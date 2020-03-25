Врачи прокомментировали гибель жителя Китая от хантавируса

В китайской провинции Юньнань по дороге на работу мужчине стало плохо. Приехавшая на место скорая госпитализировала пассажира с подозрением на коронавирус. Спустя несколько часов пациент умер. Как позднее выяснили специалисты, причиной смерти стал хантавирус. Разбираемся, чем опасна эта инфекция, стоит ли бояться ее распространения, а также имеет ли она что-то общее с COVID-19.



С подозрением на коронавирус

Фото: ТАСС/Роман Баландин

Инцидент произошел в автобусе, который перевозил из провинции Юньнань в Шаньдун сотрудников пищевого предприятия. В салоне находился медик, который заметил, что одному из пассажиров нехорошо. Врач вызвал скорую помощь.

Приехавшие специалисты обнаружили у мужчины и еще нескольких человек, включая водителя автобуса, жар. Всех их отправили в больницу с подозрением на коронавирус. Спустя три часа после госпитализации один из пассажиров скончался.

Его анализ на наличие коронавируса дал отрицательный результат, а вот тест на вирус хантаан – положительный. В результате медики решили проверить всех 32-х пассажиров и водителей рейса на наличие той же инфекции. О результатах их тестов на хантавирус пока не сообщается.



Вирус типа хантаан обнаружили в 70-х годах прошлого века. Ему дали такое название из-за реки, где поймали мышь, которая была его носителем. Именно грызуны – основной переносчик этой инфекции. Кроме того, заразиться можно и от продуктов их жизнедеятельности. Чаще всего заражение происходит в теплые или же засушливые времена года, когда люди часто выходят на прогулки в лес.



Зараженные хантавирусом могут испытывать следующие симптомы: кровотечение, лихорадка и повреждение почек. Среди других признаков – кровь в моче, или гематурия, а также токсикоз.



"Банальная инфекция"?

Руководитель научного направления Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова Евгений Ткаченко в беседе с Москвой 24 рассказал, что хантавирус можно считать "банальной инфекцией". По словам специалиста, Китай занимает в мире первое место по заболеваемости ею.





Евгений Ткаченко руководитель научного направления Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова Этот вирус никакого отношения к коронавирусу не имеет, поэтому говорить о новой волне эпидемии в Китае не приходится. Протекает заболевание совершенно по-другому: поражает почки, происходит интоксикация.

Ткаченко добавил: смертность от хантавируса составляет не более 10%. Специалист пояснил, что заражение происходит, когда разводится большое количество мышей. При этом основной очаг, как правило, – леса и дачи. По словам Ткаченко, вирус от человека к человеку не передается. Также он отметил, что грызунов больше всего в липовых лесах, особенно в тех, где хорошая кормовая база.



В свою очередь, профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал Москве 24, что сам по себе вирус "не внушает какой-то опасности".





Александр Бутенко заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ От него есть вакцина. Сейчас в природе наблюдается колебание количества грызунов, поэтому бывает периодичность вспышек.

По словам Бутенко, крупные вспышки повторяются каждые несколько лет. "То стихают, то снова возникают благоприятные условия для циркуляции вируса. Это природный процесс", – заключил он.



Соболева Илона, Ефимова Мария