Терапевт объяснила рекомендацию врача из Хакасии не мыться семь дней

В Хакасии врач лечил пациентов необычными народными методами. В одной из поликлиник Черногорска Николай Крапива предписывал, к примеру, не мыться семь дней и делать ингаляции "мертвой" водой. По словам некоторых пациентов, даже после жалоб в медучреждении попросили отнестись к врачу с пониманием. Рассказываем, какие еще рецепты выписывал доктор и куда можно жаловаться на подобные принципы работы.

Свекла в помощь

Необычный рецепт врача одной из поликлиник Черногорска в Республике Хакасия Николая Крапивы в своем Instagram опубликовал Центр развития общественного контроля. К примеру, в рекомендациях доктора предписано пациенту не мыться семь дней, добавить в рацион кабачковое блюдо, смородину, морковь, красную вареную свеклу и капусту. Также врач рекомендовал ей "луковую ингаляцию" и магнитотерапию.

Лишь в самом конце рецепта можно разглядеть привычный в лечении противовирусный препарат. Также пациенты прислали общественникам фото бутылки с "мертвой" водой, которую врач рекомендует использовать для ингаляции.

В Минздраве Хакасии пообещали разобраться в методах лечения доктора. Если такие рецепты будут появляться и впредь, в ведомстве посоветовали напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой.





из сообщения министерства здравоохранения Республики Хакасия Подобный факт действительно был зафиксирован в медучреждении. С врачом обязательно будет проведена разъяснительная беседа.

На одном из сайтов по поиску врачей сказано, что стаж работы Николая Крапивы составляет 53 года. Он дважды проходил курсы повышения квалификации по направлению "терапия" в 2011 и 2018 годах.

Результаты лечения

В комментариях к публикации Центра развития общественного контроля одна из пользователей рассказала, что ее семья столкнулась с методами Николая Крапивы. По ее словам, врач прописал эти методы ее матери для лечения при коронавирусе. Позднее девушка рассказала, что те же рекомендации доктор назначил и ей, но уже при гайморите.

Одна из пациенток доктора рассказала, что ей Николай Крапива выписал ингаляцию луком и посоветовал есть больше цветной капусты и морковки.

"В итоге у меня пошло обострение и пришлось пойти в платную больницу, чтобы мне выписали антибиотики", – вспоминает пациентка.





одна из пациенток врача Николая Крапивы А при остром отите он сказал: "Пусть твой брат сходит на базар, купит там магнит и железо. Води этим магнитом возле уха".

По словам пациентки, в самой поликлинике ей сказали быть терпимее, так как это очень способный врач.

"После такого даже перестали стараться что-то делать и просто ходим в платную (поликлинику. – Прим. ред.)", – добавила она.

Еще одна местная жительница вспоминает, как врач рекомендовал ей лечить гнойную ангину нарезанным в банку луком, которым нужно было дышать целый день. В свою очередь, третья пациентка рассказала, что кроме народных методов лечения, Николай Крапива выписывает и "таблетки по назначению". При этом она пожаловалась, что доктор очень долго принимает пациентов.

"На приеме просто с закрытыми глазами мог посидеть минуты 2–3. Один минус, что принимает людей подолгу, по полчаса иногда было. Может, это из-за возраста, не молодой ведь уже", – считает пациентка.

Она согласилась, что, кроме обычных таблеток, ей тоже рекомендовали народные методы лечения. В частности, посоветовали есть побольше вареных овощей.

Жаловаться во все инстанции

Председатель Международного союза пациентов, член общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова в беседе с Москвой 24 заявила, что в подобных ситуациях нужно изучать информацию и проводить проверки квалификации докторов.

"Если произошел такой случай и врач не назначает положенные препараты, нужно пойти к главврачу поликлиники и написать заявление в двух экземплярах. На одном из них должны поставить отметку, что его приняли", – говорит Вострикова.





Ольга Вострикова председатель Международного союза пациентов, член общественного совета при Росздравнадзоре Если на уровне главного врача поликлиники этот вопрос не решился, можно написать обращение в Росздравнадзор и Роспотребнадзор через электронную приемную. Там обязательно ответят.

"Также есть общественный совет при Росздравнадзоре, со своим сайтом, через который тоже можно отправить обращение. Все они будут рассмотрены", – добавила Вострикова.

Если пациент такого врача скончается и будет доказано, что к смерти привели методы лечения, доктор понесет наказание, резюмировала собеседница Москвы 24.

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что при лечении простудных заболеваний любого характера есть ряд общих рекомендаций. К примеру, употреблять побольше свежей зелени и овощей. Однако ситуации, когда все больные получают абсолютно одинаковые рецепты, быть не может, подчеркнула она.

"Есть клинические рекомендации, разработанные Минздравом. Врачи должны их придерживаться, каких бы взглядов они не были. Творчество, индивидуальный подход, креативные решения – это, конечно, интересно. Но при этом пациент должен получить то лечение, которое ему рекомендовано", – объясняет Чернышова.

Терапевт предположила, что рекомендация не мыться семь дней касается людей, живущих в плохо отапливаемых помещениях.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если есть какие-то варианты, что человек после ванны может переохладиться на сквозняках, то в этой ситуации такая мера имеет смысл. Медицинского обоснования, скажем, чтобы не нарушать кожный жир или что-то подобное, здесь нет.

"Наоборот, сейчас даже с температурой рекомендуют принимать душ. Но только в том случае, если человек находится в приемлемых бытовых условиях. Когда есть теплая постель и нет сквозняков, на которых он может простудиться еще сильнее", – сказала собеседница Москвы 24.

По ее словам, луковая ингаляция может вызвать раздражение дыхательных путей. Говоря о лечении "мертвой" водой, Чернышова рассказала, что такой способ был модным в конце 70-х – начале 80-х годов. Однако это метод народной медицины, который никогда не признавался официально, подчеркнула она. По ее слова, нет никаких доказательных исследований, показывающих эффективность этого лечения.

