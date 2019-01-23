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Москва 24

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Общество

23 января, 00:00

Невеста для Николая: слепой преподаватель из Лобни ищет любовь своей жизни

общество

На прошлой неделе телеканал Москва 24 показывал сюжет про Николая Хлудова, слепого преподавателя из Лобни, который ежедневно добирается до работы по памяти два часа. В интервью герой признался, что одна из главных задач для него сегодня – найти невесту.

Редакция портала Москва 24 решила ему в этом помочь. Кого именно ищет наш герой, просто ли с ним в быту и какими качествами должна обладать его избранница – в нашем материале.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Плохое зрение у Николая было с самого детства, но к 20 годам он потерял его окончательно. Сегодня у мужчины остался только один процент зрения. Силуэты и предметы Николай не видит. Все, что он воспринимает – это легкое светоощущение. Несмотря на это, он ежедневно самостоятельно добирается до работы из Лобни до деревни Пучково, что под Троицком. Дорога занимает два часа с пятью пересадками: сначала пешком, потом электричка, три ветки метро и маршрутка.

37-летний Николай Хлудов (который, заметьте, выглядит намного моложе) преподает IT-курсы в "Доме слепоглухих", обучает людей с нарушением зрения элементарным навыкам работы с компьютером.

"Дом слепоглухих" в Пучково открыл свои двери для инвалидов в 2013 году. Сюда съезжаются слепоглухие из Москвы, Московской области и со всей России. За пять лет здесь было обучено около 500 человек. Помимо Николая, в центре работают еще четверо слабовидящих и незрячих преподавателей.

С Николаем мы встретились на станции метро "Тимирязевская", где он обычно делает пересадку с электрички на метро. К тому моменту он уже закончил свой рабочий день, и мы переместились в уютное кафе. Надо отметить, что у меня был легкий диссонанс при встрече с нашим героем. Я ожидала увидеть плохо ориентирующегося в пространстве человека, которому нужна помощь, но по факту Николай уверенно шагал сам и вел меня под руку, как истинный кавалер.

Уже через 15 минут разговора я совершенно забыла, что передо мной незрячий мужчина. А еще через час узнала, что слепые могут любить шопинг, умеют читать смс и знакомятся в соцсетях. Но пусть Николай сам расскажет обо всем по порядку (далее повествование от его лица).

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Детство и хобби

Я родился в Твери, но уже с первого класса переехал в Москву и стал жить в интернате для слепых и слабовидящих. Университет тоже закончил в столице, а в Лобню переехал только шесть лет назад.

В детстве я активно интересовался спортом: гимнастика, плавание, легкая атлетика. С гимнастикой все шло хорошо, а вот плавание оставалось слабым звеном. Для меня это всегда было неким испытанием, мне почему-то трудно плавать. Особенно страшно на глубине, например, плавать на море. Хотя я ныряю в воду, могу дурачиться, делать сальто, прыгать спиной.

Что еще я делаю из экстремального? Езжу на метро!

Зимой катаюсь на коньках, хотя в последнее время не с кем. Одному кататься сложно, можно в кого-то врезаться. Раньше я катался в "Сокольниках", там все едут по кругу – так я ловил кого-то на слух, пристраивался и по голосу ехал за ними.

Сегодня в свободное время я могу занять себя шопингом, это позволяет отвлечься. Не обязательно сливать много денег, я могу целый день потратить на поиск определенной рубашки, но в итоге найду. Цвет и фасон одежды мне принципиален, хотя далеко не все нормально воспринимают мой шопинг-терроризм. Иногда по настроению слушаю музыку, люблю тяжелый рок: Scorpions, Nighwish, Evanescence, из того, что полегче – C.C. Catch и Sandra, также могу послушать попсу на фоне.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Семья и быт

Сам я ничего не умею делать, ничего не знаю (смеется). У меня есть принцип класть все вещи на свое место, поэтому всегда поддерживается порядок. Хотя сейчас в бытовом плане все полетело: дел много, да и дома я бываю нечасто.

Готовить я умею, но не люблю. Могу приготовить мясной суп или рыбный из консервов, картошку в любом виде – жареную, вареную, рис с мясом, бутерброды. Из салатов – оливье и его производные. Салаты я вообще очень люблю, но ненавижу их делать. Иногда раз в месяц хочется что-то "забабахать", тогда делаю, но вообще я отношусь к людям, которые готовят по необходимости: пельмени сварил и все. Могу целый день бегать голодным волком, без завтрака и обеда, но ужин – обязательно.

Женщина может меня удивить красивой сервировкой стола. Это и эстетически приятно, и порядок. А когда, например, люди кладут бутерброд на стол и не используют тарелку, меня это бесит.

