Тещина поправка: родителей жертвы домашнего насилия защитят от агрессора

Родителям, близким и соседям жертвы домашнего насилия хотят обеспечить защиту от агрессора и компенсацию морального вреда. Соответствующая поправка к законопроекту о домашнем насилии до конца этого года должна быть рассмотрена в Совете Федерации. Согласно предложению, эти люди смогут быстро добиться запрета нарушителю приближаться к ним ближе чем на 50 метров на срок до 1-2 месяца. Об этом Москве 24 сообщила адвокат и соавтор законопроекта Мари Давтян. Эксперты опасаются, что новым правом начнут злоупотреблять тещи и свекрови, желающие вмешаться в дела семьи.

Право соседей и свидетелей на защиту

Споры вокруг идеи закона о домашнем насилии не утихают. В соответствии с проектом от агрессоров будут защищены не только те, кто находится в официальном браке, но также бывшие супруги и сожители.



В России 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье. По данным МВД, с 2014 по 2016 год число потерпевших от насильственных преступлений в семье выросло с 42 до 65 тысяч человек. Более 70% потерпевших – женщины. При этом в случаях применения насилия между супругами доля женщин-потерпевших составляет более 90% (данные предоставлены Москве 24 соавтором законопроекта о домашнем насилии, депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной ).

Согласно поправкам к проекту, статья "Право на защиту" закона о домашнем насилии будет гарантировать безопасность не только пострадавшим, но и близким к ним лицам, свидетелям и другим вовлеченным в ситуацию.

Право на защиту в соответствии с настоящим федеральным законом имеют пострадавший, близкие лица пострадавшего, свидетели семейно-бытового насилия, работники организаций социального обслуживания и иные лица в том случае, если имеются основания полагать, что нарушитель может причинить им моральный, физический, имущественный вред, воспрепятствовать их законной деятельности, реализации прав либо высказывать угрозы, оскорбления в их адрес.





"Люди, которые помогают пострадавшим от домашнего насилия, обычно тоже находятся в зоне риска. Например, родители или друзья пострадавших, нередко сотрудники кризисных центров, – рассказала Москве 24 соавтор проекта Мари Давтян. – Очень важно, чтобы законом были защищены не только сами жертвы домашнего насилия, но и те, кто случайно или в силу профессионального долга оказался замешан в этой ситуации".

По ее словам, под защиту закона люди попадут, если есть угроза применения к ним любого вида насилия (морального или физического), а также угроза нанесения вреда имуществу. Например, человек в своей квартире укрывает жертву от побоев, а агрессор пытается проникнуть в его жилище. Или приближенный к жертве человек получает угрозы.



Мари Давтян cоавтор законопроекта о домашнем насилии В этот список войдут, например, социальные работники, иждивенцы жертв насилия, родители пострадавших, сотрудники кризисного центра или просто люди, ставшие фигурантами в силу тех или иных обстоятельств, например соседи по съемной квартире.

На какую помощь могут рассчитывать близкие

В последнее время в СМИ стали все чаще освещать случаи домашнего насилия и истязаний со стороны мужей и сожителей. Одна из громких историй произошла в Иркутской области в ноябре этого года. Татьяна Боркина, которую бывший молодой человек вывез в лес, избил битой и несколько раз ударил ножом, чудом выжила. В интервью Москве 24 она рассказала о том, что терпела побои от своего мужчины на протяжении двух лет. Однажды он ей даже "порвал полщеки", после чего Татьяна подала в суд, но потом пошла на примирение, боясь за будущее сына.

После всего пережитого Боркина считает, что закон против домашнего насилия принять нужно обязательно, а поправки о защите близких и вовлеченных очень важны. По словам женщины, в их семье агрессор был угрозой не только Татьяне.



Татьяна Боркина пострадавшая Такой закон надо вводить обязательно. В моем случае нападавший уже угрожал не только мне, но и моему ребенку.

Дети в этой ситуации оказываются еще более незащищенными, потому что зачастую боятся рассказать, что на самом деле происходит, и не хотят разжигать конфликт между взрослыми.

Другой громкий случай произошел с Маргаритой Грачевой из Подмосковья, которую в 2017 году муж вывез в лес и отрубил ей кисти рук, подозревая в измене. Маргарита в диалоге с Москвой 24 пожаловалась на то, что "прошло уже два года, но ничего не поменялось" с точки зрения закона и жертвам "остается надеется только на себя".



Маргарита Грачева пострадавшая от домашнего насилия Самое главное для меня, чтобы закон был эффективен. Наша полиция может что-то сделать, только когда есть побои, ну и вплоть до летального исхода. А до этого момента никакой защиты и помощи нет до сих пор.

