Психиатр оценил, может ли длинноволосый Кен повлиять на ориентацию ребенка

В интернет-магазинах начали продавать куклу Кена с длинными волосами и макияжем. Некоторых обновленный образ молодого человека смутил: производителей обвинили в пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних. Разбираемся, могут ли такие куклы навредить детской психике и в дальнейшем негативно сказаться на жизни ребенка.



Кены преткновения

Фото: Mattel

Зимой этого года компания Mattel – производитель Барби объявила о желании выпустить игрушки, которые будут посвящены разным представлениям о красоте и моде. В результате коллекцию Fashionistas пополнили новые образы: куклы с позолоченным протезом ноги, с болезнью витилиго (разная пигментация кожи. – Прим. ред.), лысая игрушка и Кен с длинными волосами.

Последний привлек к себе наибольшее внимание покупателей. Обновленного Кена в джинсовых шортах и разноцветной майке начали рекламировать и продавать в интернет-магазинах. Но бурю негодования вызвала не одежда, а его длинные волосы светлого оттенка и макияж: вместо традиционной раскраски лица парню добавили блестки на губы, глаза и брови.

За продажу "огламуренного" Кена один из Telegram-каналов уже обвинил интернет-магазин в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Якобы продавцы нарушили одноименную статью Административного кодекса РФ, по которой предусмотрен крупный штраф. То есть юрлицу придется заплатить миллион рублей или приостановить свою деятельность на 90 суток.

Ранее компания Mattel задумывалась о выпуске игрушек, адаптированных под русскую культуру.

"Если говорить в целом о дальнейших планах в России, то сейчас мы стремимся к разнообразию среди кукол. Ориентируемся на мировые тренды среди молодых девушек, которые стремятся одновременно к саморазвитию и успехам в карьере, совершенствуют веру в себя и свои умения, а также развивают свое воображение", – рассказали представители компании.

Пропаганда или вымысел?

Фото: Mattel

Мы должны относиться с уважением к мнению родителей, когда они в игрушках видят те или иные риски для своих детей. Об этом в интервью Москве 24 заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

"Будет ли это касаться каких-то мировоззренческих установок, религиозных, семейного уклада – каждая семья самостоятельно выбирает, в какой духовно-нравственной среде живет ее ребенок. В нашей стране в отношении детства четко законодательством регулируется поддержка традиционных семейных ценностей", – сказала эксперт.





Антонина Цицулина президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Если данная игрушка кажется кому-то из родителей вызывающей, то, конечно, ее не надо покупать своему ребенку. Сегодня родители выбирают, что читают их дети, что смотрят, во что играют... Но это не значит, что не должно быть работы экспертов и специалистов над созданием здоровой среды, в том числе игровой.

Эксперт подчеркнула, что, по данным научных исследований, проводимых в том числе и в России, дети не играют в те игрушки, которые наделяются демоническими либо другими функциями. "Дети гораздо чище, вся их игра, как правило, высоконравственна. Они играют и не вкладывают туда те понятия, которые вкладываем порой мы, взрослые", – объяснила Цицулина.

В свою очередь, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович уверен, что людям не мерещится пропаганда гомосексуализма, она действительно есть. Об этом он рассказал в интервью Москве 24.





Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории На сегодняшний день такой европейский тренд, который, естественно, продвигается из расчета в первую очередь на детскую аудиторию. Мы меняем представление у детей об окружающей среде, у неокрепших, несозревших. Это всегда проще. Делается это стандартно через компьютерные игры, через игрушки, мультфильмы.

По мнению Федоровича, такие игрушки действительно могут оказать неоднозначное влияние на ориентацию ребенка. "Начнем немного с помады и блеска, потом – юбочки и каблучки, коими на сегодняшний день в полный рост оснащена и наполнена высокая мода", – добавил он.

Вместе с тем специалист призвал родителей не покупать детям подобных игрушек.