Сейчас, помимо IT-курсов, я занимаюсь тренингами на сближение. По натуре я неформальный лидер, из-за этого меня не всегда любит начальство. В семье также хочу выступать лидером. Я уже был женат 2,5 года на незрячей девушке, развелся в 2006 году. Когда спустя какое-то время уже без эмоций разговаривали с бывшей женой о причинах развода, она сказала мне: "Кажется, что тобой можно управлять, но потом наступает момент, когда осознаешь, что этого не получится, наступает разочарование". Изначально я очень хорошо отношусь к людям, но зачастую они это воспринимают как слабость.

Один из моих друзей считает, что моя девушка должна быть самодостаточна в своих вопросах (готовки, уборки и других женских компетенциях), но при этом процесс должен быть согласован со мной. Наверное, я с ним согласен. А мужскую работу по дому я сам могу делать: полочку прибить, мебель собрать, выключатель поменять, лампочки, розетки – вообще ерунда.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Образ девушки

Я вижу сны, но образов девушки там нет. У меня раньше был образ, но он не сработал, и я перестал транслировать это в современную жизнь. Многие девушки, с которыми я общался, были похожи внешне и по характеру. Но всегда наступал такой момент, когда они понимали, что у меня преобладают лидерские качества, и наступал конфликт.

В женской внешности мне нравятся длинные волосы. Но, конечно, больше важен характер, и главное – позитивное отношение к жизни. Иногда бывает, человек на первой встрече улыбается, смеется, а какой он дома – еще не известно. Внешне все вроде такие веселые и прикольные, а когда начинается более тесное общение, понимаешь, "ага, приплыли". По моему опыту, девушка может долго так маскироваться.

Мне не принципиально, зрячая она или нет. Я общался с разными, знакомился в разных местах, даже однажды в соцсетях. А где знакомиться? На работе все заняты вроде как. Я когда на работу пришел, сразу промониторил обстановку.

Вообще с будущей женой хотелось бы разделять жизненные ценности: семья, любимая работа, общие интересы и друзья. Особенно важно, чтобы она не была против друзей. Это сложно, когда я не могу встретиться вечером с другом и поговорить.

Она должна слышать, слушать, понимать и принимать. Это основные ступени взаимодействия между людьми.

Конечно, я хочу детей. От первого брака у меня уже есть один ребенок 14 лет, но я исключен из процесса воспитания. Алименты плачу, но встречаюсь с ним довольно редко. Хотя мы иногда разговариваем по телефону, обсуждаем и решаем его проблемы. В будущем хочу еще минимум двоих детей, мальчика и девочку. Я сам рос с сестрой, поэтому мне это привычно и знакомо.

На первое свидание я могу сводить ее в кафе или ресторан, но иногда хочется повести девушку в театр или что-то небанальное. Для нее я готов устроить романтическое путешествие в другой город. Я вообще раз в год стабильно планирую какую-то движуху, дома не сижу. Вот, прошлым летом ездил с другом в Турцию.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Друзья и коллеги о Николае

Для того, чтобы потенциальная невеста смогла оценить будущего мужа не только с его слов, мы попросили людей из ближайшего круга общения Николая поделиться своими мыслями и рассказать о нем со стороны.

Ирина, коллега:

"Когда я впервые увидела Николая и просто послушала, как он общается, он мне сразу понравился. Это впечатление сохранилось и по сей день. Николай – общительный, открытый и с чувством юмора. А также добрый и совсем не вредный. У него всегда складываются хорошие отношения с подопечными, они будто на одной волне. Ученики очень довольны тем, как Николай преподает, как говорит и доносит информацию. А недавно он стал вести тренинги на сплочение и помогает ребятам преодолеть проблемы с общением, которые есть у многих, кто к нам приезжает.

Еще хочется отметить, что Николай всегда опрятно и аккуратно одет. Он все успевает, и делает это на спокойной волне, без лишних переживаний и нервозности. Создается ощущение, что у него все слажено: и в душе, и на деле. Думаю, ему нужна такая по характеру девушка, как он сам".

Глеб, друг:

"В первую очередь я бы отметил, что Николай – командир, холерик. Но это не испорченный холерик, которому все должны. Это человек, который контролирует ситуацию и владеет ей. Что в работе, что в личной жизни, он – мужчина, который знает, что делает. Николай знает, где применить доброту, а где – мягкость. Он понимает, где правильно надавить и сделать это так, чтобы не обидеть. Противоположный пол может привлечь его здравая логика в отношении жизни и мира в целом.

Отношения мужчины и женщины – это очень тонкая для него тема. В его семье муж должен быть главным. Жена или девушка Николая должна быть самостоятельной и не навешиваться на него целиком и полностью, но в то же время согласовывать с ним свои действия и давать возможность мужу контролировать ситуацию. Для любимой Николай способен сделать многое, и я уверен, что он делал рыцарские поступки не раз, но об этом не говорит. Это человек с большой буквы, и он достоин лучшего".

Девушки, желающие познакомиться с Николаем, могут написать ему на личную почту: Nick5112@yandex.ru.

И да, не волнуйтесь, Николай сможет прослушать ваши сообщения через голосовую почту.

Запускаем волну любви!

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