В соответствии c поправками к проекту близкие жертвы и вовлеченные в ситуацию смогут обратиться за помощью в органы государственной власти для получения социально-правовой защиты.

Они смогут добиться защитного предписания или судебного защитного предписания.





Мари Давтян cоавтор законопроекта о домашнем насилии Защитное предписание вносится сотрудником полиции (участковым) для того, чтобы снизить градус напряжения в ситуации домашнего насилия.

В этом случае нарушитель не сможет преследовать человека и приближаться к нему ближе чем на 50 метров, если они не проживают вместе. Предписание будет действовать один месяц с момента вручения нарушителю. Если угроза семейно-бытового насилия сохраняется, предписание возможно будет продлить до двух месяцев.

Судебное защитное предписание выдается мировым судьей сроком от одного до 12 месяцев. В этом случае возможно выселение нарушителя, если у него есть иное жилое помещение. Компенсация морального вреда будет предоставляться только в судебном порядке при условии, что вред будет доказан.

По словам Давтян, поправка о защите близких жертвы должна быть рассмотрена до конца года правовым управлением аппарата Совета Федерации, а затем будет вынесена на обсуждение рабочей группы законопроекта о домашнем насилии.

В свою очередь, Владимир Путин на большой пресс-конференции, прошедшей 19 декабря 2019 года, признался, что у него "смешанное" отношение к законопроекту о домашнем насилии. Путин подчеркнул, что выступает совершенно "против любого насилия, в том числе насилия в семье, прежде всего к детям и к женщинам".



Владимир Путин президент Это просто признак очень низкого уровня общей культуры, когда более сильная особь начинает качать свои права с помощью кулаков и грубой физической силы. Ничего здесь хорошего нет.

Также он подчеркнул, что "силой не заставишь любить". При этом Путин напомнил, что за ряд правонарушений можно привлечь к ответственности, воспользовавшись уже действующими нормами, в том числе за хулиганство, за нанесение побоев и тяжких телесных повреждений.

Мнение противников законопроекта

У законопроекта о домашнем насилии есть немало противников. Одни считают, что лоббисты закона создают образ семьи как "особо опасного места", в итоге развязывая войну между мужчиной и женщиной и разрушая семью. Другие говорят о воздействии Запада, который пытается навязать России свои ценности и заменить традиционную семью любыми другими формами взаимоотношений с целью депопуляции.

Против законопроекта выступила и РПЦ. По мнению духовенства, законопроект нарушает право на семейную тайну и свободное воспитание детей в соответствии с убеждениями родителей. Кроме того, нормы будут способствовать коррупции. Церковь опасается, что "практически любое нормальное человеческое действие может быть признано семейно-бытовым насилием".

Профессор кафедры социологии семьи и демографии МГУ Александр Синельников считает, что поправки расширят возможности как для защиты жертв, так и для необоснованных обвинений со стороны близких или вовлеченных в ситуацию с домашним насилием.



Александр Синельников профессор кафедры социологии семьи и демографии МГУ В такой ситуации подобные заявления сможет подавать не только жена, но и теща. В этой связи расширяется круг защищаемых лиц, но и расширяется возможность для злоупотреблений.

По мнению Синельникова, в таких случаях любой конфликт между мужем и женой может спровоцировать ситуацию, когда мужчина будет изолирован от всех других родственников и близких. Ведь в рамках закона каждый из вовлеченных сможет подать обращение за защитным предписанием и оградить себя от потенциального агрессора минимум на 50 метров.

По его словам, во многих европейских странах, где уже действуют подобные законы, кризис семьи зашел очень далеко. Если текущий уровень брачности сохранится, то, когда нынешнее поколение достигнет возраста 50 лет, около половины из них ни разу не вступит в законный брак. Большинство будет сожительствовать и рожать детей, которые будут регистрироваться как внебрачные. "Сейчас в Европе таких внебрачных рождений более 40%. В России за последние три года это показатель составляет 21%", – говорит Синельников.

Профессор считает, что введение новых норм усугубит и без того чрезвычайно острую ситуацию. Сегодня в России более половины браков заканчивается разводами, у нас низкая рождаемость и естественная убыль населения.



Александр Синельников профессор кафедры социологии семьи и демографии МГУ Я считаю, что введение этого закона усугубит кризис семьи. Борьба с крайними проявлениями кризисных отношений в немногих семьях усилит кризисное явление в очень широкой массе семей.

При этом Александр Синельников предполагает, что в этой огромной массе семей такие кризисные явления не дойдут до прямого применения физического насилия (например, мужем против жены, родителями против детей или наоборот), но они доведут до распада семей и до отказа их создавать.



Наталья Лоскутникова, Дарья Васильцева