"Скорость, адаптивность и технологии". Можно ли научиться ретейлу в вузе

Фото: пресс-служба Х5 Group

Если спросить молодых людей, где они хотят работать, то вряд ли прозвучит ответ "в ретейле". Так как часто возникает прямая ассоциация с торговым залом и временной работой, несмотря на то что, по данным Росстата, в торговле занят фактически каждый шестой работающий человек в стране.

При этом многие люди видят в ретейле призвание и большой потенциал для личного роста и целенаправленно выбирают именно его в качестве будущей специальности. Студентка первого курса магистерской программы "Менеджмент в ретейле" Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Екатерина Соколова рассказала, что магазин во дворе – это не бизнес для ленивых, а за ним скрывается целая мультисистема, и почему должно пройти время, чтобы все это поняли.

Почему ретейл?

Фото: пресс-служба Х5 Group

В 2021 году я получила степень бакалавра по направлению "Логистика и управление цепями поставок", в сентябре прошлого года поступила в магистратуру "Менеджмент в ретейле", а в свободное от учебы время работаю в секторе FMCG (Fast-Moving Consumer Goods – товары повседневного спроса) административным ассистентом. То есть вся моя жизнь сейчас так или иначе связана с ретейлом. Возможно, выбор не для всех очевидный: у молодежи востребована сфера ИТ, финансов, банковские и госструктуры, разные стартапы.

Зачастую может казаться, что ретейл – это что-то максимально простое, банальное. Но ведь на самом деле мало кто задумывается (и для меня это было открытием тоже), какой объем аналитики стоит за тем, чтобы вот эта конкретная бутылка молока продавалась в этом конкретном магазине и стояла на этой конкретной полке по соседству с подходящими товарами. И с каждым годом такая потребительская аналитика все усложняется, а покупать ту самую бутылку молока для клиентов торговых сетей становится, наоборот, все проще и удобнее.

Я шла на эту программу осознанно. Хотела, чтобы практики было больше, чем теории, чтобы были кураторы, которые не просто хорошо разбираются в теме, а работают в этой отрасли. Например, на моей программе в качестве куратора выступает X5 Group, и именно это взаимодействие помогло осознать до конца, что торговая компания – это не просто магазины, это глобальная ИТ-инфраструктура, логистический комплекс, производство готовой еды и еще много чего. Такой сложный организм, в котором мне еще только предстоит до конца разобраться. Для этого с нами постоянно встречаются специалисты и руководители, показывают реальные практические кейсы. Это не презентации, которые показывали в вузах еще лет 10 назад, а только то, что пригодится в реальной работе. Мои коллеги, кстати, удивляются, когда я рассказываю им новые фишки: не верят, что такое могут давать в вузе.

К тому же такая коллаборация – неплохой шанс зарекомендовать себя еще в процессе обучения и после окончания магистратуры безболезненно устроиться на работу. Причем, скорее всего, это будет сразу крупная, известная на рынке и очень технологичная компания.

"Ретейл – это уже давно мультисистема"

Фото: пресс-служба Х5 Group

Когда я сказала, что хочу работать в ретейле, некоторые друзья шутили, мол, будем ходить в магазин только в твои смены. Обычно восприятие ретейла и ограничивается этим самым магазином во дворе, а еще словами родственников: "Будешь плохо учиться, сядешь за кассу". Основная претензия: вы же ничего не производите, а просто перепродаете. Это стереотипное восприятие, которое сформировалось у прошлого поколения, когда торговля действительно сводилась к простым действиям "купил-продал".

Но время поменялось. Сейчас ретейл – это про скорость, адаптивность и технологии. Это огромный сложнейший механизм, который как часы работает на огромной географии. Только подумайте, и в больших городах, и в маленьких вам готовы привезти продукты из ближайшего магазина "у дома" за 45–60 минут, у вас на телефоне стоит приложение любимого магазина, которое помогает копить и списывать баллы. Вы можете оформлять подписки на продукты и читать новости в СМИ, которое сделал ретейлер. Ретейл – это мультисистема, что нам и объясняют в вузе.

Сколько сотрудников нужно, чтобы связка бананов доехала из Африки в Москву

Фото: пресс-служба Х5 Group

Приведу простой пример: в том, чтобы связка бананов оказалась в корзине покупателя, участвуют сотни сотрудников. Специалист по импорту ищет нужных поставщиков в Африке или Латинской Америке, затем бананы, проделав длинный путь, дозревают в камере газации в Подмосковье, где о них уже заботится персонал распределительного центра. А менеджер, отвечающий за категорию "фрукты-овощи", в это время решает, как организовать доставку именно в тот магазин, который нужно. Затем операторы склада укомплектовывают бананы в машину, а следом водители везут в магазин, где груз встречает директор с командой. Только после этого фрукты попадают на полку, а потом уже на кухню покупателя.

Помимо этого, маркетолог планирует рекламную кампанию, чтобы клиент узнал: в этой торговой сети, помимо того что продают бананы, так еще и со скидкой. Аналитики оценивают спрос: а в каком объеме и как часто люди хотят покупать бананы? ИТ-подразделение совершенствует кассы самообслуживания, чтобы клиент потратил как можно меньше времени на покупку этих самых бананов и так далее. Все взаимосвязано.

Но чтобы восприятие ретейла изменилось в целом, думаю, необходимо больше внимания со стороны тех, кто отвечает за наполнение программ и факультетов школ и вузов. Например, в программу обществознания или экономики, которые изучают школьники в старших классах, стоит включить основы маркетинга и финансов – для понимания системы ретейла. Также, учитывая темпы роста интернет-коммерции, нужно погружаться в базовые принципы работы различных маркетплейсов и других платформ для онлайн-продаж. В какой бы компании вы ни видели свое дальнейшее развитие, знания в данной сфере точно пригодятся.

Зачем изучать Big Data в ретейле

Фото: пресс-служба Х5 Group

Сейчас нас учат воспринимать ретейл шире, чем просто сферу розничной торговли. Сюда же входит fashion- и люкс-ретейл, банковский, автомобильный, страховой, операторы связи, производители, стартапы работы с конечными пользователями. То есть вместо торгового дела (как думает большинство) и мерчандайзинга (хотя и его тоже) мы изучаем CRM, финансовый анализ, маркетинг, применение Big Data в планировании и взаимодействии с потребителями, проводим научные исследования – без этого в ретейле никуда. Мы должны понимать, как думает современный покупатель и как его привлечь, в этом помогают большие данные.

Почти на все занятия сейчас мы приезжаем очно, онлайн уже не так актуален. Больше всего мне нравятся дисциплины, где есть реальное знакомство с ретейлом, коммуникация с бизнесом, потому что практика в этом деле очень важна. Если бы в программе была только теория, то это было бы как учиться, например, на журфаке и не написать ни одного текста. Поэтому у нас запланированы открытые встречи с руководителями компаний, семинары и экскурсии: в течение первого семестра мы посещали торговые сети, чтобы на месте посмотреть, как все устроено.

На двух курсах нас примерно человек 50, немного, но зато преподаватели знают каждого студента. Студенты разные – есть такие, как я, кто планирует связать будущую профессию с ретейлом. А есть люди старше – те, кто давно в этой сфере работает и хочет углубить знания и вырасти в карьере. Есть программы софинансирования обучения. Для тех, кто выбирает ретейл осознанно, это реальный шанс сейчас приобрести необходимые навыки и в будущем построить хорошую карьеру.

"Кем я стану, когда вырасту"?

Фото: пресс-служба Х5 Group

Вопрос о будущем, о том, как не ошибиться с выбором конкретной профессии, стоит, конечно, остро. Пока меня больше всего привлекает логистика и закупки: благодаря первому образованию в них разбираюсь лучше всего. Но в целом никаких ограничений для себя не делаю: сейчас мы можем выбрать любую сферу, связанную с продажами и клиентским опытом.

Причем направления работы внутри ретейла тоже варьируются. Это может быть реализация коммерческой стратегии, исследование поведения потребителей, управление финансами или проектирование размещений магазинов. После выпуска мы можем работать в HR или маркетинге в ретейл-компаниях. Понятно, что в начале на позиции специалиста. Но скажу так: карьерное развитие всегда зависит от конкретного человека. Главное, что возможности у нас есть.

Те, кто проявляют себя уже в магистратуре, могут получить дополнительную рекомендацию от партнеров программы, попасть к ним на стажировку или получить оффер – сначала на стартовую позицию, а потом расти – горизонтально или вертикально. Двое моих однокурсников проходят преддипломную практику в торговой сети "Чижик", еще двое проходят испытательный срок в дирекции маркетинга в "Пятерочке".