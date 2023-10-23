Шуметь по расписанию: нужно ли вводить в России единое время тишины

В России предлагают ввести единое время запрета на шум для всех регионов – сейчас каждый субъект выбирает период тишины самостоятельно. Кроме того, в стране также могут увеличить штрафы за неурочный грохот. Подробнее – в материале Москвы 24.
С поправками на шум
Поправки в закон подразумевают единое для всех регионов время тишины – с 23:00 до 07:00. Шумные строительные работы будут разрешены только в будни с 09:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Соответствующие обновления в законе внесли в Госдуму на рассмотрение 23 октября.
Сейчас каждый регион вправе самостоятельно устанавливать "тихое время". Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 в любой день. В Подмосковье же запрет действует с 21:00 до 08:00 в будни и с 22:00 до 10:00 – в выходные и праздничные дни.
Также планируется, что жильцы смогут выбирать уполномоченных по дому, которые будут фиксировать шум в неположенное время. Это могут быть люди из числа собственников или представители управляющей компании.
Кроме того, на рассмотрение правительства были направлены поправки КоАП РФ о более высоких штрафах за превышение допустимого уровня громкости. За совершенное впервые правонарушение физлицу придется заплатить от 500 до 2 000 рублей, должностному лицу – от 5 000 до 10 000 рублей, юрлицу – от 20 до 50 тысяч. При повторном нарушении суммы ощутимо вырастут.
Будет ли толк?
Локальные нормы о тишине в каждом регионе могут создавать путаницу, поэтому привести закон к единому стандарту действительно нужно, считает член комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов.
"Свои законы о тишине в субъектах создают определенную путаницу и для жителей домов, и для рабочих, ведущих ремонт в квартирах, и для промышленников. Приведение норм к единому стандарту, их унификация для всех регионов нашей страны – то, что необходимо сделать", – сказал он в разговоре с РИА Новости.
Однако зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева уверена, что локальные нормы стоит оставить. При этом определять их нужно иначе, нежели сейчас.
"В каждом субъекте РФ свои периоды, когда запрещено громко шуметь, – мне кажется это правильным. Но еще лучше, если дифференциация будет происходить не по регионам, а по домам", – сказала депутат Москве 24.
Кроме того, парламентарий считает, что нужно обратить внимание на проблему фиксации превышения уровня шума.
"Сейчас это могут сделать только специально обученные сотрудники с помощью прибора, однако они не всегда оперативно реагируют на заявки, особенно ночью", – отметила она.
С этим соглашался и юрист, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин: по его словам, управляющие компании действительно стоит наделить правом фиксировать нарушения.
Специалист пояснил, что сейчас жильцы вынуждены обращаться из-за шума в полицию. По его словам, как правило, это не первостепенная проблема для правоохранительных органов, которые в первую очередь загружены более серьезными правонарушениями. В результате зачастую полиция приезжает на место, когда источник шума уже исчез, сказал юрист.
Если же сотрудники УК получат право выезжать в ночное время для фиксирования нарушений закона о тишине, дисциплина резко вырастет, а количество таких проблем сократится, заключил Крохин.
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