Москвичам рассказали, как защититься от кори

Столичный Роспотребнадзор проводит специальные мероприятия из-за выявленного случая кори: болезнь нашли у женщины, которая живет на северо-востоке города. Какие меры принимаются и как предотвратить инфекцию – в материале Москвы 24.

Специалисты работают

Столичное управление Роспотребнадзора выдало предписание на экстренную вакцинацию после того, как у жительницы северо-востока Москвы обнаружили корь. Все необходимые меры для проведения процедуры уже приняты, подчеркнули в ведомстве.





из сообщения управления Роспотребнадзора по Москве С целью предупреждения распространения кори городским поликлиникам, обслуживающим взрослое и детское население по месту проживания заболевшей, даны предписания о проведении экстренной вакцинации против кори жильцам дома, не имеющим прививок и ранее не болевшим корью.

Уточняется, что специалисты определили тех, кто контактировал с заболевшей, – с ними уже также работают врачи.

В пресс-службе управления добавили, что у поликлиник достаточно вакцин против кори, а ситуация находится на строгом контроле.

Симптомы и профилактика

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое очень быстро распространяется, предупредили в Роспотребнадзоре. Его источником выступает зараженный, причем инфекция от одного больного может затронуть до 18 человек. Для этого достаточно даже кратковременного контакта, отметили в ведомстве.





из сообщения Роспотребнадзора РФ Клинически корь протекает с высокой температурой до 40 градусов, насморком, конъюнктивитом. С четвертого-пятого дня заболевания появляется сыпь. Характерна этапность высыпания – сначала сыпь появляется за ушами, на лице и шее, далее – грудь и туловище, затем – на руках и ногах.

Опасность кори – и в возможных осложнениях. По данным Роспотребнадзора, они наступают у каждого 15-го заболевшего.

"Могут развиться воспаления уха (отиты), придаточных пазух носа (гаймориты), легких (пневмонии), а также воспаление мозговых оболочек (энцефалиты), приводящие к необратимому повреждению головного мозга. Возможны эпилептические припадки, поражение роговицы глаз и слепота, потеря слуха и другие. Бывают и летальные исходы заболевания", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Единственная защита от кори – прививка, никакого специфического лечения от этого заболевания не существует. Детям плановую вакцинацию проводят в год, ревакцинацию – в шесть лет. У взрослых, которым не ставили прививки, это происходит до 35 лет и до 55, если они причислены к "группе риска". В нее входят сотрудники лечебно-профилактических и образовательных учреждений, ЖКХ и социальной сферы. Также в группе – работники транспорта и торговли, а также занятые вахтовым методом, перечислили в Роспотребнадзоре.



из сообщения Роспотребнадзора РФ Необходимо иметь две прививки против кори, документально подтвержденные. Не привитые в детстве взрослые прививаются двукратно с интервалом не менее трех месяцев между прививками. После двух введений вакцины иммунитет формируется в 95% случаев, после одного введения – в 69–81%. Длительность иммунитета после вакцинации – не менее 20 лет и, по некоторым данным, пожизненная (сравнима с таковым при естественной инфекции).

Специалисты советуют привиться от кори тем, кто собрался за границу. Это касается путешественников, которые не переболели, не привиты или прошли вакцинацию однократно. Процедуру необходимо пройти не менее чем за 10 дней до путешествия.

Узнать, есть ли в организме антитела по кори, можно с помощью анализа крови на иммуноглобулины G, добавили в Роспотребнадзоре.