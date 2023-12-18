Метеоролог заявил, что русская зима резко поменяла характер

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Русская зима резко поменяла характер, отметил ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков. По словам эксперта, во всем столичном регионе наступил период оттепели.

"Если в первой половине декабря погода была морозной и снежной, то теперь наступил продолжительный оттепельный период. Температурный фон на 5–8 градусов будет превышать климатическую норму для этого времени", – приводит RT его слова.

Старков уточнил, что столбики термометров будут показывать на этой неделе от 0 до 3 градусов. При этом в Москве и области ожидается ветер, а также дождь и мокрый снег, предупредил метеоролог.

По его словам, морозы могут вернуться в следующие выходные. Однако переход к отрицательным значениям будет постепенным, уточнил эксперт.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что оттепель сохранится в столице на протяжении всей недели. Температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов тепла, что значительно превысит климатическую норму декабря.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что, несмотря на уменьшение высоты сугробов на три сантиметра из-за оттепели, снег в Москве полностью не растает.



В столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за оттепели