Мосгордума ввела штрафы для граждан за неудаление борщевика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Мосгордуме приняли закон о введении штрафов за неудаление борщевика Сосновского. Сумма взыскания для граждан составит от 2 до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.
Согласно закону, собственники земельных участков обязаны удалять сорное растение со своих территорий, в противном случае их ждет административное наказание. Штраф для граждан составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 700 тысяч рублей. Способ удаления борщевика может быть любым: выкапывание, выкашивание, мульчирование укрывными материалами или использование химических препаратов.
В сопровождающихся материалах отмечено, что такая мера позволит предупредить и пресечь зарастание земель Москвы борщевиком, который относится к сорнякам.
Ранее в Подмосковье началась борьба с борщевиком. В области появились "дружинники", которые проводят велосипедные рейды. Они отслеживают борщевик и разбираются с ним всеми возможными способами.
Зритель Москвы 24 показал заросли борщевика
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