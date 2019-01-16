Учитель, потерявший зрение, ездит на работу по памяти

Слепой учитель из Подмосковья каждый день ездит на работу по памяти. Путь из Лобни до Троицка занимает у него два часа, сообщает телеканал Москва 24.
Чтобы добраться до Дома слепоглухих, где Николай Хлудов преподает IT-курсы, ему приходиться делать пять пересадок. В поездке ему помогают трость и память.
Мужчина лишился зрения 15 лет назад – тогда ему было 22 года. Работу бросать не стал. Ездит туда по памяти. Помнит каждый поворот.
"Вот сейчас все намело, но там был лежачий полицейский. Вы, конечно, его не заметили, а для меня это существенный момент. То есть я знаю, что я зашел в соседний двор", – рассказывает Хлудов.
От дома до железнодорожной платформы 15 минут. На станции он самостоятельно покупает билет. Затем 35 минут в электричке от платформы Луговая до станции Тимирязевская. По серой ветке от "Тимирязевской" до "Чеховской", переход на "Пушкинскую". На "Китай-городе" еще одна пересадка, далее – до "Теплого Стана".
На дорогу от станции метро "Теплый Стан" до Троицка уходит 20 минут. Мужчина добирается на маршрутке №433. Затем еще одна маршрутка.
В доме слепоглухих мужчина учит своих подопечным элементарным вещам на компьютере. При этом он никогда не видел своих учеников, а они – его.
Николай Хлудов не единственный, кто приезжает издалека. Есть и те, кто совершает ежедневное путешествие из Щелкова или Перова.
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