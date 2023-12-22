Поворот на удачу: главные приметы и поверья дня зимнего солнцестояния

22 декабря – день зимнего солнцестояния: в Северном полушарии наступает астрономическая зима. Рассказываем, что происходит во время этого явления и какие приметы с ним связаны.

В 06:27

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зимнее солнцестояние – астрономическое событие, при котором небесное светило находится над горизонтом на минимальной высоте. Из-за этого наступают самый короткий день и самая длинная ночь в году: продолжительность светового дня составит всего лишь 6 часов 59 минут. Уже после 22 декабря этот показатель будет постепенно увеличиваться.

Точное время явления в Северном полушарии – 06:27 по Москве.

Традиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В древности одной из главных традиций, связанных с этим астрономическим событием, было разведение костров. Таким образом люди приветствовали Солнце и радовались увеличению светового дня.

Также молодежь на Руси ходила по соседям и исполняла песни-колядки, сулившие хозяевам дома здоровье и процветание. Те в ответ угощали гостей сладостями и выпечкой.

Кроме того, в прошлом верили, что в этот день можно попросить у судьбы лучшее и воплотить заветные мечты. Для этого нужно было встать лицом к востоку и, глядя на горизонт, попросить исполнения желаний.

Нелишней была и генеральная уборка. Перед днем зимнего солнцестояния выкидывали все ненужные и старые вещи, чтобы освободить место для чего-то нового.

Приметы погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Считается, что в день зимнего солнцестояния можно определить, какую погоду ждать 31 декабря: если 22-го будет солнечно, то в канун Нового года будет морозно. А если пасмурно, то ожидается оттепель.

Иней в эту дату обещал урожайный год. Безветренная погода – тоже хороший знак. Это значит, что в следующем году будет много фруктов.

В свою очередь, сильный снегопад говорит о том, что остальные месяцы зимы тоже будут богатыми на сугробы. А дождливая погода предупреждает: весна придет с множеством осадков.