Роспотребнадзор предупредил о вспышке хантавируса в Панаме

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Сотрудники Роспотребнадзора предупредили россиян о вспышке хантавируса в Панаме, сообщает Агентство "Москва".
По информации ведомства, в Панаме зафиксирован новый случай развития у девятилетнего ребенка кардиоваскулярного синдрома, вызванного хантавирусом. О том, где и как мог заразиться маленький местный житель, пока не сообщается.
Согласно данным региональной эпидемиологической службы, на 2 июля 2018 года в стране зарегистрировано 40 человек с хантавирусной инфекцией.
Роспотребнадзор подчеркивает, что вирус активизировался в начале июня текущего года. Наиболее неблагополучным местом по статистике считается провинция Лос Сантос. Хантавирусная инфекция регистрируются здесь достаточно часто.
Эндемичным является вирус Choclo, характерный для Панамы. Вакцины против данного вируса не существует.
Переносчиками являются грызуны, живущие в местах, где выращивается рис. Вирус передается человеку контактным, воздушно-пылевым и алиментарным путями.
Роспотребнадзор рекомендует учитывать данную информацию при планировании своих поездок.
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