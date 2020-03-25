Врачи прокомментировали гибель жителя Китая от хантавируса

В китайской провинции Юньнань по дороге на работу мужчине стало плохо. Приехавшая на место скорая госпитализировала пассажира с подозрением на коронавирус. Спустя несколько часов пациент умер. Как позднее выяснили специалисты, причиной смерти стал хантавирус. Разбираемся, чем опасна эта инфекция, стоит ли бояться ее распространения, а также имеет ли она что-то общее с COVID-19.
С подозрением на коронавирус
Инцидент произошел в автобусе, который перевозил из провинции Юньнань в Шаньдун сотрудников пищевого предприятия. В салоне находился медик, который заметил, что одному из пассажиров нехорошо. Врач вызвал скорую помощь.
Приехавшие специалисты обнаружили у мужчины и еще нескольких человек, включая водителя автобуса, жар. Всех их отправили в больницу с подозрением на коронавирус. Спустя три часа после госпитализации один из пассажиров скончался.
Его анализ на наличие коронавируса дал отрицательный результат, а вот тест на вирус хантаан – положительный. В результате медики решили проверить всех 32-х пассажиров и водителей рейса на наличие той же инфекции. О результатах их тестов на хантавирус пока не сообщается.
Зараженные хантавирусом могут испытывать следующие симптомы: кровотечение, лихорадка и повреждение почек. Среди других признаков – кровь в моче, или гематурия, а также токсикоз.
"Банальная инфекция"?
Руководитель научного направления Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова Евгений Ткаченко в беседе с Москвой 24 рассказал, что хантавирус можно считать "банальной инфекцией". По словам специалиста, Китай занимает в мире первое место по заболеваемости ею.
Ткаченко добавил: смертность от хантавируса составляет не более 10%. Специалист пояснил, что заражение происходит, когда разводится большое количество мышей. При этом основной очаг, как правило, – леса и дачи. По словам Ткаченко, вирус от человека к человеку не передается. Также он отметил, что грызунов больше всего в липовых лесах, особенно в тех, где хорошая кормовая база.
В свою очередь, профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал Москве 24, что сам по себе вирус "не внушает какой-то опасности".
По словам Бутенко, крупные вспышки повторяются каждые несколько лет. "То стихают, то снова возникают благоприятные условия для циркуляции вируса. Это природный процесс", – заключил он.
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