Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:40

Учитель, потерявший зрение, ездит на работу по памяти

общество

12:40

Поделиться в социальных сетях:

Слепой учитель из Подмосковья каждый день ездит на работу по памяти. Путь из Лобни до Троицка занимает у него два часа, сообщает телеканал Москва 24.

Чтобы добраться до Дома слепоглухих, где Николай Хлудов преподает IT-курсы, ему приходиться делать пять пересадок. В поездке ему помогают трость и память.

Мужчина лишился зрения 15 лет назад – тогда ему было 22 года. Работу бросать не стал. Ездит туда по памяти. Помнит каждый поворот.

"Вот сейчас все намело, но там был лежачий полицейский. Вы, конечно, его не заметили, а для меня это существенный момент. То есть я знаю, что я зашел в соседний двор", – рассказывает Хлудов.

От дома до железнодорожной платформы 15 минут. На станции он самостоятельно покупает билет. Затем 35 минут в электричке от платформы Луговая до станции Тимирязевская. По серой ветке от "Тимирязевской" до "Чеховской", переход на "Пушкинскую". На "Китай-городе" еще одна пересадка, далее – до "Теплого Стана".

На дорогу от станции метро "Теплый Стан" до Троицка уходит 20 минут. Мужчина добирается на маршрутке №433. Затем еще одна маршрутка.

В доме слепоглухих мужчина учит своих подопечным элементарным вещам на компьютере. При этом он никогда не видел своих учеников, а они – его.

Николай Хлудов не единственный, кто приезжает издалека. Есть и те, кто совершает ежедневное путешествие из Щелкова или Перова.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика