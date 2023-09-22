В Союзе пассажиров рассказали, как бороться с пьяными дебоширами в транспорте

В Госдуме предложили сделать отдельную статью в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), посвященную незаконному распитию алкоголя в самолете и прочих видах транспорта. Необходимость такого решения обосновывается повышенной угрозой для всех пассажиров на фоне употребления спиртного. Обращение уже было направлено в Минтранс. Разбираемся, поможет ли такое нововведение в борьбе с дебоширами.



Опасны для себя и для других

В КоАП следует выделить отдельную административную статью под правонарушения, связанные с распитием спиртного в транспорте. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Свое предложение он направил в Минтранс на имя главы ведомства Виталия Савельева.

На данный момент за употребление алкоголя в запрещенных местах (парках, поездах, самолетах) предусмотрены штрафные санкции от 500 до 1 500 рублей. Однако распитие спиртного пассажирами транспорта повышает риски для них самих и для окружающих людей, обратил внимание парламентарий.

Например, в случае форс-мажора в закрытых пространствах трудно оказать экстренную помощь. Кроме того, в СМИ регулярно сообщается о снятии с рейсов людей в нетрезвом состоянии. Это значит, что существующие штрафы не оказывают необходимого влияния, полагает депутат.





Султан Хамзаев член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос и высказать позицию министерства о целесообразности выделения в отдельную административную статью ответственности за правонарушения, связанные с распитием алкогольной продукции на транспорте, и последующего ужесточения штрафных санкций.

Ранее сообщалось, что нетрезвая 53-летняя жительница столицы устроила дебош на борту самолета, который должен был улететь из Москвы в Анталью. В итоге женщину сняли с рейса в аэропорту Шереметьево. На нарушительницу общественного порядка составили протокол по статье "Мелкое хулиганство".



Мер уже достаточно?

Вводить отдельную статью за распитие алкоголя в транспорте, в частности в самолетах, нет смысла . Об этом в беседе с Москвой 24 заявил председатель Союза пассажиров РФ Кирилл Янков.

По словам специалиста, и за пьяные, и за трезвые дебоши на борту самолета и в поезде есть наказания, причем только одним штрафом дело не ограничивается. "За каждый случай дебоша в самолете авиакомпания может взыскивать ущерб. Особенно если пришлось делать незапланированную посадку. Может взыскивать моральный ущерб в пользу пассажиров. Этих наказаний достаточно", – полагает Янков.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров РФ По сравнению с тем, что мы имели несколько лет назад, количество дебошей снизилось. Дополнительно введены черные списки авиакомпаний, например. Я не думаю, что требуется отдельная статья. Или тогда нужно конкретизировать, что предлагается ужесточить наказание за дебош именно в самолетах или поездах. Но это можно сделать путем добавления частей к существующим статьям КоАП.

По мнению специалиста, надо работать не над ужесточением санкций, а над их неотвратимостью. "С неотвратимостью хотя бы в самолетах все нормально: дебоширов сдают полиции", – комментирует он.

В поездах же и электричках, по словам Янкова, дела с этим идут хуже. Далеко не на каждой станции дебошира можно сдать полиции. Над этим необходимо работать, заключил эксперт.

