Психолог Яушева назвала главные шаги к исполнению новогодних желаний

Новый год – время самых удивительных чудес: считается, что желания, загаданные в этот волшебный период, часто сбываются. Однако для этого нужен правильный настрой. О том, как его создать, расскажет Москва 24.

Виноград под столом и кольцо на елке

В Сети набирает популярность новогодний обряд "двенадцать виноградин" – отмечается, что в большинстве случаев он якобы приносит реальные результаты. Изначально традиция появилась в Испании: ежегодно 31 декабря местные жители съедают 12 ягод под бой курантов. Прожевать их нужно успеть за одну минуту – тогда наступающий год принесет успех. Притом традиция распространилась и в других латиноамериканских странах: например, в Перу, где "волшебный" эффект усилили, залезая под стол, – таким образом перуанцы решили привлекать в свою жизнь не просто везение, а счастье в личной жизни.

Ритуал начали массово повторять практически во всех странах, включая Россию. Притом, опробовав его на себе, многие рассказали в соцсетях, что их желания действительно сбывались. Например, еще в 2023 году одна из пользовательниц опубликовала видео, в котором решила попробовать съесть 12 виноградин под столом, – итогами своих действий она пообещала поделиться спустя 12 месяцев. Но обрадовать зрителей получилось даже раньше: уже в ноябре 2024-го девушка выложила еще один ролик, где заявила, что смогла встретить свою любовь.



пользовательница социальной сети Девочки, схема рабочая! Все благодаря винограду.

Такой же удачи удалось добиться и другой пользовательнице, даже несмотря на то, что она не стала прятаться под столом. По ее словам, достаточно было съесть нужное количество ягод, как в течение года все ее мечты воплотились в жизнь. В подтверждение тому она также прикрепила фотографии со своим новым молодым человеком, которого встретила уже в январе, после проведения праздничного обряда.

Еще один обычай связан с украшением елки. Согласно поверью, в канун Нового года на нее следует повесить предмет в виде того, что хочется привлечь в свою жизнь: например, если речь идет о детях – на одной из ветвей должен быть декор в виде соски или пинеток, о любви – кольцо, о богатстве – игрушечный дом.

О том, что подобный обряд помогает исполнять желаемое, сообщила пользовательница Сети: в опубликованном на ее странице видео она показала, как в декабре 2023 года повесила на домашнюю ель кольцо, не имея при этом каких-либо "задних мыслей" об отношениях. А уже в мае 2024-го она получила заветное предложение руки и сердца.

"Я в 2023 году пинетки на елку повесила и 14 января узнала о беременности", – поделились также в комментариях в соцсетях.

Мечтать и действовать

Вера в эффективность новогодних обрядов является когнитивным искажением: зачастую желания, загаданные таким образом, сбываются исключительно по совпадению, заявила в разговоре с Москвой 24 психолог Дарья Яушева. Притом, по ее словам, воплотить их в жизнь все же возможно, но для этого важно соблюсти ряд правил.



Дарья Яушева психолог Следует оценивать желания на реалистичность и формулировать их четко. Для этого подойдут SMART-формулировки, часто используемые бизнесменами. То есть желание должно быть конкретным, измеримым, достижимым, актуальным и ограниченным по времени. Мозг лучше реагирует на конкретику. И вместо "хочу быть счастливее" лучше формулировать конкретно, в какой сфере, что именно принесет счастье.

Получить загаданное можно, написав письмо будущему себе или от будущего себя к себе настоящему. Эксперт пояснила, что в таком тексте следует максимально подробно описать собственные чувства и ощущения, которые возникнут, когда все воплотится в жизнь.

"Еще к процессу рекомендуется подключать тело. Например, если вы кинестетик и телесное воплощение ближе, то можно нарисовать или станцевать желание, как бы это ни выглядело. Или спеть о нем, если вы аудиал", – рассказала Яушева.

Не менее действенной является стратегия Уолта Диснея, указала психолог. Ее суть в том, чтобы обратиться к трем внутренним субличностям: сначала – к Мечтателю, затем – к Критику, а после того, как оба "выскажут" свое мнение, позволить Реалисту взвесить все и вынести свой вердикт.

Однако самое важное в контексте исполнения новогоднего желания – действие. По мнению эксперта, вера в чудо работает лучше, если делать хотя бы небольшие шаги к его реализации. При этом даже если загаданное сбудется не полностью, важно быть благодарным в том числе и за маленькие достижения, заключила она.