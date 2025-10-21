Эксперт Вострикова назвала способ избежать лишних трат в частных клиниках

В Госдуме призвали бороться с навязыванием ненужных услуг в платных клиниках. Как пациенту понять, что ему пытаются предложить лишнее ради прибыли медцентра, разбиралась Москва 24.

Продажа дополнительной помощи

В России необходимо бороться с навязыванием лишних услуг пациентам платных медучреждений. Соответствующее письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко направил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщил ТАСС.

Для решения вопроса парламентарий предложил ведомству создать правовой механизм, направленный на борьбу с навязыванием платных услуг. В своем телеграм-канале Нилов подчеркнул, что готов инициировать соответствующие поправки в законодательство.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Зарплата врача не должна коррелировать с тем, сколько медпомощи он "продал". А пациенты не должны оказываться заложниками лишних обследований и сервисов в угоду KPI частных клиник.

По его словам, во многих коммерческих клиниках именно от выполнения показателей эффективности зависит основная часть дохода персонала. Причем премиальная доля в ряде случаев якобы превышает оклад в пять-шесть раз. В том числе этот фактор стал одной из причин оттока кадров из бюджетных учреждений, убежден Нилов.

Также депутат добавил, что нередко подобные медцентры оказывают помощь и в рамках обязательного медицинского страхования, однако назначают дополнительные платные обследования.

"Оказываясь заложниками выполнения показателей эффективности для сохранения адекватного уровня своих доходов, врачи из частных медицинских клиник вынуждены предлагать пациентам дополнительные услуги и обследования, в которых те на самом деле не нуждаются. Такой подход к оказанию платной медицинской помощи самым негативным образом сказывается как на качестве медобслуживания, так и на общем уровне доверия к системе здравоохранения в целом", – уверен Нилов.

При этом ранее депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предлагали компенсировать россиянам обращения в частные клиники в том случае, если бесплатные услуги были недоступны в рамках ОМС. В пример авторы идеи привели ситуацию с МРТ, которое порой сложно провести в госучреждении из-за отсутствия мест, оборудования или врачей.

Пока же компенсировать стоимость платных услуг можно с помощью получения налогового вычета. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напоминал, что этот финансовый инструмент касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС.

Сохранить кошелек

С учетом специфики медицинской деятельности урегулировать вопрос с дополнительными услугами в частных центрах непросто. Таким мнением с Москвой 24 поделился зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

"Создать единую модель вроде закона "О защите прав потребителей", которую можно будет применять в каждом из конкретных случаев, будет крайне сложно", – подчеркнул парламентарий.





Алексей Куринный зампред комитета Госдумы по охране здоровья В теории это возможно, если будет существовать некая экспертная независимая организация, которая оценивала бы необходимость конкретных медицинских услуг и правильность действий. Пока ее не существует.

Саму идею парламентарий назвал неплохой, однако механизма ее воплощения на практике пока нет.

При этом председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с Москвой 24 отметил, что зачастую навязыванием услуг занимаются не врачи, а менеджеры клиник.

"Врач может потребовать для прояснения картины болезни назначить сдачу анализов, дополнительные обследования или порекомендовать посетить других специалистов. Но пациент должен понимать, что, если у него болит голова, обследование, например, сухожилий может быть лишним. Когда причина очевидна, дополнительные действия явно могут назначать с целью увеличения прибыли. Поэтому здесь нужно найти некий баланс между здравым смыслом, правами потребителя и прибылью организаций", – рассказал эксперт.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей Осуществлять надзор за клиниками необходимо, делать это должны Минздрав и Росздравнадзор. Именно туда и стоит обращаться, если у пациента возникают подозрения в нечестности организации. К письму нужно приложить все чеки, анализы и итоговое медицинское заключение. В любом случае при явных подозрениях на лишние услуги лучше не соглашаться на них и посоветоваться с другим врачом.

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что в государственных клиниках проблемы навязывания услуг нет.

"Но есть другой нюанс – многие граждане, к сожалению, не заботятся о своем здоровье и сами не приходят, например, на диспансеризацию", – указала она.

По ее оценке, чаще всего допуслуги в платных клиниках связаны с анализами крови, а также процедурами УЗИ и КТ. При этом эксперт признала, что заставить клиники не предлагать их пока не представляется возможным.

По ее мнению, для решения проблемы нужно развивать грамотность населения относительно медицинской помощи.





Ольга Вострикова председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Есть очень эффективный способ: на первый прием сходить не в платную организацию, а записаться в государственную, прийти к терапевту и выслушать его. Другой способ: сходить в частную клинику, получить направления на исследования и зайти в свою государственную поликлинику, где врачи не заинтересованы в навязывании дополнительных услуг.

"Возможно, каких-то узкопрофильных специалистов там не хватает, но терапевт есть всегда. Посоветоваться в госклинике – хороший способ не вгонять себя в долги и не использовать платные услуги, которые совершенно не нужны", – уточнила эксперт.

Также Вострикова напомнила, что как государственные, так и частные медучреждения напрямую подчиняются местным органам здравоохранения. Пострадавшим стоит обращаться в первую очередь именно туда, резюмировала эксперт.

