Дачники рассказали, как избавиться от борщевика на участке

В борьбу с борщевиком вступил закон. В Мосгордуме ввели штрафы для владельцев участков за неудаление сорняка. Сумма взыскания для граждан составит от 2 до 5 тысяч рублей. Такая мера, по мнению правительства, поможет предупредить и пресечь зарастание земель столицы сорным растением.

Дачники в этой войне уже ветераны. Они не понаслышке знают, что бороться с борщевиком сложно. Однако не невозможно. Подмосковные огородники поделились своими методами борьбы с настырным сорняком, а также упомянули о практичном использовании растения. Рассказываем подробности в нашем материале.



В настоящее время почти весь запад России входит в ареал борщевика, и победное шествие сорняка не останавливается. Одно растение может давать до 40 тысяч семян, которые легко переносятся с ветром или человеком и отлично приживаются.



Способы борьбы

Заядлый дачник Семен Извеков признался, что борщевик появился на его участке примерно в 2007 году и до 2014 года это была настоящая война. Однако опытным путем он выработал свою стратегию борьбы с опасным сорняком.

"У меня есть топ способов истребления этой заразы. Самый лучший вариант – засеять участок люцерной или клевером, тем, что быстро разрастается. Хвойные деревья здесь тоже помогут. Второй способ – химия, специальные препараты. Они, конечно, помогают, но и почву засоряют", – рассказал дачник Москве 24.





Семен Извеков дачник Третий вариант – застелить проблемные участки водонепроницаемой пленкой и держать ее с апреля по июнь, чтобы ничего там не могло нормально расти. Потом все лето косить. Четвертый путь самый долгий. Нужно все корни терпеливо доставать и выкидывать, а коробки с семенами сжигать.

По его словам, гораздо проще проводить профилактику, чем бороться с уже разросшимся сорняком. "В идеале нужно каждую неделю на дачу ездить и проверять ситуацию. С соседями обязательно познакомиться и попросить, чтобы осматривали участок", – добавил Семен.

Экипировка

Василий Глазунов тоже несколько лет вел неравную борьбу с борщевиком. И по своему опыту он знает: главное – не забывать о собственной безопасности.

Борщевик выделяет едкий сок, который делает кожу чрезвычайно чувствительной к ультрафиолету. Попадая под прямые солнечные лучи, можно получить очень сильный химический ожог.





Василий Глазунов дачник Если идешь выводить борщевик, экипировка должна быть непроницаемой для пыльцы и выделяемых растением эфирных масел. Наряду с плотной одеждой обязательно защищайте лицо. Лучше пользоваться спецодеждой, снабженной маской или респиратором.

"Его пыльца тоже может быть серьезным аллергеном", – добавил дачник-любитель в беседе с сайтом.

У Василия, как и большинства дачников, есть свои методы борьбы с сорным растением. "Простой покос не поможет, поскольку растение многолетнее и размножается не только семенами, но и корнями, которые сидят очень глубоко. Нужна своевременная обрезка бутонов и перекопка почвы после скоса", – отметил дачник.

Он также обратил внимание на тот факт, что борщевик преимущественно селится на заброшенных участках. Поэтому постоянное пользование земли будет хорошей профилактикой.

Абсолютное зло?

Сорная трава не такая бесполезная, как может показаться на первый взгляд. Большинству растений можно найти другое, практичное применение. К примеру, часто ее отдают на корм скоту, сухой травой можно укрывать от дождей или заморозков культурные посадки. Некоторые креативные дачники использую скос даже для украшения участков.

Однако борщевик годится разве что в качестве удобрения, утверждает автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина.





Октябрина Ганичкина автор книг по садоводству и огородничеству Кроме компоста, вариантов его использования нет. Здесь обязательно нужно накрыть борщевик черной водонепроницаемой пленкой, чтобы начался процесс перегноя.

Тем не менее она не советует специально выращивать борщевик для удобрений, даже если процесс будет происходить на маленьком, огороженном участке огорода. По словам Ганичкиной, растение очень живучее. "Не поможет обработка почвы керосином или бензином, это неэффективно. Еще один безуспешный метод – обрабатывать гербицидом натрия в пасмурную погоду, не поможет, если дождь пойдет, даже на следующий день – все смоет. Только в сухую и солнечную погоду", – объяснила собеседница Москвы 24.