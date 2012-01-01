Эксперт Шапкин рассказал, как сэкономить на шашлыках

В России на 11% увеличился средний чек на "шашлычный набор", подсчитали аналитики. В него в том числе входят комплект шампуров, мангал, уголь, розжиг и мясо. Последнее, по данным экспертов, в среднем обойдется потребителям в 679 рублей. Рассказываем подробности, а также разбираемся, можно ли сэкономить на шашлыке без вреда для здоровья.



Ценный товар

В апреле на российском рынке снизились продажи "шашлычного набора" на 31% в сравнении с прошлым годом, выяснили аналитики. В среднем его стоимость сегодня составляет 2 917 рублей. По подсчетам экспертов, такой показатель на 11% выше прошлогодних.

Отмечается, что цена готового для жарки мяса достигает порядка 679 рублей. За мангал потребителям придется отдать примерно 1 402 рубля, а за комплект шампуров – 304 рубля. В свою очередь, розжиг и уголь обойдутся в 289 и 243 рубля соответственно. Чаще всего россияне покупают мясо для шашлыка на рынках и в магазинах.





из исследования компании, которая занимается обработкой фискальных данных При этом другие принадлежности, такие как мангалы и шампуры, все больше покупают онлайн. Доля таких продаж в апреле превысила 20%, в то время как в прошлом году была на уровне 15%.

По мнению экспертов, на спад интереса к набору для шашлыков у граждан повлияли несколько факторов. К первому относится то, что Великий пост в этом году продлится по 4 мая. Таким образом, он совпадает с первой половиной майских праздников. Еще одна причина, непосредственно влияющая на начало шашлычного сезона, – погодные условия. Во многих регионах страны они заметно ухудшились во второй половине апреля.



Как сэкономить?

Покупка более дешевого вида мяса в сетевом магазине поможет сэкономить на шашлыках. Об этом Москве 24 рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

"Чтобы сэкономить на шашлыке, лучше брать курицу", – отметил эксперт.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей Как правило, в крупных торговых сетях курица стоит дешевле, чем на рынке. Потому что они закупают мясо большими объемами с хорошими скидками. Получается, что выгоднее покупать в торговой сети.

Вместе с тем не рекомендуется приобретать уже замаринованное мясо, поскольку такой продукт может быть некачественным. "Может быть, это мясо уже где-то долго полежало и продавцы не знают, куда деть. Замариновали и продают под видом шашлыка", – предупредил Шапкин.

Лучше сделать маринад самостоятельно. Для этого можно использовать мед, майонез, лимон, уксус и другие заправки. Перед покупкой мяса для шашлыка следует обратить внимание на его запах. У свежего продукта он нейтральный. Посторонний же аромат может указывать на порчу товара или добавление в него химии, указал эксперт.

Ранее в Национальной мясной ассоциации рассказали, что свиная шейка лучше всего подходит для шашлыка. Однако в целях экономии средств можно приобретать и другие части туши. Такое мясо может быть не менее нежным, если его правильно замариновать.

