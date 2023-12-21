В Московском планетарии рассказали, как пройдет день зимнего солнцестояния в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зимнее солнцестояние произойдет 22 декабря. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Специалист пояснила, что в день солнцестояния небесное светило как будто останавливается на некоторое время, отсюда и название этого явления.

"22 декабря в 6 часов 27 минут по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние. Солнце, перемещаясь по эклиптике (большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое с Земли годичное движение Солнца, – Прим.ред.) в этот момент достигает самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса", – пояснила Рублева.

В результате в Северном полушарии наступит астрономическая зима. В Южном же, наоборот, – первый день лета. При этом жителей Северного полушария 22 декабря ожидает самый короткий день и наиболее длинная ночь в году.

"Продолжительность светового дня составит всего лишь 6 часов 59 минут, в то время как в летнее солнцестояние он длится 17 часов 33 минуты", – отметила эксперт.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария В день зимнего солнцестояния светило поднимется над горизонтом в полдень всего на 11 градусов – это очень низкое положение. Для сравнения, в день летнего солнцестояния оно поднимается на высоту 56 градусов над горизонтом. Разница огромная.

После зимнего солнцестояния с каждым днем Солнце в Северном полушарии будет восходить раньше и подниматься все выше над горизонтом, а также заходить за него позднее. Поэтому светлое время суток начнет увеличиваться, а ночное – уменьшаться.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 декабря своего пика достигнет звездопад Урсиды. Однако жители столичного региона не смогут увидеть это явление из-за облачной погоды с осадками. Также наблюдению помешает Луна, которая как раз стремится к полнолунию.

