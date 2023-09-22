В Союзе пассажиров рассказали, как бороться с пьяными дебоширами в транспорте

В Госдуме предложили сделать отдельную статью в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), посвященную незаконному распитию алкоголя в самолете и прочих видах транспорта. Необходимость такого решения обосновывается повышенной угрозой для всех пассажиров на фоне употребления спиртного. Обращение уже было направлено в Минтранс. Разбираемся, поможет ли такое нововведение в борьбе с дебоширами.
Опасны для себя и для других
В КоАП следует выделить отдельную административную статью под правонарушения, связанные с распитием спиртного в транспорте. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Свое предложение он направил в Минтранс на имя главы ведомства Виталия Савельева.
На данный момент за употребление алкоголя в запрещенных местах (парках, поездах, самолетах) предусмотрены штрафные санкции от 500 до 1 500 рублей. Однако распитие спиртного пассажирами транспорта повышает риски для них самих и для окружающих людей, обратил внимание парламентарий.
Например, в случае форс-мажора в закрытых пространствах трудно оказать экстренную помощь. Кроме того, в СМИ регулярно сообщается о снятии с рейсов людей в нетрезвом состоянии. Это значит, что существующие штрафы не оказывают необходимого влияния, полагает депутат.
Ранее сообщалось, что нетрезвая 53-летняя жительница столицы устроила дебош на борту самолета, который должен был улететь из Москвы в Анталью. В итоге женщину сняли с рейса в аэропорту Шереметьево. На нарушительницу общественного порядка составили протокол по статье "Мелкое хулиганство".
Мер уже достаточно?
Вводить отдельную статью за распитие алкоголя в транспорте, в частности в самолетах, нет смысла . Об этом в беседе с Москвой 24 заявил председатель Союза пассажиров РФ Кирилл Янков.
По словам специалиста, и за пьяные, и за трезвые дебоши на борту самолета и в поезде есть наказания, причем только одним штрафом дело не ограничивается. "За каждый случай дебоша в самолете авиакомпания может взыскивать ущерб. Особенно если пришлось делать незапланированную посадку. Может взыскивать моральный ущерб в пользу пассажиров. Этих наказаний достаточно", – полагает Янков.
По мнению специалиста, надо работать не над ужесточением санкций, а над их неотвратимостью. "С неотвратимостью хотя бы в самолетах все нормально: дебоширов сдают полиции", – комментирует он.
В поездах же и электричках, по словам Янкова, дела с этим идут хуже. Далеко не на каждой станции дебошира можно сдать полиции. Над этим необходимо работать, заключил эксперт.
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