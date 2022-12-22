Московские питомники рассказали об увеличении спроса на кроликов до 10 раз

В Москве наблюдается ажиотажный спрос на домашних кроликов, рассказали в столичных питомниках по разведению этих животных. Символ 2023 года хотят или приобрести в подарок близким, или провести с ним фотосессию. Разбираемся, как бизнес справляется с возросшим спросом и почему некоторые питомники отказывают в продаже.



Кролик не подарок?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В декабре спрос на кроликов увеличивался и в прежние годы, но конец 2022-го бьет все рекорды. Об этом Москве 24 рассказал руководитель питомника "Милаш кролик" Владислав Тимохин.





Владислав Тимохин руководитель питомника В этом году спрос вырос до 10 раз. Нам пишут и звонят ежедневно, мы еле успеваем отвечать. Я и наша команда с 1 декабря спим по два-четыре часа. И так каждый день. Но мы знали, что будет высокий спрос, и подготовили крольчат к декабрю.

Эти животные практически весь день сидят в клетке, их можно приучить к лотку. С уходом справится даже ребенок старше семи лет. По словам Тимохина, из-за маленького веса большим спросом пользуются карликовые кролики – они вырастают всего до полутора килограммов. Однако сотрудники питомника не рекомендуют дарить животных.

"Например, родители должны понимать, что ребенок может наиграться и им придется самим убираться, кормить и ухаживать за зверьком. Если вы хотите преподнести кролика в подарок тому, кто об этом не знает, а он его не хотел, то, скорее всего, питомец окажется на улице. В лучшем случае, более добросовестные и адекватные люди вернут его нам", – сказал заводчик.

В некоторых точках продаж даже проводят собеседование с потенциальными покупателями и по его итогам могут отказать в приобретении, отметила в беседе с Москвой 24 владелец питомника "Ушастый одуванчик" Юлия Муза.

"Мы спрашиваем, для кого кролик, сколько лет ребенку, смогут ли покупатели уделять питомцу внимание, ухаживать за ним. Перед продажей очень тщательно рассказываем о содержании, помогаем с выбором животного. И только после этого и мы, и будущие владельцы принимаем окончательное решение", – сказала она.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Если в беседе выясняется, что кролика хотят преподнести как сюрприз тому, кто об этом не догадывается, сотрудники питомника также могут отказать в продаже.

"Чтобы животное не оказалось в приюте или на улице, мы стараемся отговорить от такого подарка. Либо попросить уточнить, хотел бы близкий завести кролика. Это необходимо, потому что такие сюрпризы – одна из причин, почему животное оказывается в приюте", – рассказала Юлия.

Если же люди предупреждены обо всех тонкостях содержания, но все равно горят желанием завести зверька, то лучше всего брать малыша до двух-трех месяцев, уточнила Москве 24 владелица питомника карликовых кроликов "Ушастик" Надежда Воеводина.





Надежда Воеводина владелица питомника карликовых кроликов Чем старше кролики, тем сложнее и дольше они привыкают к новым хозяевам. Также у животных с возрастом может меняться характер не в лучшую сторону, это связано с периодом полового созревания. Некоторые питомцы в это время могут проявлять агрессию.

"И нужно быть готовым, что в квартире пострадают провода или обои. Хотя, конечно, не все кролики портят интерьер", – указала эксперт.

Также не рекомендуется покупать этих животных на птичьих рынках или через сайты объявлений. "Там одну породу порой выдают за другую, в итоге "карликовые" кролики могут вырасти раз в десять. И тогда тоже начинаются отказы", – рассказала она.

Воеводина отметила, что в ее питомнике за последние два месяца спрос увеличился в несколько раз. Как правило, поступает два-три запроса в день. Самое популярное пожелание – нидерланский карликовый кролик, так как эта порода самая маленькая, добавила она.

К съемке готов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Повышенный спрос отмечают не только питомники, но и организаторы фотосессий. По словам управляющей "Зайкафе" Лолиты Сахаровой, заказать такую услугу на декабрь и январь уже нельзя – нет мест.

Она рассказала, что во время съемки есть определенные правила взаимодействия с животным. К примеру, кроликов нельзя брать в руки, так как для них это стресс.

"Также приходится обучать гостей, как правильно гладить кролика. Многие считают, что им, как кошкам или собакам, нравятся почесывания. Однако их нужно гладить от ушек по спинке по росту шерсти. Им нравятся спокойные, поглаживающие движения без почесывания. Конечно, нельзя пугать громкими звуками, бегать за ними", – объяснила Сахарова.

При этом кафе отмечает не только повышенный интерес к фотосессиям. Часто владельцы животных просто обращаются за консультациями к сотрудникам заведения.





Лолита Сахарова управляющая "Зайкафе" В основном спрашивают одно и то же: как содержать, что делать, можно ли кролика перевозить. К декабрю поток таких вопросов увеличился. И, к сожалению, в январе-феврале мы ожидаем наплыв тех, кто попытаются кроликов нам отдать.

Частный фотограф Ольга Федорова тоже с трудом справляется с потоком клиентов. "Съемки с кроликами всегда пользовались спросом перед Новым годом. В этот раз – просто ажиотаж, заказов очень много. Особенно в выходные дни, на каникулы", – рассказала она.

Федорова добавила, что в основном кролики воспринимают фотосессии без стресса. Главное, снимать не в душном и жарком помещении, плюс у животных должен быть доступ к пище и воде. Кроме того, клиентам нельзя резко хватать кроликов, щипать и поднимать, особенно за уши. Беспроигрышный вариант подружиться с ними – дать угощение, подсказала фотограф.

