Шуметь по расписанию: нужно ли вводить в России единое время тишины

В России предлагают ввести единое время запрета на шум для всех регионов – сейчас каждый субъект выбирает период тишины самостоятельно. Кроме того, в стране также могут увеличить штрафы за неурочный грохот. Подробнее – в материале Москвы 24.



С поправками на шум

Поправки в закон подразумевают единое для всех регионов время тишины – с 23:00 до 07:00. Шумные строительные работы будут разрешены только в будни с 09:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Соответствующие обновления в законе внесли в Госдуму на рассмотрение 23 октября.

Сейчас каждый регион вправе самостоятельно устанавливать "тихое время". Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 в любой день. В Подмосковье же запрет действует с 21:00 до 08:00 в будни и с 22:00 до 10:00 – в выходные и праздничные дни.



Владимир Кошелев первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ, соавтор законопроекта Единый федеральный закон о тишине направлен на то, чтобы сформировать общие требования и правила для всех субъектов и исключить возможные правовые пробелы в положениях регионального законодательства. Это как ПДД – у нас же нет своих ПДД в каждом регионе? А добрососедство и комфортное проживание каждого человека у себя дома ничуть не менее важно, чем безопасность на дорогах.

Также планируется, что жильцы смогут выбирать уполномоченных по дому, которые будут фиксировать шум в неположенное время. Это могут быть люди из числа собственников или представители управляющей компании.

Кроме того, на рассмотрение правительства были направлены поправки КоАП РФ о более высоких штрафах за превышение допустимого уровня громкости. За совершенное впервые правонарушение физлицу придется заплатить от 500 до 2 000 рублей, должностному лицу – от 5 000 до 10 000 рублей, юрлицу – от 20 до 50 тысяч. При повторном нарушении суммы ощутимо вырастут.

Будет ли толк?

Локальные нормы о тишине в каждом регионе могут создавать путаницу, поэтому привести закон к единому стандарту действительно нужно, считает член комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов.

"Свои законы о тишине в субъектах создают определенную путаницу и для жителей домов, и для рабочих, ведущих ремонт в квартирах, и для промышленников. Приведение норм к единому стандарту, их унификация для всех регионов нашей страны – то, что необходимо сделать", – сказал он в разговоре с РИА Новости.

Однако зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева уверена, что локальные нормы стоит оставить. При этом определять их нужно иначе, нежели сейчас.

"В каждом субъекте РФ свои периоды, когда запрещено громко шуметь, – мне кажется это правильным. Но еще лучше, если дифференциация будет происходить не по регионам, а по домам", – сказала депутат Москве 24.



Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Все многоэтажки разные – где-то живут пенсионеры, и им требуется больше спокойствия. В новостройках нужно больше времени на проведение ремонта. Решение о часах тишины жильцы каждого дома должны принимать на общем собрании.

Кроме того, парламентарий считает, что нужно обратить внимание на проблему фиксации превышения уровня шума.

"Сейчас это могут сделать только специально обученные сотрудники с помощью прибора, однако они не всегда оперативно реагируют на заявки, особенно ночью", – отметила она.

С этим соглашался и юрист, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин: по его словам, управляющие компании действительно стоит наделить правом фиксировать нарушения.

Специалист пояснил, что сейчас жильцы вынуждены обращаться из-за шума в полицию. По его словам, как правило, это не первостепенная проблема для правоохранительных органов, которые в первую очередь загружены более серьезными правонарушениями. В результате зачастую полиция приезжает на место, когда источник шума уже исчез, сказал юрист.

Если же сотрудники УК получат право выезжать в ночное время для фиксирования нарушений закона о тишине, дисциплина резко вырастет, а количество таких проблем сократится, заключил Крохин.