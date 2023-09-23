Чему важно научить ребенка, который ходит в школу один

Здорово, когда ребенок проявляет самостоятельность и умеет сам добираться до школы и обратно. С другой стороны, на маршруте могут произойти самые разные опасные ситуации. Как максимально подготовить к ним ребенка и сделать его автономные выходы максимально безопасными, разбираемся вместе с психологом.



Отработка маршрута

Родители сами решают, в каком возрасте разрешить ребенку самостоятельно ходить в школу и обратно. Но есть важное условие – он должен этого хотеть, рассказала Москве 24 детский психолог Елена Бурьевая.

Если ребенок не стремится к автономным прогулкам, у него повышен тревожный фон, есть страхи, то с самостоятельными походами в школу лучше повременить. И, возможно, есть смысл проконсультироваться с психологом.



Елена Бурьевая детский психолог Но даже если малыш готов ходить до школы в одиночку, резко отпускать его нельзя. Тем более во время долгой адаптации после каникул, когда он испытывает напряжение и может быть рассеянным и невнимательным.

Первое время все равно надо ходить вместе и проговаривать по дороге все важные моменты, касающиеся маршрута, отмечать потенциально опасные места и напоминать правила дорожного движения. При этом очень важно, чтобы родители сами всегда переходили дорогу только по правилам, иначе ребенок тоже может ими пренебречь и попасть в опасную ситуацию, предупредила эксперт.

Когда уже есть уверенность, что малыш готов самостоятельно преодолеть маршрут, можно его отпустить. Но на несколько первых раз все же лучше договориться о пробных походах и идти в отдалении от ребенка, наблюдая, все ли он верно делает. Потом дома можно будет похвалить его за соблюдение правил и проговорить замечания.

Разработка плана Б

Очень важно заранее продумать с ребенком план действий в различных нестандартных ситуациях, которые могут случиться по дороге в школу, отметила Елена Бурьевая. Чтобы лучше запомнилось, можно нарисовать карту и проговорить варианты: что будет, если начнется ремонт и перекроют дорогу, или что если светофор сломается, и так далее.



Елена Бурьевая детский психолог Ребенок должен знать, как безопасно пользоваться лифтом, как действовать, если он встретит собаку на пути или к нему начнет приставать незнакомый человек, и куда можно обратиться за помощью (аптека, кафе, магазин).

Ну и, конечно, в современном мире можно и нужно пользоваться гаджетами, напомнила эксперт. Это может быть GPS-брелок, который помогает отслеживать местоположение ребенка, брелок-сигнализация и отпугиватель собак.

Также задачу родителям в обеспечении безопасности детям во многом упрощает телефон. Важно сразу договориться, чтобы ребенок отзванивался, когда выходит из школы в сторону дома и когда возвращается домой, отметила Бурьевая.

Но здесь также необходимо заранее продумать порядок действий в случае, если телефон потерялся, и научить малыша правилу: всегда на максимум заряжать его перед выходом из помещения, заключила эксперт.