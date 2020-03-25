В Китае мужчина умер от хантавируса

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Житель китайской провинции Юньнань умер в автобусе по дороге на работу. Специалисты сделали тест на хантавирус, который оказался положительным. Также были проверены остальные 32 пассажира, сообщает "Газета.ру".

В материале говорится, что заразиться хантавирусом можно от грызунов или продуктов их жизнедеятельности. Заражение от человека к человеку нехарактерно для него, подобные случаи были зафиксированы только Аргентине и Чили.

В 2018 году в Панаме был зафиксирован новый случай развития у девятилетнего ребенка кардиоваскулярного синдрома, вызванного хантавирусом. О том, где и как мог заразиться маленький местный житель, не сообщалось. На тот момент в Панаме было зарегистрировано 40 человек с хантавирусной инфекцией. Эндемичным является вирус Choclo, характерный для Панамы. Вакцины против данного вируса не существует.

