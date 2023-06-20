Стилисты дали рекомендации, как составить модный образ на выпускной-2023

В 2023 году главный городской выпускной по традиции состоится в Парке Горького. Праздничные мероприятия начнутся вечером 24 июня. В такой момент многим выпускникам хочется выглядеть по-особенному. Москва 24 спросила у стилистов, каким образам стоит отдать предпочтение, чтобы оставаться в тренде.



В моде элегантность

При выборе наряда на выпускной стилисты рекомендуют отдать предпочтение элегантным платьям. "На мой взгляд, чем проще, тем выигрышнее оно смотрится. Важно к этим простым платьям добавить детали, например в виде накидки из перьев, чокера из цветка или массивных винтажных аксессуаров", – объяснила стилист Лана Манн.





Лана Манн стилист Красиво будет смотреться наряд в абсолютном минимализме, блеск пайеток и металлизированных структур, полупрозрачные ткани.

В свою очередь, стилист Алина Ряузова рекомендует обратить внимание на платья из шелка или атласа. "В таком случае можно аккуратно собрать волосы, то есть сделать минималистичную прическу", – уточнила эксперт.

Идеальной длиной для юбок и платьев, по мнению специалистов, будет макси, миди или мини. "Например, платье в длине макси, но с открытой щиколоткой визуально подчеркнет стройность ног даже в том случае, если фигура не хрупкая", – пояснила стилист Ольга Епифанова.



Не останавливаться на платьях

Девушкам необязательно выбирать только платье. По словам стилистов, отлично подойдет и комбинезон. Также выигрышно будут смотреться брючные костюмы. Еще один неожиданный вариант, который сейчас актуален, – юбки и топы.





Ольга Епифанова стилист Один из главных трендов сейчас – разного рода разрезы и вырезы. Его можно применять. Это тоже добавит женственности и элегантности.

При этом следует избегать излишней оголенности тела. "Открываем либо верх, либо низ, чтобы образ не был вульгарным", – подчеркнула стилист Алина Ряузова.



Антитренды и цвета

Специалисты сходятся во мнении, что неуместным будет прийти на праздник в спортивном образе либо в вульгарных и откровенных нарядах. Помимо того, стоит отказаться от платьев-футляров, юбок-колоколов и басок.





Алина Ряузова стилист Лучше избегать бантов, рюш, кружева – это осталось в прошлом. Также не стоит выбирать сетки – выглядит пошло и формирует ненужное восприятие.

По цветам ограничений нет. Но важно правильно их комбинировать и сочетать. В частности, можно обратить внимание на главные цвета сезона: оттенки розового, голубого, лаймового и оранжевого, а также на металлик и золото.

Выбирая обувь под свой наряд, прежде всего следует ориентироваться на удобство. Можно отдать предпочтение классическим туфлям-лодочкам или же лодочкам с открытой пяткой. "Обувь может помочь визуально увеличить рост, если взять ее в тон наряда", – добавила стилист Алина Ряузова.

Если образ минималистичный, то украсить его поможет, например, шелковая обувь с декором. "Желательно, чтобы обувь и сумка были либо в тон платья, либо туфли могут отличаться по цвету от платья и стать акцентом. Сумка же может быть в тон платья или туфель", – сказала эксперт.



Что надеть молодым людям?

Стилисты рекомендуют молодым людям "не фантазировать" и отдать предпочтение классике – костюму. "Это может быть двубортный пиджак, необязательно сочетать его с рубашкой и классическими туфлями", – говорит стилист Лана Манн.





Лана Манн стилист Альтернатива новой моды – это базовая плотная футболка, классические брюки и лоферы. Последние можно заменить кедами или слипонами.

Кроме того, стилисты советуют обратить внимание и на костюмы в стиле кэжуал. Под них можно надеть не только футболку, но и рубашку. Что касается классики, то выигрышно сочетать костюмы в темно-синем, голубом или сером оттенках с белой рубашкой и бабочкой. "Это выглядит стильно и благородно", – уточнила стилист Алина Ряузова.

Кроме того, можно отдать предпочтение клубному пиджаку, к нему добавить рубашку и джинсы. Такой образ также будет в тредне, подытожила стилист.

