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Москва 24

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Общество

17:27

Лишившаяся рук Грачева мечтает экранизировать свою историю

общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил руки, мечтает экранизировать свою историю. Об этом девушка заявила сайту Москва 24.

Как рассказала Грачева, ранее она написала книгу, которая стала способом рассказать об инвалидности, домашнем насилии. Девушка считает, что это может помочь кому-то из женщин решиться уйти от мужа-тирана.

"Это вообще и своя история, может, для кого-то в трудных жизненных ситуациях она может стать толчком как двигатель идти вперед. И самое главное – это сказать спасибо всем тем людям, кто мне помогал, – от врачей до всех людей не только из нашей страны, но и из других стран", – заявила автор.

Книга Грачевой называется "Счастлива без рук". Автобиографическое произведение представляет собой откровенный рассказ о жутком событии в жизни девушки и последствиях реабилитации. По словам Маргариты, она размышляет над экранизацией книги.

"Я очень хотела бы сделать экранизацию по своей книге – это моя мечта. Кто-то писал мне об этом, но никакой конкретики пока нет. Но многие мне пишут, что нужно ее экранизировать", – заявила она порталу Москва 24.

В декабре 2017 года Дмитрий Грачев похитил жену Маргариту и вывез ее в лес. Там он отрубил ей кисти рук, а затем сам отвез ее в больницу. По версии следствия, мужчина заранее готовился к преступлению, а потом признался в содеянном в надежде на менее серьезное наказание. Впоследствии Серпуховский городской суд приговорил злоумышленника к 14 годам колонии строгого режима.

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