Эксперт Вострикова назвала способ избежать лишних трат в частных клиниках

В Госдуме призвали бороться с навязыванием ненужных услуг в платных клиниках. Как пациенту понять, что ему пытаются предложить лишнее ради прибыли медцентра, разбиралась Москва 24.
Продажа дополнительной помощи
В России необходимо бороться с навязыванием лишних услуг пациентам платных медучреждений. Соответствующее письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко направил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщил ТАСС.
Для решения вопроса парламентарий предложил ведомству создать правовой механизм, направленный на борьбу с навязыванием платных услуг. В своем телеграм-канале Нилов подчеркнул, что готов инициировать соответствующие поправки в законодательство.
По его словам, во многих коммерческих клиниках именно от выполнения показателей эффективности зависит основная часть дохода персонала. Причем премиальная доля в ряде случаев якобы превышает оклад в пять-шесть раз. В том числе этот фактор стал одной из причин оттока кадров из бюджетных учреждений, убежден Нилов.
Также депутат добавил, что нередко подобные медцентры оказывают помощь и в рамках обязательного медицинского страхования, однако назначают дополнительные платные обследования.
"Оказываясь заложниками выполнения показателей эффективности для сохранения адекватного уровня своих доходов, врачи из частных медицинских клиник вынуждены предлагать пациентам дополнительные услуги и обследования, в которых те на самом деле не нуждаются. Такой подход к оказанию платной медицинской помощи самым негативным образом сказывается как на качестве медобслуживания, так и на общем уровне доверия к системе здравоохранения в целом", – уверен Нилов.
При этом ранее депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предлагали компенсировать россиянам обращения в частные клиники в том случае, если бесплатные услуги были недоступны в рамках ОМС. В пример авторы идеи привели ситуацию с МРТ, которое порой сложно провести в госучреждении из-за отсутствия мест, оборудования или врачей.
Пока же компенсировать стоимость платных услуг можно с помощью получения налогового вычета. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напоминал, что этот финансовый инструмент касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС.
Сохранить кошелек
С учетом специфики медицинской деятельности урегулировать вопрос с дополнительными услугами в частных центрах непросто. Таким мнением с Москвой 24 поделился зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
"Создать единую модель вроде закона "О защите прав потребителей", которую можно будет применять в каждом из конкретных случаев, будет крайне сложно", – подчеркнул парламентарий.
Саму идею парламентарий назвал неплохой, однако механизма ее воплощения на практике пока нет.
При этом председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с Москвой 24 отметил, что зачастую навязыванием услуг занимаются не врачи, а менеджеры клиник.
"Врач может потребовать для прояснения картины болезни назначить сдачу анализов, дополнительные обследования или порекомендовать посетить других специалистов. Но пациент должен понимать, что, если у него болит голова, обследование, например, сухожилий может быть лишним. Когда причина очевидна, дополнительные действия явно могут назначать с целью увеличения прибыли. Поэтому здесь нужно найти некий баланс между здравым смыслом, правами потребителя и прибылью организаций", – рассказал эксперт.
Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что в государственных клиниках проблемы навязывания услуг нет.
"Но есть другой нюанс – многие граждане, к сожалению, не заботятся о своем здоровье и сами не приходят, например, на диспансеризацию", – указала она.
По ее оценке, чаще всего допуслуги в платных клиниках связаны с анализами крови, а также процедурами УЗИ и КТ. При этом эксперт признала, что заставить клиники не предлагать их пока не представляется возможным.
По ее мнению, для решения проблемы нужно развивать грамотность населения относительно медицинской помощи.
"Возможно, каких-то узкопрофильных специалистов там не хватает, но терапевт есть всегда. Посоветоваться в госклинике – хороший способ не вгонять себя в долги и не использовать платные услуги, которые совершенно не нужны", – уточнила эксперт.
Также Вострикова напомнила, что как государственные, так и частные медучреждения напрямую подчиняются местным органам здравоохранения. Пострадавшим стоит обращаться в первую очередь именно туда, резюмировала эксперт.