужно помнить, что парк – это общественное место и распитие алкогольных напитков здесь запрещено. Выпитая бутылка пива может "обойтись" в 300 рублей, а за пристрастие к более крепкому алкоголю придется отдать до 700 рублей. Также за выброс мусора могут оштрафовать на 500 рублей.