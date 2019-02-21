Будут ли добровольно "кодироваться" любители тотализаторов и букмекерских контор

Минфин России подготовил законопроект, который призван помочь игрокам букмекерских контор и тотализаторов добровольно ограничить себя в ставках. Желающего это сделать внесут в специальный реестр, и в течение одного года игрок не сможет обратиться в контору, чтобы исключить себя из запрещенного списка. Захотят ли люди добровольно "кодироваться" от азартных пристрастий, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Право на добровольное забвение

Сейчас в России все букмекерские конторы и тотализаторы, имеющие специальную лицензию на осуществление деятельности, должны входить в одну из трех саморегулируемых организаций (СРО): "Ассоциация букмекерских контор" (14 членов), "Первая СРО букмекеров" (14 членов) и "Ассоциация конно-спортивных тотализаторов" ("Ассоциация Тотализаторов") (15 членов). Такое требование предъявляется к ним с 2014 года. Все остальные компании, которые не входят в СРО, являются незаконными.



В 2018 году в Москве

В 2018 году в Москве было проведено 205 проверок в сфере игорного бизнеса, по результатам которых выявлено 160 нарушений, закрыто 14 нелегальных казино и 20 залов игровых автоматов, а также 36 пунктов приема ставок букмекерских контор, в которых под видом ставок на спорт проводились запрещенные азартные игры.

Казино в России могут работать только в специальных игорных зонах. Сейчас их пять: в Краснодарском крае, в Приморье, Калининградской области, в Сочи и Алтайском крае. Однако законопроект Минфина не будет распространяться на казино.

Такое же обращение смогут подать опекуны или попечители игроманов, которые официально признаны полностью или частично недееспособными. Однако родственники, например, муж, жена или дети трудоспособного человека такое заявление подать не смогут.

Предполагается, что реестр будет вестись на базе СРО этого рынка. Организации, в свою очередь, будут обмениваться информацией для формирования актуальной базы. При этом вернуться к азартным играм можно будет не раньше, чем через год после того, как человека внесли в реестр.

В России появится единая база азартных игроков

Председатель правления СРО "Ассоциация букмекерских контор" Константин Макаров рассказал порталу Москва 24, что члены их организации уже давно предоставляют такую возможность своим клиентам.

"Это так называемые принципы "ответственной игры", это опыт, который реализован и в Белоруссии, и в других странах Восточной Европы. Это хороший цивилизованный подход букмекеров, подтверждающий, что букмекеры занимаются разрешенным бизнесом, по требованиям закона", – пояснил он.

По его словам, походы в букмекерские конторы и игра на тотализаторах – "это особый вид отдыха, как поход в ресторан или в кино".



Константин Макаров Председатель правления СРО "Ассоциация букмекерских контор" У букмекеров нет цели, чтобы человек все проиграл, заключение пари – это все-таки вид отдыха. Если дать человеку возможность самоограничиться и поддержать его тем, что даже если он захочет изменить свое решение, то у него появится такая возможность только после истечения срока, это замечательно.

Собеседник портала Москва 24 добавил, что пока таких добровольцев не очень много, но ситуация может измениться. "Мы доносим информацию, что такой сервис существует. Есть положительный опыт, но пока количество случаев минимально, это только начало. Я думаю, что у этого института большое будущее. Букмекеры от этого ничего не потеряют, это только повышает нашу ответственность с позитивной стороны", – заключил он.

Исполнительный директор "Первое СРО букмекеров" Олег Давыдов также пояснил, что у них такая возможность у игроков есть, однако пока заявлений на самоограничение ставок не поступало.



Олег Давыдов Исполнительный директор "Первое СРО букмекеров" С 2015 году никто с таким заявлением не обращался. Поэтому мы делаем вывод о том, что на сегодняшний день желающих воспользоваться такой мерой практически нет. Для букмекерского бизнеса в принципе не характерна игорная зависимость, это больше про казино.

По мнению Давыдова, в букмекерских конторах делают ставки поклонники спорта. "Те, кто делает ставки на спортивные события, они делают ставки на основе своих аналитических способностей, знаний спорта и так далее. Игроков, которые играют ради азарта, их процент очень мал", – добавил Давыдов.

Конец игры?

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Клинический психолог и эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс одобрил предлагаемые меры борьбы с игроманией. По его мнению, самоограничить себя от азартных игр смогут люди в период ремиссии.

"У игроманов, особенно, если они ходят на анонимные группы или к психологу, выражены стадии рецидива и стадии ремиссии. На стадии ремиссии игроман – это логичный, социально активный человек, который борется с зависимостью на чувствах вины, на понимании, что он потерял деньги. Игроман может себя таким образом закодировать, по аналогии с алкоголиками", – пояснил врач. Однако, по словам специалиста, данная мера не станет панацеей, а скорее всего будет иметь временный эффект.

"Как говорится, "свинья грязь найдет", – пояснил Хорс. – Но это будет еще один маленький шажок на помощь людям. Например, когда убрали из каждого угла игровые залы, некоторые мои пациенты мне рассказывали, что это реально помогло".

По словам Хорса, общество наконец начнет воспринимать игроманию "как социальную проблему на уровне болезни".